Inter Milan menjamu VfB Stuttgart pada Rabu, 25 November 2026 di Giuseppe Meazza, Milano.

Inter memasuki fase Liga Champions ini dengan harapan memanfaatkan performa kandang mereka yang tangguh di Giuseppe Meazza, tempat mereka secara tradisional menjadi lawan yang sangat sulit bagi tim tamu asal Jerman. VfB Stuttgart menghadapi laga ini dengan tekad menunjukkan kemampuan mereka di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa, mengandalkan disiplin taktik untuk melewati laga tandang yang sulit melawan tim-tim elite Eropa.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Inter Milan vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Inter vs VfB Stuttgart di Liga Champions dimulai?

Inter Milan vs VfB Stuttgart berlangsung di Giuseppe Meazza, Milano, pada Rabu, 25 November 2026.

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Giuseppe Meazza

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs VfB Stuttgart di Liga Champions?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket untuk pertandingan Inter Milan vs VfB Stuttgart di Liga Champions yang akan datang di San Siro:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya adalah membeli langsung melalui situs web dan portal tiket resmi Inter Milan. Tiket untuk penjualan umum, jika tersedia, biasanya dirilis setelah periode pembelian prioritas bagi pemegang tiket musiman dan anggota klub berakhir.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Inter vs VfB Stuttgart di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Inter vs VfB Stuttgart di Liga Champions UEFA:

1. Kanal resmi klub

Tribun atas (Terzo Anello): Mulai sekitar €35 hingga €45 .

Mulai sekitar . Tribun tingkat kedua (Secondo Anello): Berkisar antara €50 hingga €90 , tergantung pada pilihan tempat duduk di sisi lapangan atau di belakang gawang.

Berkisar antara , tergantung pada pilihan tempat duduk di sisi lapangan atau di belakang gawang. Tribun tingkat pertama (Primo Anello): Umumnya berkisar antara €100 hingga €250+ jika dibeli langsung melalui klub.

Umumnya berkisar antara jika dibeli langsung melalui klub. Paket hospitality resmi: Mulai dari €300 hingga €600+ per tiket, termasuk layanan makanan dan minuman serta akses ke lounge premium.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali tribun atas: Umumnya mulai sekitar €52 hingga €60 .

Umumnya mulai sekitar . Tiket jual kembali tribun tengah: Biasanya berkisar antara €75 hingga €150 , tergantung pada jaraknya dari lapangan.

Biasanya berkisar antara , tergantung pada jaraknya dari lapangan. Tiket jual kembali tribun bawah dan premium: Berkisar antara €180 hingga €350+, tergantung pada permintaan dan ketersediaan tiket.

Inter vs VfB Stuttgart di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inter vs VfB Stuttgart

Inter mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan Bologna 3-1 di Serie A. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini terjadi saat menghadapi Club Brugge, dengan skor 3-4 di Liga Champions. Inter mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

VfB Stuttgart meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Borussia Moenchengladbach di Bundesliga. Mereka juga kalah 1-0 dari Hamburger SV di liga. Hasil terbaik Stuttgart dalam periode ini adalah kemenangan tandang 3-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions, sementara pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa berakhir imbang 1-1 melawan Atletico Madrid. Dalam lima pertandingan, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol.

Inter vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan Inter Milan dan VfB Stuttgart dalam catatan yang tersedia. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika informasinya tersedia.