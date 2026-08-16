Cara mendapatkan tiket Hull City vs Manchester United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Setelah satu dekade absen, Hull City akhirnya kembali ke Premier League. Mereka akan memulai kampanye 2026/27 yang sangat dinantikan dengan laga kandang besar melawan juara Inggris 20 kali, Manchester United, pada Sabtu, 22 Agustus.

Para suporter Hull City masih diliputi antusiasme setelah tim mereka memenangi final play-off Championship melawan Middlesbrough di Stadion Wembley pada Mei, dengan Oli McBurnie mencetak gol penentu dramatis pada masa injury time.

Manchester United juga menutup kampanye 2025/26 dengan positif, mengamankan tiket ke Liga Champions setelah finis di peringkat ketiga. Setelah kini dipercaya secara permanen, Michael Carrick berupaya membangun dari fondasi solid yang diletakkan musim lalu.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal Premier League Hull City vs Manchester United?

Hull City vs Manchester United dimulai pada pukul 12.30 BST pada Sabtu, 22 Agustus di MKM Stadium, Hull.

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 07.30 The MKM Stadium

Cara membeli tiket Premier League Hull City vs Manchester United

Beragam opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Hull City vs Manchester United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kelompok usia & kategori konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

Rekor pertemuan terkini

Kabar tim & skuad