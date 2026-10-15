UEFA Nations League kembali bergulir saat Hongaria bersiap menjamu Irlandia Utara dalam laga internasional menarik di Puskás Aréna, Budapest. Kedua tim Eropa itu bersaing memperebutkan poin penting untuk promosi di fase grup yang ketat.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai jadwal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan UEFA Nations League B antara Hongaria dan Irlandia Utara dimulai?

Hongaria menghadapi Irlandia Utara di Puskas Arena, Budapest, dengan waktu sepak mula dijadwalkan untuk pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B ini.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Puskas Arena

Di mana membeli tiket Hongaria vs Irlandia Utara?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Hongaria, MLSZ Tickets, yang menangani penjualan reguler untuk publik pada laga internasional kandang di Budapest. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar dapat membeli tiket kursi reguler begitu penjualan untuk publik dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis terjual atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan ketika tiket yang tercantum di situs resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Hongaria vs Irlandia Utara?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €20 hingga €30 untuk kursi di kategori umum di Puskás Aréna.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket termurah mulai sekitar €55 ketika alokasi tiket reguler di portal resmi habis terjual.

Hongaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Hongaria vs Irlandia Utara

Hongaria datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan M-M-S-M-K dalam periode tersebut. Tim asuhan Rossi mengalahkan Kazakhstan 3-1 dan Finlandia 2-1 dalam dua laga terbarunya, mencetak lima gol hanya dari kedua pertandingan itu. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian tersebut terjadi saat takluk 3-2 dari Irlandia di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Dalam lima pertandingan itu, Hongaria mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali, memperlihatkan ancaman di lini serang sekaligus sejumlah kelemahan di lini belakang.

Catatan Irlandia Utara dalam lima pertandingan terakhir adalah M-S-K-M-K. Tim asuhan O'Neill mengalahkan Guinea 1-0 pada Juni sebelum kalah 3-1 dari Prancis, dan bermain imbang 1-1 dengan Wales pada awal tahun. Hasil mereka di kualifikasi Piala Dunia juga menunjukkan inkonsistensi serupa: kemenangan 1-0 atas Luksemburg diimbangi kekalahan 2-0 dari Italia. Irlandia Utara mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Hongaria vs Irlandia Utara: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Maret 2022, ketika Hongaria menang 1-0 dalam laga persahabatan di Belfast. Dari lima pertemuan terakhir, Hongaria memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kemenangan bagi Irlandia Utara. Satu-satunya kemenangan Irlandia Utara terjadi dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2014, ketika mereka mengalahkan Hongaria 2-1 di Budapest.







