Ipswich Town menjamu AFC Bournemouth pada Minggu, 8 November 2026 di Portman Road, Ipswich.

Pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi terjadi pada musim Premier League 2024–25, dengan kedua laga berakhir ketat 2-1. AFC Bournemouth meraih kemenangan tipis 2-1 di Portman Road pada Desember 2024, sebelum Ipswich Town membalasnya dengan kemenangan tandang 2-1 di Vitality Stadium pada April 2025.

Simak panduan GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Ipswich Town vs AFC Bournemouth, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan Ipswich Town vs AFC Bournemouth di Premier League dimulai?

Ipswich Town vs AFC Bournemouth dimulai di Portman Road, Ipswich, pada Minggu, 8 November 2026.

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket Ipswich Town vs AFC Bournemouth di Premier League?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Ipswich Town dan AFC Bournemouth:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan resmi adalah membeli langsung melalui Ipswich Town FC. Tiket biasanya didistribusikan melalui undian bagi anggota, periode penjualan umum bagi anggota, serta loket tiket resmi atau portal daring klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Ipswich Town vs AFC Bournemouth di Premier League?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League mendatang antara Ipswich Town dan AFC Bournemouth di Portman Road, melalui kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa standar dengan harga resmi: Umumnya mulai dari sekitar £28 hingga £33 untuk kursi dewasa kategori umum (bergantung pada kategori pertandingan), sementara harga kategori premium atau kursi dengan pemandangan dari bagian tengah lebih tinggi.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi dewasa kategori umum (bergantung pada kategori pertandingan), sementara harga kategori premium atau kursi dengan pemandangan dari bagian tengah lebih tinggi. Paket hospitality: Pengalaman VIP dan hospitality pada hari pertandingan yang dipesan langsung melalui portal hospitality klub menawarkan kursi premium, akses ke lounge, dan hidangan, dengan harga mulai dari £150 hingga £300+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun bawah dan kursi standar: Tiket kategori umum yang ditawarkan biasanya mulai dari sekitar £100 hingga £110 bergantung pada ketersediaan.

Tiket kategori umum yang ditawarkan biasanya mulai dari sekitar bergantung pada ketersediaan. Kursi di sisi panjang lapangan dan kursi premium: Kursi dengan pemandangan lebih baik di tribun bawah dan atas sepanjang sisi lapangan berkisar antara £180 dan £350+ .

Kursi dengan pemandangan lebih baik di tribun bawah dan atas sepanjang sisi lapangan berkisar antara . Penjualan kembali paket VIP dan hospitality menjelang pertandingan: Harga paket yang banyak diminati atau paket VIP yang ditawarkan dapat melampaui £500 hingga £1.000+ saat hari pertandingan semakin dekat.

Ipswich Town vs AFC Bournemouth di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ipswich Town vs AFC Bournemouth

Ipswich menghadapi laga ini dengan performa buruk. Mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan catatan satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan. Satu-satunya kemenangan itu diraih atas Crystal Palace, ketika mereka menang 3-2 dalam laga tandang di Premier League. Sejak itu, mereka kalah dari Liverpool, Arsenal di Carabao Cup, dan Everton, serta kebobolan banyak gol sepanjang periode tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Ipswich mencetak delapan gol tetapi kebobolan sepuluh kali, sehingga catatan pertahanan mereka jelas menjadi perhatian.

Bournemouth mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Liverpool di Premier League. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 di kandang Brentford dan menang tandang 2-1 atas Real Sociedad di Liga Europa. Kemenangan 4-0 atas Lincoln City di Carabao Cup juga termasuk dalam rangkaian itu. Bournemouth mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan produktivitas serangan yang lebih tinggi daripada yang mungkin tercermin dari posisi mereka di liga.

Ipswich Town vs AFC Bournemouth: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Premier League pada 2 April 2025, ketika AFC Bournemouth menjamu Ipswich Town dan kalah 1-2. Sebelumnya, Ipswich menjamu Bournemouth pada Desember 2024 dan kembali kalah 1-2, yang berarti Bournemouth memenangi kedua pertemuan Premier League antarklub tersebut dalam ingatan terkini. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, termasuk tiga pertandingan Championship, Bournemouth unggul dengan dua kemenangan, berbanding satu hasil imbang dan dua hasil imbang yang terjadi pada pertandingan lainnya.