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Premier League
team-logoHull City
The MKM Stadium
team-logoBrighton & Hove Albion
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Cara mendapatkan tiket Hull City vs Brighton & Hove Albion: harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Hull City
Brighton & Hove Albion
Premier League

Hull City menghadapi Brighton & Hove Albion di Liga Primer Inggris. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Hull City menjamu Brighton & Hove Albion pada Minggu, 22 November 2026, di MKM Stadium, Hull.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada musim Championship EFL 2015–16, ketika mereka bermain imbang 0-0 dalam laga sengit di MKM Stadium pada Februari 2016. Sebelumnya, pada tahun yang sama, Hull City menang tipis 1-0 atas Brighton dalam laga Piala FA.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Hull City vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion dimulai?

Hull City vs Brighton & Hove Albion berlangsung di MKM Stadium, Hull, pada Minggu, 22 November 2026.

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Premier League - Pekan 11
The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Hull City merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat kesempatan membeli lebih awal pada pekan pertama penjualan, sebelum sisa kursi dijual untuk umum.

2. Platform penjualan tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League mendatang antara Hull City dan Brighton & Hove Albion di MKM Stadium:

1. Kanal resmi klub

  • Dewasa umum: Harga mulai dari £30 untuk kursi di zona standar dan umumnya mencapai sekitar £35 hingga £45, bergantung pada kategori kursi dan klasifikasi pertandingan.
  • Tiket dengan harga khusus: Tersedia mulai dari £16 bagi lansia, dewasa muda, atau kelompok lain yang memenuhi syarat.
  • Tiket anak-anak (usia 2–15 tahun): Harga tiket anak-anak mulai dari £8 di area tertentu di stadion yang ramah keluarga.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket reguler yang dijual kembali: Mulai dari harga setara sekitar £115 hingga £120.
  • Tiket premium atau hospitality yang dijual kembali: Harga kursi di area dengan permintaan tinggi atau kategori premium bisa jauh lebih mahal, berkisar antara £350 hingga lebih dari £1.000, bergantung pada fasilitas dalam paket dan lokasi kursi.

Hull City vs Brighton & Hove Albion di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Hull City vs Brighton & Hove Albion

Hull City mencatatkan dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, tanpa meraih kemenangan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Fulham di Premier League. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 2-1 dari Newcastle United dan 1-0 dari Sunderland di Piala Carabao. Dua hasil imbang diraih saat menghadapi Everton, 2-2, dan Chelsea, 2-2. Hull mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga itu.

Brighton memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Crystal Palace di Premier League. Dalam rentang yang sama, mereka juga mengalahkan FK Kauno Zalgiris 4-0 di Conference League dan Arsenal 3-0 di Premier League. Brighton mencetak 14 gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga tersebut, dengan tiga kali menjaga gawang tetap nirbobol.

HUL

HUL - Performa

NEW
K2-1
EVE
S2-2
FUL
K1-0
BRE
S1-1
IPS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BHA

BHA - Performa

CRY
M5-0
JAB
S0-0
LIV
K2-0
MCI
K2-2
MCI
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Hull City vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua klub berlangsung pada Februari 2016, ketika Hull City dan Brighton bermain imbang 0-0 di Championship di MKM Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Hull meraih dua kemenangan, Brighton satu kemenangan, dan dua laga lainnya berakhir imbang. Kemenangan terakhir Hull atas Brighton terjadi dalam laga kandang Piala FA pada 2016 dengan skor 1-0, sementara satu-satunya kemenangan Brighton diraih di Championship pada September 2015.

Head to Head

Hull CitySeriBrighton & Hove Albion
2
2
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FT
4Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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