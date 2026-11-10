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Cara mendapatkan tiket Inter vs Genoa: Harga tiket Coppa Italia, jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Coppa Italia

Inter menghadapi Genoa di Coppa Italia. Berikut cara mengamankan tiket Anda.

Inter menjamu Genoa pada Selasa, 1 Desember 2026 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan.

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Serie A pada 28 Februari 2026, ketika Inter meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di kandang. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kerap berlangsung ketat, seperti saat keduanya bermain imbang 2-2 di kandang Genoa pada Agustus 2024.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Inter vs Genoa, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Inter vs Genoa di Coppa Italia dimulai?

Laga Inter vs Genoa dimulai di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Selasa, 1 Desember 2026.

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Coppa Italia - 1/8

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Genoa di Coppa Italia?

Untuk membeli tiket pertandingan Inter vs Genoa di Coppa Italia yang berlangsung di San Siro, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Pilihan utama dan paling aman adalah melalui portal tiket resmi Inter (dikelola melalui Vivaticket). Di sana, Anda dapat membeli tiket reguler, memilih kategori tiket (Base atau Plus), atau memesan paket hospitality.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Coppa Italia mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Inter vs Genoa di Coppa Italia?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Inter vs Genoa di Coppa Italia:

1. Kanal resmi klub

  • Curvas (tribune belakang gawang / ring ketiga): Biasanya mulai sekitar €15 hingga €20.
  • Ring pertama dan kedua (kursi di sisi lapangan): Umumnya berkisar antara €30 dan €60.
  • Paket hospitality: Mulai sekitar €299.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribune atas / tiket reguler: Mulai dari €32.
  • Kategori 1 / kursi bagian tengah: Umumnya berkisar dari €36 hingga €65.
  • Tiket premium yang dijual kembali & kategori Silver: Berkisar dari €45 hingga lebih dari €100.

Inter vs Genoa di Coppa Italia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inter vs Genoa

Inter mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari AC Milan dalam derbi Serie A. Sebelumnya, Inter mengalahkan Venezia 2-0 dan Fiorentina 2-1 di liga, serta menang tipis 1-0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Dalam lima laga tersebut, Inter mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali, dengan catatan pertahanan yang menunjukkan sejumlah kelemahan.

Genoa tengah tampil apik dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-1 atas Lecce di Serie A pada 1 November. Tim asuhan De Rossi juga mengalahkan Juventus 2-0 dan Venezia 1-0 dalam dua laga liga beruntun, serta sebelumnya menundukkan Fiorentina 2-1. Satu-satunya kekalahan Genoa dalam periode ini adalah saat takluk 2-0 dari Roma. Genoa mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga, mencerminkan kepercayaan diri mereka dalam menyerang.

INT

INT - Performa

FIO
M2-1
VEN
M0-2
MIL
K3-1
FEY
M0-3
COM
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
GEN

GEN - Performa

ROM
K2-0
VEN
M1-0
JUV
M2-0
LEC
M1-2
MIL
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Inter vs Genoa: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Serie A pada 28 Februari 2026, ketika Inter menang 2-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Inter menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lagi dimenangi Genoa. Inter mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Genoa mencetak enam gol, termasuk dalam hasil imbang 2-2 di kandang Genoa pada Agustus 2024.

Head to Head

InterSeriGenoa
4
1
0
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FT
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Inter badge
Inter
INT
2
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FT
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Inter badge
Inter
INT
2
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FT
9Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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