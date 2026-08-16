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Premier League
team-logoHull City
The MKM Stadium
team-logoManchester United
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Cara mendapatkan tiket Hull City vs Manchester United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Hull City
Manchester United

Hull City kembali ke tanah terjanji Premier League dan Anda bisa melihat mereka menghadapi Manchester United

Setelah satu dekade absen, Hull City akhirnya kembali ke Premier League. Mereka akan memulai kampanye 2026/27 yang sangat dinantikan dengan laga kandang besar melawan juara Inggris 20 kali, Manchester United, pada Sabtu, 22 Agustus.

Para suporter Hull City masih diliputi antusiasme setelah tim mereka memenangi final play-off Championship melawan Middlesbrough di Stadion Wembley pada Mei, dengan Oli McBurnie mencetak gol penentu dramatis pada masa injury time.

Manchester United juga menutup kampanye 2025/26 dengan positif, mengamankan tiket ke Liga Champions setelah finis di peringkat ketiga. Setelah kini dipercaya secara permanen, Michael Carrick berupaya membangun dari fondasi solid yang diletakkan musim lalu.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal Premier League Hull City vs Manchester United?

Hull City vs Manchester United dimulai pada pukul 12.30 BST pada Sabtu, 22 Agustus di MKM Stadium, Hull.

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Premier League - Pekan 1
The MKM Stadium

Cara membeli tiket Premier League Hull City vs Manchester United

Beragam opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Hull City vs Manchester United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kelompok usia & kategori konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

HUL

HUL - Performa

KSP
M0-3
RIZ
M1-2
KAS
S1-1
SGE
K2-0
NCE
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MUN

MUN - Performa

RBK
M0-5
ATM
M2-1
PSG
S1-1
LEE
M1-1
MIL
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan terkini

Head to Head

Hull CitySeriManchester United
1
2
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Carabao Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FT
2Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Hull City vs Manchester United

5-4-1
Hull City crest
Hull City
HUL
Formasi
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyL. CoyleL. CoyleS. AjayiS. AjayiJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. CrooksM. CrooksM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenB. FernandesB. FernandesA. SantosA. SantosP. DorguP. DorguB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
5-4-1
Hull City

Susunan Pemain Utama

Manchester United

Pemain Pengganti

Manajer

  • S. Jakirovic
  • M. Carrick
Hull City

Cedera dan Larangan Bermain

Manchester United

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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