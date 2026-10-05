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Cara mendapatkan tiket Inter vs Shakhtar Donetsk: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Shakhtar Donetsk
Champions League

Inter menghadapi Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Inter dijadwalkan menghadapi Shakhtar Donetsk pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Giuseppe Meazza, Milan.

Secara historis, Inter Milan lebih unggul di kompetisi Eropa, dengan mempertahankan rekor head-to-head tak terkalahkan melawan Shakhtar Donetsk dalam tujuh pertemuan resmi sebelumnya. Pertemuan terbaru mereka di Liga Champions UEFA terjadi pada fase grup 2021–22, ketika Inter meraih kemenangan 2-0 di kandang setelah bermain imbang 0-0 pada laga tandang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Inter vs Shakhtar Donetsk, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions?

Inter vs Shakhtar Donetsk kick-off di Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Giuseppe Meazza

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions?

Beberapa jalur utama tersedia untuk mendapatkan tiket pertandingan Inter vs Shakhtar Donetsk Liga Champions UEFA di Stadion San Siro:

1. Kanal penjualan tiket resmi klub

  • Situs resmi Inter: Pemegang tiket musiman (pemegang kartu Siamo Noi) dan anggota Inter Club yang terdaftar mendapatkan akses pertama dengan tarif diskon. Penjualan dibuka untuk umum setelah penjualan kepada anggota, tergantung ketersediaan.
  • Portal resmi Shakhtar Donetsk: Suporter yang mendukung Shakhtar Donetsk sebaiknya memeriksa kanal distribusi resmi klub Shakhtar untuk alokasi sektor tandang yang ditentukan di Terzo Anello Blu (tingkat ketiga biru).

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions?

Beberapa opsi utama tersedia untuk membeli tiket pertandingan Inter vs Shakhtar Donetsk Liga Champions UEFA di Stadion San Siro. Harga tiket bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya dengan harga nominal langsung dari klub atau melalui platform pasar sekunder:

1. Penjualan tiket resmi Inter Milan

  • Tiket dasar: Kursi standar mulai sekitar €35 - €50 di tingkat atas (Terzo Anello) hingga €120 - €250 untuk kursi tribun utama bawah (Primo Anello).
  • Tiket Plus: Menawarkan fleksibilitas tambahan, seperti satu opsi transfer nama/pemegang gratis.
  • VIP & hospitality: Tempat duduk premium dengan akses lounge dan katering, umumnya dibanderol antara €300 - €650+ per orang.

2. Alokasi resmi untuk suporter tandang

  • Batas harga tiket tandang standar Liga Champions UEFA umumnya menempatkan harga ini di kisaran €30 - €45.

3. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

  • Tingkat ketiga (Terzo Anello): Sekitar €60 - €110
  • Tingkat kedua (Secondo Anello): Sekitar €110 - €220
  • Tingkat pertama (Primo Anello): Sekitar €200 - €450+

Inter vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inter vs Shakhtar Donetsk

Inter mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Roma di Serie A, setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menyamakan kedudukan. Sebelumnya, mereka mengalahkan Udinese 5-3 dan menundukkan Napoli 3-2 setelah sempat tertinggal 2-0. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan 2-1 dari Real Madrid di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Inter mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol.

Shakhtar memenangkan dua laga, imbang satu kali, dan kalah satu kali dalam empat pertandingan terakhir mereka yang tercatat, dengan satu hasil tambahan tersedia. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Chornomorets Odesa di Liga Primer Ukraina. Mereka bermain imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven di Liga Champions dan menelan kekalahan kandang 0-2 dari Polissya Zhytomyr di liga. Shakhtar telah menunjukkan bahwa mereka bisa meraih hasil di Eropa, tetapi performa domestik mereka tidak konsisten.

INT

INT - Performa

NAP
M3-2
RMA
K2-1
UDI
M5-3
ROM
S2-2
LUM
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SHK

SHK - Performa

POL
K0-2
KAR
M1-2
PSV
S1-1
CHO
M2-0
LNZ
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Inter vs Shakhtar Donetsk: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada fase grup Liga Champions pada 24 November 2021, ketika Inter menang 2-0 di Giuseppe Meazza. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Inter menang dua kali dan Shakhtar tidak pernah menang, dengan tiga hasil imbang. Hasil paling telak dalam data tersebut adalah kemenangan Inter 5-0 di Liga Europa pada Agustus 2020.

Head to Head

InterSeriShakhtar Donetsk
2
3
0
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Europa League
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
7Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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