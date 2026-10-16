Hull City menjamu Ipswich Town pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Stadion MKM, Hull.

Kedua tim sebelumnya bertemu di EFL Championship, ketika Ipswich meraih kemenangan tipis 1-0 di Portman Road. Kedua klub berupaya membangun momentum sejak awal di kasta tertinggi, sehingga laga musim gugur ini menjadi ujian penting dalam perburuan poin.

Simak GOAL untuk mengetahui segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Hull City vs Ipswich Town dimulai?

Hull City vs Ipswich Town berlangsung di Stadion MKM, Hull, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 11.00 The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Hull City vs Ipswich Town?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Hull City A.F.C. dan Ipswich Town F.C. di Stadion MKM:

1. Kanal resmi klub

Pemegang tiket musiman dan anggota: Akses prioritas umumnya diberikan terlebih dahulu kepada anggota resmi klub dan pemegang tiket musiman berdasarkan loyalitas atau poin prioritas.

Penjualan umum: Jika masih ada kursi setelah periode penjualan prioritas, tiket tersedia langsung melalui portal tiket resmi Hull City A.F.C.

Suporter tim tamu: Tiket untuk suporter Ipswich biasanya didistribusikan langsung melalui sistem tiket resmi Ipswich Town F.C., sering kali menggunakan sistem poin prioritas atau undian jika permintaan melebihi alokasi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Hull City vs Ipswich Town?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League mendatang antara Hull City A.F.C. dan Ipswich Town F.C. di Stadion MKM, berdasarkan kanal pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Kanal resmi klub

Dewasa umum: Harga tiket mulai dari sekitar £30 di zona standar dan meningkat bergantung pada kategori tempat duduk, seperti tribun tingkat bawah atau sisi premium.

Lansia (65 tahun ke atas): Harga khusus mulai dari sekitar £16 di blok tempat duduk tertentu.

Anak-anak (usia 2–15 tahun): Harga tiket anak mulai dari sekitar £8 di tribun keluarga dan tribun umum yang memenuhi syarat.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi sudah habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun tingkat atas / tribun standar di belakang gawang: Harga tiket yang dijual kembali umumnya mulai dari sekitar £120 hingga £140 untuk kursi di tingkat atas atau dengan pemandangan standar.

Sisi lapangan / tribun tingkat bawah premium: Harga tiket yang lebih dekat ke garis tengah atau berada di bagian utama tribun tingkat bawah biasanya berkisar antara £180 hingga £350+ , bergantung pada ketersediaan di pasar saat itu.

Paket VIP & layanan premium: Kursi premium dengan akses ke ruang tunggu melalui platform sekunder dan agen layanan premium biasanya berharga lebih dari £450 hingga £500+ per tiket.

Hull City vs Ipswich Town di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Hull City vs Ipswich Town

Hull City meraih empat poin dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhirnya adalah kekalahan 2-1 dari Newcastle United di Premier League pada 19 September, setelah bermain imbang 2-2 dengan Chelsea sepekan sebelumnya. Satu-satunya kemenangan Hull dalam periode itu diraih di kandang Coventry City, sementara mereka juga bermain imbang 0-0 melawan Aston Villa. Dalam lima pertandingan tersebut, Hull mencetak lima gol dan kebobolan enam kali.

Ipswich Town kesulitan menemukan performa terbaiknya, dengan hanya satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di kandang Crystal Palace dengan skor 2-3 pada 12 September, tetapi sejak itu mereka kalah 1-0 dari Everton di Premier League. Ipswich juga mengalami kekalahan telak dari Manchester United dengan skor 5-2 dan dari Arsenal di Carabao Cup dengan skor 2-4. Mereka mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan empat belas kali.

Hull City vs Ipswich Town: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Championship pada 3 Maret 2026, ketika Ipswich Town mengalahkan Hull City 1-0 di Portman Road. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Ipswich meraih tiga kemenangan, Hull satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Rangkaian itu mencakup kemenangan Ipswich 3-0 di Championship pada Oktober 2023 serta kemenangan Ipswich 0-2 di Stadion MKM pada November 2025.