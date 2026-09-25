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Cara mendapatkan tiket Inter vs Club Brugge: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Inter menghadapi Club Brugge di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Inter akan menghadapi Club Brugge pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Giuseppe Meazza, Milan.

Kedua tim sama-sama memburu poin krusial di awal turnamen setelah menelan kekalahan tipis pada Matchday 1. Bermain di kandang memberi Inter keuntungan signifikan, tetapi Club Brugge akan berupaya menciptakan kejutan di Italia.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Inter vs Club Brugge, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Inter vs Club Brugge di Liga Champions?

Inter vs Club Brugge kick-off di Giuseppe Meazza, Milan, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Giuseppe Meazza

Bagaimana cara membeli tiket Inter vs Club Brugge di Liga Champions?

Untuk membeli tiket Inter Milan vs Club Brugge di Liga Champions UEFA di San Siro, ikuti opsi dan tahap pembelian resmi berikut ini:

1. Pembelian resmi langsung (situs web Inter Milan)

  • Tempat membeli: Beli langsung secara online melalui platform tiket resmi Inter Milan (inter.it/tickets) atau melalui mitra tiket resmi Inter, Vivaticket.
  • Pra-penjualan / akses prioritas: Pemegang tiket musiman FULL dan anggota aktif Inter Club PLUS mendapat jendela penjualan prioritas untuk membeli hingga empat tiket tambahan sebelum penjualan umum.
  • Penjualan umum: Setelah fase pra-penjualan berakhir, sisa tiket yang tersedia akan dirilis untuk publik secara langsung di situs resmi. Anda akan memerlukan profil terdaftar di situs web Inter untuk menyelesaikan pemesanan.

2. Sektor tim tamu (suporter Club Brugge)

  • Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, tiket dijual dan didistribusikan secara eksklusif melalui Club Brugge kepada pemegang tiket musiman terdaftar atau anggota klub mereka melalui portal tiket resmi Club Brugge.

Berapa harga tiket Inter vs Club Brugge di Liga Champions?

Harga tiket Inter vs Club Brugge di Liga Champions UEFA bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

  • Tiket umum resmi: Harga tiket utama di Giuseppe Meazza (San Siro) biasanya berkisar dari €30 hingga €40 untuk kursi tribun cincin atas di belakang gawang, hingga €150 hingga €250 untuk kursi tribun utama tengah di tingkat bawah.
  • VIP & hospitality: Paket hospitality premium biasanya dimulai dari €250 hingga €500+ per tiket.
  • Platform tiket sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, tiket sering dijual dengan markup karena tingginya permintaan, biasanya mulai sekitar €60 hingga €80 untuk tribun atas dan melebihi €300+ untuk kursi premium tingkat bawah.

Inter vs Club Brugge di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inter vs Club Brugge

Inter memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Real Madrid di Liga Champions, ketika mereka kalah 2-1. Di Serie A, mereka tampil klinis, mengalahkan Monza 4-1, menang 1-0 di kandang Cagliari, dan menundukkan Napoli 3-2 di San Siro. Dalam lima pertandingan tersebut, Inter mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol.

Club Brugge memenangi dua dan kalah dua dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Royal Antwerp di Divisi Pertama Belgia A, tetapi mereka dikalahkan Aston Villa 3-2 pada laga pembuka Liga Champions. Kekalahan lainnya datang saat melawan Gent, sementara kemenangan atas Lommel dan Cercle Brugge mengapit rangkaian performa yang naik turun.

INT

INT - Performa

CGL
M0-1
NAP
M3-2
RMA
K2-1
UDI
M5-3
ROM
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CLB

CLB - Performa

GNT
K2-1
LOM
M0-1
AVL
K2-3
ANT
M3-1
GNK
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Inter vs Club Brugge: Rekor head-to-head terkini

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk kedua klub ini dari pertemuan-pertemuan terbaru, jadi catatan historis belum dapat dikonfirmasi pada tahap ini.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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