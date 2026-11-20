Inter menjamu Torino pada Minggu, 13 Desember 2026 di Giuseppe Meazza, Milan.

Pertemuan terakhir mereka pada April 2026 berlangsung dramatis di Turin. Torino bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan hasil imbang 2-2 di Serie A. Sebelum hasil imbang itu, Inter meraih kemenangan tipis 2-1 atas Torino di perempat-final Coppa Italia pada Februari 2026, setelah menang telak 5-0 di liga di San Siro pada Agustus 2025.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Inter vs Torino, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Inter vs Torino di Serie A dimulai?

Inter vs Torino dimulai di Giuseppe Meazza, Milan, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Inter vs Torino?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Serie A Inter vs Torino:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dijual langsung melalui situs resmi Inter Milan di bagian Tickets. Anda perlu membuat akun myInter gratis untuk menyelesaikan pembelian. Tiket dikirim secara digital dalam bentuk PDF atau tiket untuk dompet digital.

Tiket dijual langsung melalui situs resmi Inter Milan di bagian Tickets. Anda perlu membuat akun myInter gratis untuk menyelesaikan pembelian. Tiket dikirim secara digital dalam bentuk PDF atau tiket untuk dompet digital. Tribun tandang Torino: Pendukung Torino yang bepergian dan ingin duduk di sektor tandang yang ditentukan (Terzo Anello Blu) harus membeli tiket melalui Vivaticket selama periode penjualan tiket tandang. Pembelian ini biasanya memerlukan kartu keanggotaan Torino FC (Cuore Granata), bergantung pada pembatasan keamanan setempat.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Inter vs Torino?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Serie A Inter vs Torino:

1. Kanal resmi klub

Tribun tingkat tiga (Terzo Anello): Biasanya mulai sekitar €35 hingga €50 .

Biasanya mulai sekitar . Tribun tingkat dua (Secondo Anello): Umumnya berkisar antara €50 hingga €90 .

Umumnya berkisar antara . Tribun tingkat satu (Primo Anello): Berkisar antara €90 hingga €150 lebih .

Berkisar antara . Paket hospitalitas resmi dan VIP: Mulai sekitar €200 hingga €260 lebih.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis dalam penjualan utama klub, platform penjualan kembali seperti StubHub mencantumkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / tiket jual kembali tribun tingkat tiga: Umumnya mulai sekitar €25 hingga €45 .

Umumnya mulai sekitar . Tribun tengah / tiket jual kembali tribun tingkat dua: Biasanya berkisar antara €60 hingga €120 .

Biasanya berkisar antara . Tribun bawah dan sisi panjang lapangan: Harga jual kembali biasanya berkisar antara €130 hingga €250 lebih .

Harga jual kembali biasanya berkisar antara . Tiket jual kembali VIP dan hospitalitas: Sering kali berkisar antara €250 hingga lebih dari €400.

Inter vs Torino di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Inter vs Torino

Inter memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah hasil 1-3 dari AC Milan dalam derbi. Pada pertandingan terbarunya, Inter menang 2-0 saat menjamu Como di Serie A. Mereka juga mengalahkan Feyenoord 3-0 di kandang lawan dalam Liga Champions pada periode tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Inter mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali, meski tiga laga tanpa kebobolan dalam empat pertandingan terakhir menunjukkan pertahanan mereka mulai lebih solid.

Torino meraih empat poin dari lima pertandingan terakhirnya di Serie A, dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 di kandang Lecce, sementara sebelumnya mereka kalah 0-2 dari Frosinone sebelum jeda. Torino mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut. Kemenangan atas Monza (3-2) dan Parma (3-0 di kandang lawan) menunjukkan potensi serangan yang belum tampil secara konsisten.

Inter vs Torino: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Serie A pada 26 April 2026 dan berakhir 2-2 di kandang Torino. Sebelumnya, Inter mengalahkan Torino 2-1 dalam pertandingan Coppa Italia di Giuseppe Meazza pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter menang tiga kali, sedangkan Torino meraih satu kemenangan dan satu pertandingan lainnya berakhir imbang. Rangkaian itu termasuk kemenangan kandang Inter 5-0 di Serie A pada Agustus 2025.