Inter dijadwalkan menghadapi Shakhtar Donetsk pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Giuseppe Meazza, Milan.

Secara historis, Inter Milan lebih unggul di kompetisi Eropa, dengan mempertahankan rekor head-to-head tak terkalahkan melawan Shakhtar Donetsk dalam tujuh pertemuan resmi sebelumnya. Pertemuan terbaru mereka di Liga Champions UEFA terjadi pada fase grup 2021–22, ketika Inter meraih kemenangan 2-0 di kandang setelah bermain imbang 0-0 pada laga tandang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Inter vs Shakhtar Donetsk, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions?

Inter vs Shakhtar Donetsk kick-off di Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Giuseppe Meazza

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions?

Beberapa jalur utama tersedia untuk mendapatkan tiket pertandingan Inter vs Shakhtar Donetsk Liga Champions UEFA di Stadion San Siro:

1. Kanal penjualan tiket resmi klub

Situs resmi Inter: Pemegang tiket musiman (pemegang kartu Siamo Noi ) dan anggota Inter Club yang terdaftar mendapatkan akses pertama dengan tarif diskon. Penjualan dibuka untuk umum setelah penjualan kepada anggota, tergantung ketersediaan.

Portal resmi Shakhtar Donetsk: Suporter yang mendukung Shakhtar Donetsk sebaiknya memeriksa kanal distribusi resmi klub Shakhtar untuk alokasi sektor tandang yang ditentukan di Terzo Anello Blu (tingkat ketiga biru).

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions?

Beberapa opsi utama tersedia untuk membeli tiket pertandingan Inter vs Shakhtar Donetsk Liga Champions UEFA di Stadion San Siro. Harga tiket bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya dengan harga nominal langsung dari klub atau melalui platform pasar sekunder:

1. Penjualan tiket resmi Inter Milan

Tiket dasar: Kursi standar mulai sekitar €35 - €50 di tingkat atas (Terzo Anello) hingga €120 - €250 untuk kursi tribun utama bawah (Primo Anello).

Tiket Plus: Menawarkan fleksibilitas tambahan, seperti satu opsi transfer nama/pemegang gratis.

VIP & hospitality: Tempat duduk premium dengan akses lounge dan katering, umumnya dibanderol antara €300 - €650+ per orang.

2. Alokasi resmi untuk suporter tandang

Batas harga tiket tandang standar Liga Champions UEFA umumnya menempatkan harga ini di kisaran €30 - €45 .

3. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Tingkat ketiga (Terzo Anello): Sekitar €60 - €110

Tingkat kedua (Secondo Anello): Sekitar €110 - €220

Tingkat pertama (Primo Anello): Sekitar €200 - €450+

Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inter vs Shakhtar Donetsk

Inter mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Roma di Serie A, setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menyamakan kedudukan. Sebelumnya, mereka mengalahkan Udinese 5-3 dan menundukkan Napoli 3-2 setelah sempat tertinggal 2-0. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan 2-1 dari Real Madrid di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Inter mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol.

Shakhtar memenangkan dua laga, imbang satu kali, dan kalah satu kali dalam empat pertandingan terakhir mereka yang tercatat, dengan satu hasil tambahan tersedia. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Chornomorets Odesa di Liga Primer Ukraina. Mereka bermain imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven di Liga Champions dan menelan kekalahan kandang 0-2 dari Polissya Zhytomyr di liga. Shakhtar telah menunjukkan bahwa mereka bisa meraih hasil di Eropa, tetapi performa domestik mereka tidak konsisten.

Inter vs Shakhtar Donetsk: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada fase grup Liga Champions pada 24 November 2021, ketika Inter menang 2-0 di Giuseppe Meazza. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Inter menang dua kali dan Shakhtar tidak pernah menang, dengan tiga hasil imbang. Hasil paling telak dalam data tersebut adalah kemenangan Inter 5-0 di Liga Europa pada Agustus 2020.