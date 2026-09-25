Inter akan menghadapi Club Brugge pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Giuseppe Meazza, Milan.

Kedua tim sama-sama memburu poin krusial di awal turnamen setelah menelan kekalahan tipis pada Matchday 1. Bermain di kandang memberi Inter keuntungan signifikan, tetapi Club Brugge akan berupaya menciptakan kejutan di Italia.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Inter vs Club Brugge, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Inter vs Club Brugge di Liga Champions?

Inter vs Club Brugge kick-off di Giuseppe Meazza, Milan, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Giuseppe Meazza

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Club Brugge di Liga Champions?

Untuk membeli tiket Inter Milan vs Club Brugge di Liga Champions UEFA di San Siro, ikuti opsi dan tahap pembelian resmi berikut ini:

1. Pembelian resmi langsung (situs web Inter Milan)

Tempat membeli: Beli langsung secara online melalui platform tiket resmi Inter Milan (inter.it/tickets) atau melalui mitra tiket resmi Inter, Vivaticket.

Pra-penjualan / akses prioritas: Pemegang tiket musiman FULL dan anggota aktif Inter Club PLUS mendapat jendela penjualan prioritas untuk membeli hingga empat tiket tambahan sebelum penjualan umum.

Penjualan umum: Setelah fase pra-penjualan berakhir, sisa tiket yang tersedia akan dirilis untuk publik secara langsung di situs resmi. Anda akan memerlukan profil terdaftar di situs web Inter untuk menyelesaikan pemesanan.

2. Sektor tim tamu (suporter Club Brugge)

Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, tiket dijual dan didistribusikan secara eksklusif melalui Club Brugge kepada pemegang tiket musiman terdaftar atau anggota klub mereka melalui portal tiket resmi Club Brugge.

Berapa harga tiket Inter vs Club Brugge di Liga Champions?

Harga tiket Inter vs Club Brugge di Liga Champions UEFA bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

Tiket umum resmi: Harga tiket utama di Giuseppe Meazza (San Siro) biasanya berkisar dari €30 hingga €40 untuk kursi tribun cincin atas di belakang gawang, hingga €150 hingga €250 untuk kursi tribun utama tengah di tingkat bawah.

VIP & hospitality: Paket hospitality premium biasanya dimulai dari €250 hingga €500+ per tiket.

Platform tiket sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub , tiket sering dijual dengan markup karena tingginya permintaan, biasanya mulai sekitar €60 hingga €80 untuk tribun atas dan melebihi €300+ untuk kursi premium tingkat bawah.

Inter vs Club Brugge di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inter vs Club Brugge

Inter memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Real Madrid di Liga Champions, ketika mereka kalah 2-1. Di Serie A, mereka tampil klinis, mengalahkan Monza 4-1, menang 1-0 di kandang Cagliari, dan menundukkan Napoli 3-2 di San Siro. Dalam lima pertandingan tersebut, Inter mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol.

Club Brugge memenangi dua dan kalah dua dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Royal Antwerp di Divisi Pertama Belgia A, tetapi mereka dikalahkan Aston Villa 3-2 pada laga pembuka Liga Champions. Kekalahan lainnya datang saat melawan Gent, sementara kemenangan atas Lommel dan Cercle Brugge mengapit rangkaian performa yang naik turun.

Inter vs Club Brugge: Rekor head-to-head terkini

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk kedua klub ini dari pertemuan-pertemuan terbaru, jadi catatan historis belum dapat dikonfirmasi pada tahap ini.