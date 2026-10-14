Cara mendapatkan tiket Independiente vs Boca Juniors: harga tiket Liga Profesional, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Club Atlético Independiente menjamu Boca Juniors di Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini pada Minggu, 25 Oktober 2026, dengan kick-off dijadwalkan pukul 17.00 ART (waktu setempat)

Kapan kick-off Independiente vs Boca Juniors di Liga Profesional?

Liga Profesional - Pekan 14 25 Okt 2026 - 16.00

Cara membeli tiket Independiente vs Boca Juniors

Prioritas anggota resmi (Boletería VIP): Seluruh penjualan resmi dilakukan secara digital melalui Boletería VIP atau portal anggota klub. Anggota klub aktif (socios) mendapat kesempatan paling awal, biasanya empat hingga lima hari sebelum kick-off, untuk mengklaim voucer tiket digital tribun berdiri (bonos) atau membeli kursi tribun (plateas).

Periode penjualan daring untuk nonanggota (Invitados): Jika kursi tribun masih tersedia setelah periode prioritas anggota berakhir, Independiente membuka penjualan kursi secara daring bagi nonanggota (invitados) sekitar 48 hingga 72 jam sebelum hari pertandingan melalui Boletería VIP. Pembeli harus mendaftarkan diri dengan paspor atau DNI yang masih berlaku.

Loket tiket langsung pada hari pertandingan: Berbeda dari River atau Boca, Independiente sesekali membuka loket fisik untuk menjual sisa kursi tribun (plateas) pada pagi hari pertandingan di Complejo de Tenis, yang bersebelahan dengan stadion di Calle Cordero. Bawalah uang tunai (peso Argentina), karena terminal pembayaran dapat mengalami gangguan koneksi saat pengunjung memadati lokasi.

Operator tur sepakbola dan platform sekunder: Bagi pengunjung internasional yang ingin memastikan bisa masuk tanpa harus menggunakan sistem pembayaran domestik, operator tur pertandingan di Buenos Aires, seperti LandingPadBA atau Tangol, menyediakan paket pilihan yang mencakup tiket tribun terverifikasi, pemandu lokal, serta transportasi pergi-pulang.

Tiket masuk digital dan identitas wajib: Tiket masuk diterbitkan dalam bentuk kode QR digital melalui platform Boletería VIP. Berdasarkan protokol keamanan wajib Tribuna Segura di Argentina, setiap penonton harus menunjukkan paspor fisik atau kartu identitas nasional yang datanya sesuai di pos pemeriksaan polisi untuk memasuki area luar stadion.

Independiente vs Boca Juniors di Liga Profesional: Semua yang perlu diketahui

Performa Independiente vs Boca Juniors

Independiente mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Profesional. Laga teranyar mereka berakhir 0-0 melawan Talleres, sementara hasil terburuk dalam periode itu adalah kekalahan 1-4 dari Instituto. Sebelumnya, mereka menang atas Union dan Central Cordoba de Santiago, keduanya di kandang lawan. Dalam lima pertandingan tersebut, Independiente mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali.

Boca Juniors meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 0-1 dari Vasco da Gama di Copa Sudamericana, sementara laga terakhir mereka di Liga Profesional berakhir 2-2 melawan Instituto. Sebelumnya, Boca menang 3-0 atas Union dan 2-0 di kandang San Lorenzo. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali.

Independiente vs Boca Juniors: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 di kandang Boca Juniors dalam laga Liga Profesional pada April 2026. Dari lima pertemuan terakhir, Boca memiliki rekor lebih baik, dengan satu kemenangan dibandingkan satu kemenangan milik Independiente, sementara tiga pertandingan berakhir imbang. Hasil tersebut mencerminkan persaingan yang ketat, tanpa ada tim yang mampu menunjukkan dominasi jelas dalam beberapa musim terakhir.

Klasemen Independiente vs Boca Juniors



