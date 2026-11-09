Hull City menjamu Brighton & Hove Albion pada Minggu, 22 November 2026 di MKM Stadium, Hull.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada musim EFL Championship 2015–16, ketika keduanya bermain imbang 0-0 dalam laga sengit di MKM Stadium pada Februari 2016. Sebelumnya, pada tahun yang sama, Hull City menang tipis 1-0 atas Brighton dalam laga Piala FA.

Kapan laga Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion dimulai?

Laga Hull City vs Brighton & Hove Albion berlangsung di MKM Stadium, Hull, pada Minggu, 22 November 2026.

Premier League - Pekan 11 22 Nov 2026 - 09.00 The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket laga Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion?

Untuk membeli tiket laga Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Hull City adalah cara paling andal untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat kesempatan membeli lebih awal pada pekan pertama penjualan, sebelum sisa kursi dijual untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket laga Premier League mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket laga Premier League Hull City vs Brighton & Hove Albion?

Berikut perincian harga tiket untuk laga Premier League mendatang antara Hull City dan Brighton & Hove Albion di MKM Stadium:

1. Kanal resmi klub

Dewasa umum: Harga mulai dari £30 untuk kursi di zona standar dan umumnya mencapai sekitar £35 hingga £45 , bergantung pada kategori kursi dan klasifikasi pertandingan.

Harga mulai dari untuk kursi di zona standar dan umumnya mencapai sekitar , bergantung pada kategori kursi dan klasifikasi pertandingan. Tiket harga khusus: Tersedia mulai dari £16 untuk lansia, dewasa muda, atau kelompok lain yang memenuhi syarat.

Tersedia mulai dari untuk lansia, dewasa muda, atau kelompok lain yang memenuhi syarat. Tiket anak-anak (usia 2–15 tahun): Harga tiket anak-anak mulai dari £8 di area tertentu di stadion yang ramah keluarga.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk umum yang dijual kembali: Mulai dari setara sekitar £115 hingga £120 .

Mulai dari setara sekitar . Tiket premium atau layanan khusus yang dijual kembali: Harga kursi di blok yang banyak diminati atau blok premium bisa jauh lebih tinggi, berkisar antara £350 hingga £1.000+, bergantung pada fasilitas dalam paket dan lokasi kursi.

Hull City vs Brighton & Hove Albion di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hull City vs Brighton & Hove Albion

Hull City mencatat dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir, tanpa kemenangan dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Fulham di Premier League. Dalam rangkaian laga itu, mereka juga kalah 2-1 dari Newcastle United dan 1-0 dari Sunderland di Piala Carabao. Dua hasil imbang diraih melawan Everton, 2-2, dan Chelsea, 2-2. Hull mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut.

Brighton memenangi kelima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Crystal Palace di Premier League. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan FK Kauno Zalgiris 4-0 di Conference League dan Arsenal 3-0 di Premier League. Dalam lima laga itu, Brighton mencetak 14 gol, kebobolan tiga kali, dan mencatat tiga kali tanpa kebobolan.

Hull City vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua klub terjadi pada Februari 2016, ketika Hull City dan Brighton bermain imbang 0-0 di Championship di MKM Stadium. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Hull meraih dua kemenangan, Brighton satu kemenangan, dan dua laga berakhir imbang. Kemenangan terakhir Hull dalam rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada laga kandang Piala FA 2016 dengan skor 1-0, sementara satu-satunya kemenangan Brighton diraih di Championship pada September 2015.