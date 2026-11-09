UEFA Nations League kembali bergulir saat Hungaria bersiap menjamu Irlandia Utara dalam laga internasional menarik di Puskás Aréna, Budapest. Kedua tim Eropa itu memperebutkan poin penting untuk promosi di fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai tanggal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan laga Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B dimulai?

Hungaria menghadapi Irlandia Utara di Puskas Arena, Budapest, dalam pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B yang jadwal sepak mulanya telah ditetapkan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Puskas Arena

Di mana membeli tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Hungaria, MLSZ Tickets, yang menangani penjualan tiket reguler untuk publik pada laga internasional kandang di Budapest. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar dapat membeli tiket tempat duduk reguler begitu penjualan untuk publik dibuka.

Jika alokasi tiket resmi habis terjual atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €20 hingga €30 untuk kategori tempat duduk umum di Puskás Aréna.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €55 ketika alokasi tiket reguler resmi habis terjual.

Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Hungaria vs Irlandia Utara

Hungaria datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan catatan menang-menang-seri-menang-kalah dalam periode tersebut. Tim asuhan Rossi mengalahkan Kazakhstan 3-1 dan Finlandia 2-1 dalam dua laga terbarunya, mencetak lima gol dari kedua pertandingan itu saja. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian tersebut terjadi saat menghadapi Irlandia di kualifikasi Piala Dunia, ketika mereka takluk 3-2 pada November 2025. Dalam lima pertandingan itu, Hungaria mencetak tujuh gol dan kebobolan lima, memperlihatkan ancaman dalam serangan sekaligus sejumlah kelemahan di lini belakang.

Catatan Irlandia Utara dalam lima laga terakhir adalah menang-seri-kalah-menang-kalah. Tim asuhan O'Neill mengalahkan Guinea 1-0 pada Juni sebelum kalah 3-1 dari Prancis, dan bermain imbang 1-1 dengan Wales pada awal tahun. Hasil mereka di kualifikasi Piala Dunia juga menunjukkan inkonsistensi serupa: kemenangan 1-0 atas Luksemburg diimbangi kekalahan 2-0 dari Italia. Irlandia Utara mencetak empat gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Hungaria vs Irlandia Utara: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2022, ketika Hungaria menang 1-0 dalam laga persahabatan di Belfast. Dari lima pertemuan terakhir, Hungaria memiliki catatan lebih baik secara keseluruhan dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kemenangan untuk Irlandia Utara. Satu-satunya kemenangan Irlandia Utara terjadi dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2014, ketika mereka mengalahkan Hungaria 2-1 di Budapest.