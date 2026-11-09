Inggris menutup rangkaian laga kandangnya pada 2026 dengan menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada Kamis, 12 November, dalam pertandingan Liga A Grup A3 yang juga melibatkan Spanyol dan Ceko. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 di Piala Dunia 2026 di Dallas.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Inggris vs Kroasia saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League A dimulai?

Pertandingan Inggris vs Kroasia berlangsung di Stadion Wembley, London. Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 Wembley

Di mana membeli tiket Inggris vs Kroasia?

Tiket pertandingan ini pertama kali tersedia melalui portal penjualan tiket resmi England Football. Anggota England Supporters Travel Club (ESTC) dan England+ mendapat prioritas dalam periode prapenjualan khusus sebelum penjualan umum dibuka untuk publik.

Berikut beberapa hal yang perlu diketahui saat membeli tiket pertandingan ini:

Prapenjualan ESTC : periode prioritas bagi anggota England Supporters Travel Club sebelum penjualan umum

: periode prioritas bagi anggota England Supporters Travel Club sebelum penjualan umum Prapenjualan England+ : periode prioritas kedua bagi anggota terdaftar sebelum tiket tersedia untuk umum

: periode prioritas kedua bagi anggota terdaftar sebelum tiket tersedia untuk umum Harga khusus : diskon tersedia bagi penonton berusia di atas 65 tahun, pelajar, dan anak di bawah 16 tahun, serta tersedia area khusus keluarga

: diskon tersedia bagi penonton berusia di atas 65 tahun, pelajar, dan anak di bawah 16 tahun, serta tersedia area khusus keluarga Pasar tiket sekunder: StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis

Mengingat tiket laga pembuka Inggris melawan Spanyol sudah habis terjual, Anda sangat disarankan untuk segera memesan begitu penjualan umum untuk pertandingan ini dibuka.

Berapa harga tiket Inggris vs Kroasia?

Harga tiket resmi melalui England Football mulai dari £35. Tiket reguler untuk dewasa tersedia seharga £35, £45, £65, dan £80, bergantung pada lokasi kursi, sementara sejumlah terbatas kursi di Level Dua dihargai £95 dan £120. Tiket di area khusus keluarga dihargai £25 untuk dewasa dan £12,50 untuk anak-anak. Di bagian lain stadion, penonton berusia di atas 65 tahun, pelajar, dan anak di bawah 16 tahun mendapat potongan harga £10.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Saat ini, harga tiket pertandingan ini di pasar sekunder mulai dari sekitar £75.

Seperti halnya pertandingan internasional lain yang banyak diminati, harga dapat berubah menjelang hari pertandingan. Karena itu, jika Anda memiliki anggaran tertentu, mengamankan kursi lebih awal umumnya merupakan pilihan yang lebih aman.

Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Performa Inggris vs Kroasia

Inggris meraih empat kemenangan dan menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh kali. Pada laga terbarunya, Inggris menang 4-6 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Hasil itu menunjukkan ketajaman serangan mereka sekaligus celah pertahanan yang sesekali terlihat. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan tersebut terjadi saat menghadapi Argentina, yang mengakhiri kiprah Inggris di Piala Dunia pada babak semi-final dengan kemenangan 2-1.

Kroasia meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali. Pada laga terbarunya, Kroasia kalah 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya dalam rentetan itu, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0, tetapi kekalahan 4-2 dari Inggris di fase grup menjadi kekalahan terbesar mereka dalam lima pertandingan tersebut.

Inggris vs Kroasia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada fase grup Piala Dunia 2026, ketika Inggris menang 4-2 pada Juni. Sebelumnya, Inggris mengalahkan Kroasia 1-0 di Piala Eropa 2020. Dalam lima pertemuan terakhir, Inggris memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Kroasia. Satu-satunya kemenangan Kroasia terjadi pada semi-final Piala Dunia 2018, saat mereka menang 2-1. Lima pertemuan itu juga mencakup kemenangan 2-1 Inggris dan hasil imbang 0-0, keduanya terjadi di UEFA Nations League 2018-19.