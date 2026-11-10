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Premier League
team-logoHull City
The MKM Stadium
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Cara mendapatkan tiket Hull City vs Nottingham Forest: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Hull City
Nottingham Forest
Premier League

Hull City menghadapi Nottingham Forest di Liga Primer Inggris. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Hull City menjamu Nottingham Forest pada Rabu, 2 Desember 2026 di MKM Stadium, Hull.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka sebelum di Premier League terjadi di EFL Championship musim 2021/22, dengan laga pada Mei 2022 di MKM Stadium berakhir imbang 1-1. Dalam lima pertemuan sebelumnya yang tercatat di kompetisi liga, hasil kedua tim berimbang: Hull City dan Nottingham Forest masing-masing meraih dua kemenangan, dengan satu laga berakhir seri.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Hull City vs Nottingham Forest di Premier League dimulai?

Pertandingan Hull City vs Nottingham Forest dimulai di MKM Stadium, Hull, pada Rabu, 2 Desember 2026.

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Premier League - Pekan 13
The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Hull City vs Nottingham Forest di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Hull City dan Nottingham Forest mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui kanal penjualan tiket klub. Untuk laga kandang, periksa situs resmi penjualan tiket Hull City. Untuk pertandingan di City Ground, kunjungi platform resmi penjualan tiket Nottingham Forest.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Hull City vs Nottingham Forest di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League antara Hull City dan Nottingham Forest mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Kisaran harga resmi: Biasanya berkisar dari £24 hingga £45.
  • Harga berdasarkan kategori pertandingan: Umumnya mulai sekitar £30, dengan harga khusus bagi anak-anak dan lansia mulai dari £8 hingga £16.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Harga awal tiket jual kembali: Umumnya mulai sekitar £107 hingga £153 untuk tribun tingkat atas atau tribun di belakang gawang karena tingginya permintaan.
  • Harga rata-rata di pasar: Mencapai £533 atau lebih untuk lokasi duduk premium.

Hull City vs Nottingham Forest di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hull City vs Nottingham Forest

Hull City tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya di Premier League, dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Brentford. Mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Everton dan 2-2 dengan Chelsea dalam periode ini. Hull City mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa mereka mampu terlibat dalam laga dengan banyak gol, tetapi kesulitan menuntaskannya dengan kemenangan.

Nottingham Forest hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhirnya di Premier League, yakni saat menang 2-1 di kandang Aston Villa. Sejak itu, hasil terbaru Forest adalah imbang 1-1 di kandang Ipswich Town, sementara kekalahan dari Arsenal, Crystal Palace, dan Coventry City mencerminkan performa yang sangat tidak konsisten. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak lima gol dan kebobolan enam kali.

HUL

HUL - Performa

EVE
S2-2
FUL
K1-0
BRE
S1-1
IPS
S2-2
ARS
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
NFO

NFO - Performa

CRY
K3-1
ARS
K0-1
IPS
S1-1
BRE
K2-0
MCI
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Hull City vs Nottingham Forest: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2022 di Championship, ketika mereka bermain imbang 1-1 di MKM Stadium. Dalam lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, semuanya di Championship, Nottingham Forest memiliki catatan yang lebih baik dengan dua kemenangan, dibandingkan dua kemenangan Hull City, serta satu hasil imbang. Forest mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Hull mencetak lima gol.

Head to Head

Hull CitySeriNottingham Forest
1
1
3
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FT
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FT
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Hull City badge
Hull City
HUL
2
FT
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
4Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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