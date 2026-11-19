Hull City menjamu Tottenham Hotspur pada Senin, 14 Desember 2026 di Stadion MKM, Hull.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung pada 21 Mei 2017, ketika Tottenham menutup musim Liga Primer tersebut dengan kemenangan tandang telak 7-1 di Stadion MKM. Dalam pertemuan terakhir yang berkesan pada 2017 itu, Harry Kane mencetak hat-trick dan Dele Alli juga mencetak gol untuk memastikan kemenangan besar tersebut.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Hull City vs Tottenham Hotspur, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Hull City vs Tottenham Hotspur dimulai?

Hull City vs Tottenham Hotspur berlangsung di Stadion MKM, Hull, pada Senin, 14 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Hull City vs Tottenham Hotspur?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Hull City vs Tottenham Hotspur mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Hull City: Untuk laga kandang di Stadion MKM, tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Hull City. Klub biasanya lebih dahulu menyediakan tiket bagi anggotanya, kemudian membuka penjualan umum, bergantung pada ketersediaan.

Untuk laga kandang di Stadion MKM, tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Hull City. Klub biasanya lebih dahulu menyediakan tiket bagi anggotanya, kemudian membuka penjualan umum, bergantung pada ketersediaan. Situs resmi Tottenham Hotspur: Untuk pertandingan yang dimainkan di London atau jika Anda mencari tiket di sektor suporter tandang (dengan ketentuan alokasi dan keanggotaan yang ketat), pembelian melalui portal tiket resmi Tottenham Hotspur merupakan pilihan paling aman.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Primer Hull City vs Tottenham Hotspur?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer Hull City vs Tottenham Hotspur mendatang:

1. Kanal resmi klub

Laga kandang Hull City (Stadion MKM): Harga berkisar dari £24 hingga £45 , bergantung pada kategori dan zona tempat duduk. Tiket dengan harga khusus dan tiket anak-anak lebih murah (mulai sekitar £8 hingga £16 ).

Harga berkisar dari , bergantung pada kategori dan zona tempat duduk. Tiket dengan harga khusus dan tiket anak-anak lebih murah (mulai sekitar ). Tiket sektor tandang (batas harga Liga Primer): Harga untuk orang dewasa dibatasi maksimal £30.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga awal tiket yang dijual kembali: Biasanya mulai sekitar £90 hingga £124 .

Biasanya mulai sekitar . Harga rata-rata pasar dan kursi premium: Berfluktuasi antara £193 dan £330+.

Hull City vs Tottenham Hotspur di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Hull City vs Tottenham Hotspur

Hull City mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Primer, dengan mencetak lima gol dan kebobolan lima gol. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 dari Arsenal, sedangkan pada pekan sebelumnya mereka bermain imbang 2-2 dengan Ipswich Town. Tim asuhan Jakirovic bermain imbang dalam tiga dari empat laga liga terakhirnya, dengan satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih atas Everton.

Tottenham meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Primer, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan dua gol. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 di kandang Leeds United, mengakhiri rentetan hasil yang mencakup dua kemenangan tandang beruntun atas Chelsea dan Coventry City. Tim asuhan De Zerbi mencatat dua laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan terakhirnya.

Hull City vs Tottenham Hotspur: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2017, ketika Tottenham menang 7-1 di Stadion MKM dalam laga Liga Primer. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, Tottenham menang tiga kali, Hull tidak pernah menang, dan dua laga berakhir imbang. Tottenham mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Hull mencetak lima gol.