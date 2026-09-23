UEFA Nations League kembali bergulir saat Hungaria bersiap menjamu Irlandia Utara dalam laga internasional yang menarik di Puskás Aréna, Budapest. Kedua tim Eropa itu memburu poin promosi penting dalam fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua detail penting mengenai tanggal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah langsung untuk memesan kursi Anda.

Kapan kick-off Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B?

Hungaria menghadapi Irlandia Utara di Puskas Arena, Budapest, dengan kick-off dijadwalkan untuk pertandingan UEFA Nations League B Grup 2 ini.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Puskas Arena

Di mana membeli tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Tiket resmi utama pertandingan didistribusikan melalui portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Hungaria, MLSZ Tickets, yang menangani penjualan standar untuk publik umum pada laga internasional kandang di Budapest. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut untuk membeli alokasi kursi standar segera setelah penjualan umum dibuka.

Jika alokasi utama terjual habis sepenuhnya atau sektor kursi tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Tiket standar satu pertandingan di portal tiket resmi dibanderol mulai sekitar €20 hingga €30 untuk sektor tempat duduk masuk umum di Puskás Aréna.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga masuk mulai sekitar €55 ketika alokasi utama standar sudah habis terjual.

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Performa Hungaria vs Irlandia Utara

Hungaria datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan M-M-S-M-K dalam periode tersebut. Tim asuhan Rossi mengalahkan Kazakhstan 3-1 dan Finlandia 2-1 dalam dua laga terbaru mereka, mencetak total lima gol hanya dari dua pertandingan itu. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian tersebut terjadi saat melawan Irlandia dalam kualifikasi Piala Dunia, ketika mereka kalah 3-2 pada November 2025. Dalam lima pertandingan itu, Hungaria mencetak tujuh gol dan kebobolan lima, menunjukkan ancaman dalam menyerang sekaligus sedikit kerentanan di lini belakang.

Catatan terbaru Irlandia Utara adalah M-S-K-M-K dalam lima pertandingan terakhir mereka. Tim asuhan O'Neill mengalahkan Guinea 1-0 pada Juni sebelum kalah 3-1 dari Prancis, dan mereka bermain imbang 1-1 melawan Wales pada awal tahun. Hasil kualifikasi Piala Dunia mereka juga menunjukkan cerita serupa soal inkonsistensi, dengan kemenangan 1-0 atas Luksemburg diimbangi kekalahan 2-0 dari Italia. Irlandia Utara mencetak empat gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Hungaria vs Irlandia Utara: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi pada Maret 2022, ketika Hungaria menang 1-0 dalam laga persahabatan yang dimainkan di Belfast. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Hungaria memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, dengan memenangi tiga dari lima pertemuan, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Irlandia Utara. Satu-satunya kemenangan Irlandia Utara terjadi pada laga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2014, saat mereka mengalahkan Hungaria 2-1 di Budapest.







