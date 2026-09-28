Cara mendapatkan tiket Hungaria vs Georgia: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Hongaria akan berupaya menampilkan performa yang lebih baik pada edisi UEFA Nations League kali ini, setelah hanya memenangkan satu dari delapan pertandingan mereka selama kompetisi 2024/25 dan terdegradasi dari League A. Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Hongaria mendatang hari ini.

Setelah laga kandang pembuka UEFA Nations League melawan Ukraina, dan perjalanan tandang ke Belfast untuk menghadapi Irlandia Utara, Hongaria akan menjamu Georgia di Puskás Aréna pada Jumat, 2 Oktober, dalam Matchday 3 fase liga kompetisi ini. Hongaria akan menghadapi ketiga tim tersebut kandang dan tandang selama fase liga, dengan total enam pertandingan.

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket UEFA Nations League Hongaria vs Georgia sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Hongaria vs Georgia digelar?

Hongaria vs Georgia akan berlangsung di Puskás Aréna (Budapest), pada Jumat, 2 Oktober, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 (CET).

UEFA Nations League B - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 Puskas Arena

Cara membeli tiket UEFA Nations League Hongaria vs Georgia

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Hongaria vs Georgia harus dibeli langsung melalui masing-masing asosiasi sepakbola nasional, bukan melalui portal UEFA yang terpusat.

Untuk suporter tuan rumah, tiket sudah tersedia dari Federasi Sepakbola Hongaria (MLSZ) sejak akhir Agustus. Periode prioritas pertama kali dibuka untuk anggota klub suporter resmi dan pemegang tiket musiman, sebelum penjualan untuk umum.

Tiket sektor tim tamu dialokasikan dan dijual oleh Federasi Sepakbola Georgia (GFF), melalui mitra tiket resminya, Biletebi.ge.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Hongaria vs Georgia?

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Hongaria vs Georgia berkisar antara €40-€95 saat dibeli langsung melalui asosiasi sepakbola tuan rumah.

Stadion Puskás Aréna dibagi menjadi empat kategori utama:

Kategori 1 (Sisi Panjang - Ring Bawah) : Ini adalah tiket standar premium, yang menempatkan Anda di sepanjang sisi utama lapangan (tribune Timur dan Barat) dekat dengan lapangan. Ini merupakan kursi paling mahal, tetapi memberikan titik pandang terbaik.

Kategori 2 (Sisi Panjang - Ring Atas) : Berlokasi di sepanjang sisi lapangan, tetapi berada di tingkat stadion yang lebih tinggi. Anda tetap mendapatkan pandangan yang sangat bagus dari sisi lapangan, meski duduk lebih jauh dari lapangan.

Kategori 3 (Sisi Pendek - Ring Bawah) : Kursi-kursi ini tepat berada di belakang gawang pada level bawah. Ini biasanya menjadi area duduk suporter tuan rumah yang paling bersemangat, menghadirkan atmosfer yang luar biasa dan bising.

Kategori 4 (Sisi Pendek - Ring Atas) : Opsi yang paling ramah anggaran. Kursi-kursi ini berada di belakang gawang pada tingkat tertinggi stadion.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk melihat ketersediaan saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Puskás Aréna

Puskás Aréna di Budapest, Hongaria, adalah salah satu stadion sepakbola paling menakjubkan dan paling canggih secara teknologi di Eropa.

Dibuka pada November 2019, stadion ini memiliki kapasitas 67.215 tempat duduk untuk pertandingan sepakbola dan dapat menampung hingga 80.000 orang untuk konser.

Stadion ini berdiri sebagai monumen bagi sejarah sepakbola Hongaria, sepenuhnya menggantikan Népstadion (People's Stadium) yang legendaris sambil mendaur ulang material fisiknya dan menjaga warisannya yang indah.

Momen-momen berkesan di Puskás Aréna:

UEFA Euro 2020 : Arena ini menjadi tuan rumah empat pertandingan besar selama turnamen. Stadion ini meraih ketenaran global karena menjadi satu-satunya stadion yang mengizinkan penonton dengan kapasitas penuh 100 persen selama pembatasan pandemi COVID-19, menciptakan atmosfer bergemuruh yang tak tertandingi.

Final Piala Eropa : Stadion ini sukses menjadi tuan rumah UEFA Super Cup 2020 (Bayern Munich vs Sevilla), final UEFA Europa League 2023 (Sevilla vs Roma), dan final UEFA Champions League 2026 yang baru-baru ini digelar (PSG vs Arsenal).

Konser Bersejarah : Stadion lama menjadi tuan rumah bagi figur musik legendaris seperti Louis Armstrong, Queen (salah satu pertunjukan terakhir Freddie Mercury), Michael Jackson, dan The Rolling Stones. Arena baru melanjutkan warisan ini dengan menjadi tuan rumah aksi modern besar seperti Rammstein dan Guns N' Roses.

Sejarah yang Didaur Ulang: Stadion lama tidak begitu saja dibuang. Sekitar 50.000 meter kubik beton dan material dari Népstadion lama didaur ulang dan dimasukkan ke fondasi Puskás Aréna yang baru.

Cara ke sana

Cara terbaik dan paling andal untuk menuju Puskás Aréna di Budapest adalah dengan transportasi umum, karena parkir pribadi sangat dibatasi pada hari acara dan jalan-jalan di sekitar stadion sering ditutup.

Stadion ini terletak di Distrik XIV Budapest dan terhubung dengan sangat baik ke jaringan transportasi kota.

Dengan Kereta Bawah Tanah (Metro): Naik metro adalah cara tercepat untuk mencapai arena dan membuat Anda sepenuhnya terhindar dari kemacetan kota.

Naik Metro Jalur M2 (Merah). Turun di stasiun Puskás Ferenc Stadion, dan dari sana gerbang stadion hanya berjarak 2-5 menit berjalan kaki.

Dengan Tram: Budapest memiliki sistem tram yang sangat baik yang menghubungkan distrik-distrik luar langsung ke area stadion.

Naik Tram 1 atau Tram 1A dan turun di halte Puskás Ferenc Stadion.

Dengan Bus atau Trolleybus: Beberapa rute permukaan berhenti tepat di luar area stadion, yang sangat cocok jika Anda datang dari lingkungan sekitar.

Trolleybus 75: Turun di halte Egressy út / Stefánia út, yang menurunkan Anda dekat sisi utara kompleks.

Bus Lokal: Jalur bus 95, 130, dan 195 semuanya melayani area stadion secara langsung.

Dengan Berjalan Kaki: Jika Anda menginap dekat City Park (Városliget) atau Stasiun Kereta Keleti, berjalan kaki sangat praktis. Stadion ini berada di sepanjang koridor utama seperti Dózsa György út dan Stefánia út, dengan plaza granit yang luas dan ramah pejalan kaki yang dirancang untuk menangani kerumunan besar dengan aman.

Pertandingan UEFA Nations League Hongaria vs Georgia: Semua yang perlu Anda ketahui

Hongaria vs Georgia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Hongaria (#39) vs Georgia (#72)

Sejak kalah dalam kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka pada November lalu dan gagal lolos ke putaran final, Hongaria tetap tak terkalahkan dalam empat laga persahabatan, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Semua laga persahabatan itu dimainkan di kandang.

Seperti Hongaria, Georgia memasuki UEFA Nations League tanpa terkalahkan sepanjang 2026, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Namun, performa mereka di laga tandang kompetitif perlu ditingkatkan, karena mereka telah menderita tiga kekalahan beruntun saat menjalani laga penting di markas lawan.

Hongaria vs Georgia: Rekor pertemuan terbaru

Dalam sepakbola putra senior, Hongaria dan Georgia memiliki rekor pertemuan yang seimbang dengan masing-masing satu kemenangan. Pertemuan terakhir kedua tim adalah laga Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 di Tbilisi, pada September 2001, yang dimenangkan Georgia dengan skor 3–1.

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Northern Ireland NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 M 2 Ukraine UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 M 3 Georgia GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 K 4 Hungary HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 K Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi







