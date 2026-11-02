Hull City menjamu Brighton & Hove Albion pada Minggu, 22 November 2026 di MKM Stadium, Hull.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada musim EFL Championship 2015–16, ketika keduanya bermain imbang 0-0 dalam laga sengit di MKM Stadium pada Februari 2016. Sebelumnya pada tahun 2016, Hull City menang tipis 1-0 atas Brighton dalam laga Piala FA.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Hull City vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Hull City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer dimulai?

Hull City vs Brighton & Hove Albion berlangsung di MKM Stadium, Hull, pada Minggu, 22 November 2026.

Premier League - Pekan 11 22 Nov 2026 - 09.00 The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Hull City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer antara Hull City dan Brighton & Hove Albion, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Hull City adalah cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat prioritas pemesanan pada pekan pertama penjualan, sebelum kursi yang tersisa dijual untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Hull City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Hull City dan Brighton & Hove Albion di MKM Stadium:

1. Kanal resmi klub

Dewasa umum: Harga mulai dari £30 untuk kursi di zona standar dan umumnya mencapai sekitar £35 hingga £45 , bergantung pada tingkatan kursi dan kategori pertandingan.

Harga mulai dari untuk kursi di zona standar dan umumnya mencapai sekitar , bergantung pada tingkatan kursi dan kategori pertandingan. Tiket dengan harga khusus: Tersedia mulai dari £16 untuk warga lanjut usia, dewasa muda, atau kategori lain yang memenuhi syarat untuk mendapat harga khusus.

Tersedia mulai dari untuk warga lanjut usia, dewasa muda, atau kategori lain yang memenuhi syarat untuk mendapat harga khusus. Tiket anak-anak (usia 2–15 tahun): Harga tiket anak-anak mulai dari £8 di area stadion tertentu yang ramah keluarga.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum: Mulai dari setara sekitar £115 hingga £120 .

Mulai dari setara sekitar . Penjualan kembali tiket premium atau hospitality: Harga kursi di blok yang banyak diminati atau kategori premium bisa jauh lebih tinggi, berkisar antara £350 hingga lebih dari £1.000, bergantung pada fasilitas yang termasuk dalam paket dan lokasi kursi.

Hull City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hull City vs Brighton & Hove Albion

Hull City mencatat dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, tanpa kemenangan sepanjang periode tersebut. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Fulham di Liga Primer. Dalam periode yang sama, Hull juga kalah 2-1 dari Newcastle United dan 1-0 dari Sunderland di Piala Carabao. Dua hasil imbang diraih melawan Everton, 2-2, dan Chelsea, 2-2. Hull mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut.

Brighton memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-0 atas Crystal Palace di Liga Primer. Dalam periode itu, Brighton juga mengalahkan FK Kauno Zalgiris 4-0 di Conference League dan Arsenal 3-0 di Liga Primer. Brighton mencetak 14 gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut, dengan tiga kali mencatat clean sheet.

Hull City vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua klub terjadi pada Februari 2016, ketika Hull City dan Brighton bermain imbang 0-0 di Championship, di MKM Stadium. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Hull meraih dua kemenangan, Brighton satu kemenangan, dan dua laga berakhir imbang. Kemenangan terakhir Hull dalam rangkaian pertemuan itu diraih di kandang pada laga Piala FA 2016 dengan skor 1-0, sementara satu-satunya kemenangan Brighton terjadi di Championship pada September 2015.