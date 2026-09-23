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Cara mendapatkan tiket Inggris vs Spanyol: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Inggris menghadapi Spanyol di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Kapan kick-off England vs Spanyol di UEFA Nations League A?

England vs Spanyol dimulai pada pukul 19.45 waktu setempat pada Sabtu, 26 September 2026, di Stadion Wembley, London.

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UEFA Nations League A - Pekan 1
Wembley

England vs Spanyol UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa England vs Spanyol

England memasuki laga ini dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, yang semuanya dimainkan di Piala Dunia. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final pada 18 Juli, hasil yang menegaskan ancaman mereka dalam menyerang. Mereka juga mengalahkan Norwegia 2-1 dan Meksiko 3-2 selama turnamen, meski kekalahan 2-1 dari Argentina di semi-final mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia. Dalam lima pertandingan tersebut, England mencetak 11 gol dan kebobolan delapan.

Performa terbaru Spanyol sangat luar biasa. Tim asuhan De la Fuente memenangi kelima pertandingan mereka di Piala Dunia, mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan dua. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final pada 19 Juli, dan mereka juga mengalahkan Prancis 2-0 di semi-final. Rangkaian lima kemenangan beruntun itu mencakup nirbobol dalam tiga dari lima pertandingan.

ENG

ENG - Performa

COD
M2-1
MEX
M2-3
NOR
M1-2
ARG
K1-2
FRA
M4-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
ESP

ESP - Performa

AUT
M3-0
POR
M0-1
BEL
M2-1
FRA
M0-2
ARG
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

England vs Spanyol: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Spanyol di final Euro 2024 pada 14 Juli 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik England, dengan satu laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan England dalam rangkaian itu terjadi di UEFA Nations League 2018, ketika mereka menang 3-2 di Seville.

Head to Head

EnglandSeriSpain
1
1
3
European Championship
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Spain
ESP
2
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England
ENG
1
FT
UEFA Nations League A
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Spain
ESP
2
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England
ENG
3
FT
UEFA Nations League A
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England
ENG
1
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Spain
ESP
2
FT
Friendlies
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England
ENG
2
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
Friendlies
Spain badge
Spain
ESP
2
England badge
England
ENG
0
FT
7Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen England vs Spanyol

Di Grup 3 UEFA Nations League, England saat ini berada di posisi ketiga dan Spanyol di posisi keempat saat kompetisi mulai berlangsung.

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
CroatiaCroatiaCRO
00000000
2
CzechiaCzechiaCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpainSpainESP
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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