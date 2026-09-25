Hull City akan menghadapi Everton pada Minggu, 11 Oktober 2026 di MKM Stadium, Hull.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada 8 Januari 2022, Everton meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Hull City di putaran ketiga Piala FA di MKM Stadium. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga Premier League yang ketat di venue yang sama pada 30 Desember 2016.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Everton, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Hull City vs Everton di Premier League?

Hull City vs Everton berlangsung di MKM Stadium, Hull, dengan jadwal kick-off sudah ditetapkan. Informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia.

Premier League - Pekan 6 11 Okt 2026 - 09.00 The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Hull City vs Everton?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Hull City vs Everton, ikuti opsi pembelian utama berikut ini:

Box Office resmi tuan rumah (Hull City): Cara paling aman dan paling langsung adalah melalui portal eTickets resmi Hull City atau hotline kantor tiket. Tiket dirilis secara bertahap, biasanya memberi prioritas kepada anggota resmi klub sebelum dijual umum jika kursi masih tersedia.

Alokasi resmi tim tamu (Everton): Suporter Everton yang datang sebagai tim tamu harus membeli tiket sektor tandang langsung melalui portal box office resmi Everton. Tiket ini umumnya memerlukan kredit prioritas atau keanggotaan resmi klub berbayar karena tingginya permintaan.

Paket hospitality resmi: Jika tiket reguler general admission terjual habis, hospitality resmi hari pertandingan dan paket VIP dapat dibeli langsung dari box office klub atau mitra tiket premium resmi.

Berapa harga tiket Premier League Hull City vs Everton?

Harga tiket pertandingan tunggal standar di MKM Stadium untuk laga kandang Hull City di Premier League biasanya berkisar antara £24 hingga £36 untuk dewasa, tergantung lokasi duduk dan kategorinya:

Tiket dewasa tuan rumah: Tiket kandang standar untuk dewasa umumnya berharga antara £24 dan £35 tergantung area tempat duduk.

Konsesi tuan rumah: Tiket untuk lansia, dewasa muda, dan junior biasanya berkisar dari £8 hingga £22 .

Suporter tandang: Tiket tandang untuk fan Everton dibatasi oleh aturan Premier League dengan harga maksimum £30 .

Hull City vs Everton di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hull City vs Everton

Hull City memenangi tiga laga, imbang satu kali, dan tidak kalah dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 0-0 melawan Aston Villa di Premier League pada 5 September, sementara pertandingan liga sebelumnya menghasilkan kemenangan 1-0 di markas Coventry City pada 29 Agustus. Kemenangan 2-0 atas Manchester United di Premier League pada 22 Agustus menjadi hasil paling menonjol dalam rangkaian itu, bersama kemenangan di Carabao Cup atas Stoke City. Hull mencetak dua gol dan tidak kebobolan dalam tiga pertandingan Premier League mereka pada periode ini.

Everton meraih tujuh poin dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 di markas AFC Bournemouth pada 29 Agustus, setelah kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada 22 Agustus. Kemenangan 4-0 di Carabao Cup atas Preston North End juga menjadi bagian dari rangkaian lima laga itu. Everton mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan dua kali, sebuah catatan yang menunjukkan tim ini tetap produktif dalam menyerang meski terganggu oleh bursa transfer yang sulit.

Hull City vs Everton: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Piala FA pada 8 Januari 2022, ketika Everton menang 3-2 di MKM Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Everton membukukan dua kemenangan, sama dengan Hull yang juga meraih dua kemenangan, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan Premier League terbaru dalam data ini berlangsung pada 30 Desember 2016, ketika Hull dan Everton bermain imbang 2-2 di MKM Stadium.

Klasemen Hull City vs Everton

Di klasemen Premier League, Hull City saat ini berada di posisi kedua sementara Everton menempati peringkat ke-10.