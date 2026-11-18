Iberia 1999 menjamu FK Crvena Zvezda pada Kamis, 10 Desember 2026, di Stadion Mikheil Meskhi, Tbilisi.

Laga Conference League ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Iberia 1999 dan FK Crvena Zvezda. Bermain di Stadion Mikheil Meskhi, Tbilisi, memberi Iberia 1999 dukungan suporter setempat dan keakraban dengan kondisi lapangan. Keduanya akan sangat penting saat mereka menghadapi lawan tangguh seperti FK Crvena Zvezda.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda di Conference League dimulai?

Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda dimulai di Stadion Mikheil Meskhi, Tbilisi, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Mikheil Meskhi Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda di Conference League?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk laga Conference League mendatang antara Iberia 1999 dan FK Crvena Zvezda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket secara langsung melalui kanal penjualan tiket resmi yang disediakan klub tuan rumah, Iberia 1999.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda di Conference League?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Conference League antara Iberia 1999 dan FK Crvena Zvezda:

1. Kanal resmi klub

Standar / kategori umum: Biasanya berkisar antara €10 hingga €30 .

Biasanya berkisar antara . Paket VIP / hospitality: Berkisar antara €80 hingga €150+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / kategori umum: Mulai sekitar €20 hingga €55 .

Mulai sekitar . Tiket jual kembali premium / VIP: Berkisar antara €100 hingga €250+.

Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda

Iberia 1999 memasuki laga ini dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas FC Gagra di Erovnuli Liga pada 9 November. Di Conference League, mereka bermain imbang 1-1 melawan Mjällby sebelum kalah 2-1 dari FC Copenhagen. Dalam lima laga tersebut, Iberia mencetak lima gol dan kebobolan lima gol.

FK Crvena Zvezda tiba di Tbilisi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 di kandang Vojvodina dalam Serbian Super Liga pada 8 November. Di Conference League, mereka mengalahkan Inter Club d'Escaldes 2-1 dan bermain imbang 2-2 melawan FC Copenhagen. FK Crvena Zvezda mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat gol dalam rangkaian lima laga tersebut.

Iberia 1999 vs FK Crvena Zvezda: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Iberia 1999 dan FK Crvena Zvezda yang tercatat dalam data yang tersedia. Laga Conference League ini akan menjadi pertemuan pertama yang terdokumentasi antara kedua klub.