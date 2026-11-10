Inter menjamu Genoa pada Selasa, 1 Desember 2026 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan.

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Serie A pada 28 Februari 2026, ketika Inter meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di kandang. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kerap berlangsung ketat, seperti saat keduanya bermain imbang 2-2 di kandang Genoa pada Agustus 2024.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Inter vs Genoa, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Inter vs Genoa di Coppa Italia dimulai?

Laga Inter vs Genoa dimulai di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Selasa, 1 Desember 2026.

Coppa Italia - 1/8 1 Des 2026 - 15.00

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Genoa di Coppa Italia?

Untuk membeli tiket pertandingan Inter vs Genoa di Coppa Italia yang berlangsung di San Siro, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pilihan utama dan paling aman adalah melalui portal tiket resmi Inter (dikelola melalui Vivaticket). Di sana, Anda dapat membeli tiket reguler, memilih kategori tiket (Base atau Plus), atau memesan paket hospitality.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Coppa Italia mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Inter vs Genoa di Coppa Italia?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Inter vs Genoa di Coppa Italia:

1. Kanal resmi klub

Curvas (tribune belakang gawang / ring ketiga): Biasanya mulai sekitar €15 hingga €20 .

Biasanya mulai sekitar . Ring pertama dan kedua (kursi di sisi lapangan): Umumnya berkisar antara €30 dan €60 .

Umumnya berkisar antara . Paket hospitality: Mulai sekitar €299.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune atas / tiket reguler: Mulai dari €32 .

Mulai dari . Kategori 1 / kursi bagian tengah: Umumnya berkisar dari €36 hingga €65 .

Umumnya berkisar dari . Tiket premium yang dijual kembali & kategori Silver: Berkisar dari €45 hingga lebih dari €100.

Inter vs Genoa di Coppa Italia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inter vs Genoa

Inter mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari AC Milan dalam derbi Serie A. Sebelumnya, Inter mengalahkan Venezia 2-0 dan Fiorentina 2-1 di liga, serta menang tipis 1-0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Dalam lima laga tersebut, Inter mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali, dengan catatan pertahanan yang menunjukkan sejumlah kelemahan.

Genoa tengah tampil apik dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-1 atas Lecce di Serie A pada 1 November. Tim asuhan De Rossi juga mengalahkan Juventus 2-0 dan Venezia 1-0 dalam dua laga liga beruntun, serta sebelumnya menundukkan Fiorentina 2-1. Satu-satunya kekalahan Genoa dalam periode ini adalah saat takluk 2-0 dari Roma. Genoa mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga, mencerminkan kepercayaan diri mereka dalam menyerang.

Inter vs Genoa: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Serie A pada 28 Februari 2026, ketika Inter menang 2-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Inter menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lagi dimenangi Genoa. Inter mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Genoa mencetak enam gol, termasuk dalam hasil imbang 2-2 di kandang Genoa pada Agustus 2024.