UEFA Nations League kembali bergulir saat Hungaria bersiap menjamu Irlandia Utara dalam laga internasional menarik di Puskás Aréna, Budapest. Kedua tim Eropa itu bersaing memperebutkan poin penting untuk promosi di fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai jadwal pertandingan, kategori harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan kick-off Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B?

Hungaria menghadapi Irlandia Utara di Puskas Arena, Budapest, dalam pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B yang jadwal kick-off-nya telah ditetapkan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Puskas Arena

Di mana membeli tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Hungaria, MLSZ Tickets, yang menangani penjualan umum tiket pertandingan kandang tim nasional di Budapest. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar dapat membeli tiket tempat duduk reguler begitu penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh jatah tiket resmi habis terjual atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €20 hingga €30 untuk tempat duduk umum di Puskás Aréna.

Di platform pasar tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket termurah mulai sekitar €55 ketika jatah tiket reguler resmi habis terjual.

Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Hungaria vs Irlandia Utara

Hungaria datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan menang-menang-seri-menang-kalah dalam rangkaian tersebut. Tim asuhan Rossi mengalahkan Kazakhstan 3-1 dan Finlandia 2-1 dalam dua penampilan terakhir mereka, dengan mencetak lima gol hanya dari dua laga itu. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian tersebut terjadi saat melawan Irlandia di kualifikasi Piala Dunia, ketika mereka takluk 3-2 pada November 2025. Dalam lima pertandingan itu, Hungaria mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali, memperlihatkan ancaman dalam serangan sekaligus sejumlah kelemahan di lini belakang.

Catatan Irlandia Utara dalam lima pertandingan terakhir adalah menang-seri-kalah-menang-kalah. Tim asuhan O'Neill mengalahkan Guinea 1-0 pada Juni sebelum kalah 3-1 dari Prancis, dan mereka bermain imbang 1-1 dengan Wales pada awal tahun. Hasil mereka di kualifikasi Piala Dunia juga menunjukkan inkonsistensi serupa: kemenangan 1-0 atas Luksemburg diikuti kekalahan 2-0 dari Italia. Irlandia Utara mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Hungaria vs Irlandia Utara: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2022, ketika Hungaria menang 1-0 dalam laga persahabatan di Belfast. Dalam lima pertemuan terakhir, Hungaria memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kemenangan untuk Irlandia Utara. Satu-satunya kemenangan Irlandia Utara terjadi pada laga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2014, ketika mereka mengalahkan Hungaria 2-1 di Budapest.