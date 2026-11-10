Hull City menjamu Nottingham Forest pada Rabu, 2 Desember 2026 di MKM Stadium, Hull.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka sebelum di Premier League terjadi di EFL Championship musim 2021/22, dengan laga pada Mei 2022 di MKM Stadium berakhir imbang 1-1. Dalam lima pertemuan sebelumnya yang tercatat di kompetisi liga, hasil kedua tim berimbang: Hull City dan Nottingham Forest masing-masing meraih dua kemenangan, dengan satu laga berakhir seri.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Hull City vs Nottingham Forest di Premier League dimulai?

Pertandingan Hull City vs Nottingham Forest dimulai di MKM Stadium, Hull, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 2 Des 2026 - 14.30 The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Hull City vs Nottingham Forest di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Hull City dan Nottingham Forest mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui kanal penjualan tiket klub. Untuk laga kandang, periksa situs resmi penjualan tiket Hull City. Untuk pertandingan di City Ground, kunjungi platform resmi penjualan tiket Nottingham Forest.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Hull City vs Nottingham Forest di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League antara Hull City dan Nottingham Forest mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kisaran harga resmi: Biasanya berkisar dari £24 hingga £45 .

Biasanya berkisar dari . Harga berdasarkan kategori pertandingan: Umumnya mulai sekitar £30, dengan harga khusus bagi anak-anak dan lansia mulai dari £8 hingga £16.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga awal tiket jual kembali: Umumnya mulai sekitar £107 hingga £153 untuk tribun tingkat atas atau tribun di belakang gawang karena tingginya permintaan.

Umumnya mulai sekitar untuk tribun tingkat atas atau tribun di belakang gawang karena tingginya permintaan. Harga rata-rata di pasar: Mencapai £533 atau lebih untuk lokasi duduk premium.

Hull City vs Nottingham Forest di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hull City vs Nottingham Forest

Hull City tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya di Premier League, dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Brentford. Mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Everton dan 2-2 dengan Chelsea dalam periode ini. Hull City mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa mereka mampu terlibat dalam laga dengan banyak gol, tetapi kesulitan menuntaskannya dengan kemenangan.

Nottingham Forest hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhirnya di Premier League, yakni saat menang 2-1 di kandang Aston Villa. Sejak itu, hasil terbaru Forest adalah imbang 1-1 di kandang Ipswich Town, sementara kekalahan dari Arsenal, Crystal Palace, dan Coventry City mencerminkan performa yang sangat tidak konsisten. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak lima gol dan kebobolan enam kali.

Hull City vs Nottingham Forest: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2022 di Championship, ketika mereka bermain imbang 1-1 di MKM Stadium. Dalam lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, semuanya di Championship, Nottingham Forest memiliki catatan yang lebih baik dengan dua kemenangan, dibandingkan dua kemenangan Hull City, serta satu hasil imbang. Forest mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Hull mencetak lima gol.