Inter Club d'Escaldes menjamu AGF pada Kamis, 17 Desember 2026 di Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes dan AGF Aarhus belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif maupun persahabatan, sehingga laga fase liga UEFA Conference League ini akan menjadi pertemuan pertama mereka. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan lintas negara yang jarang terjadi: Inter Club d'Escaldes belum pernah menghadapi klub Denmark di kompetisi UEFA, sementara pengalaman AGF menghadapi tim Andorra sepanjang sejarahnya masih terbatas.

Simak GOAL untuk mengetahui segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Inter Club d'Escaldes vs AGF, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan pertandingan Conference League Inter Club d'Escaldes vs AGF dimulai?

Inter Club d'Escaldes vs AGF berlangsung di Estadi de la FAF pada Kamis, 17 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Conference League Inter Club d'Escaldes vs AGF?

Berikut pilihan tiket dan cara pembelian untuk pertandingan Conference League Inter Club d'Escaldes vs AGF mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi Inter Club d'Escaldes: Tiket pertandingan kandang di Andorra biasanya mulai dijual melalui situs web dan kanal media sosial resmi klub menjelang hari pertandingan, atau di loket stadion pada hari pertandingan jika masih tersedia.

Tiket pertandingan kandang di Andorra biasanya mulai dijual melalui situs web dan kanal media sosial resmi klub menjelang hari pertandingan, atau di loket stadion pada hari pertandingan jika masih tersedia. Alokasi resmi AGF untuk suporter tandang: Suporter yang bepergian untuk menyaksikan laga dapat membeli tiket di sektor tandang melalui portal tiket resmi AGF Aarhus, dengan mengikuti ketentuan prioritas berdasarkan poin loyalitas atau kepemilikan tiket musiman klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Conference League Inter Club d'Escaldes vs AGF?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Conference League Inter Club d'Escaldes vs AGF:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / area sisi terbuka: €20 – €35 .

. Tribun utama beratap: €35 – €50 .

. Sektor tandang (suporter AGF): €20 – €40.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tiket masuk umum / area sisi terbuka: €420 – €435 .

. Tribun utama beratap / tingkat tengah: €435 – €600+ .

. VIP / layanan premium: €600 – €1.150+.

Inter Club d'Escaldes vs AGF di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa Inter Club d'Escaldes vs AGF

Inter Club d'Escaldes mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Sporting Escaldes di 1. Division, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari FK Crvena Zvezda di Conference League. Dalam lima laga tersebut, Escaldes mencetak empat gol dan kebobolan enam kali, sementara kedua laga mereka di kompetisi Eropa berakhir dengan kekalahan.

AGF menunjukkan performa lebih baik, dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Tim asuhan Poulsen terakhir kali mengalahkan AC Horsens 2-0 di Superleague, sementara hasil imbang 0-0 melawan Braga di Conference League menunjukkan ketangguhan pertahanan mereka di level tertinggi. Dalam rentang tersebut, mereka mencetak lima gol dan kebobolan tiga kali. Kemenangan beruntun atas FC Roskilde dan Viborg sebelum laga melawan Braga menunjukkan konsistensi mereka dalam mencetak gol.

Inter Club d'Escaldes vs AGF: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan terkini antara Inter Club d'Escaldes dan AGF. Tidak ada riwayat pertemuan kedua tim yang tercatat dalam kumpulan data yang disediakan.