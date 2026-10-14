Hull City menjamu Brentford pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Stadion MKM, Hull.

Secara historis, pertemuan kedua tim berlangsung sengit, dengan laga-laga mereka sebelumnya digelar di berbagai kompetisi sepakbola Inggris. Pertandingan ini memberi kedua tim kesempatan penting untuk meraih poin liga pada awal musim Premier League 2026–27.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Hull City vs Brentford, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Hull City vs Brentford di Premier League dimulai?

Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 The MKM Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Hull City vs Brentford di Premier League?

Baik Anda pendukung tuan rumah maupun tim tamu, berikut cara utama untuk mendapatkan tiket Hull City vs Brentford.

1. Kanal resmi klub

Portal eTicketing Hull City (pendukung tuan rumah): Pembelian biasanya memerlukan akun terdaftar di platform tiket resmi Hull City, sering kali disertai riwayat pembelian

Loket tiket resmi Brentford FC (pendukung tim tamu): Tiket tersedia secara eksklusif bagi pemegang tiket musiman Brentford, pemegang tiket musiman premium, atau anggota My Bees, bergantung pada poin loyalitas yang dimiliki.

2. Platform tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub kerap menawarkan kursi dari penjual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Hull City vs Brentford di liga?

Harga tiket Hull City vs Brentford bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga nominal atau melalui pasar tiket sekunder.

1. Harga tiket resmi klub (harga nominal)

Pendukung tuan rumah (Stadion MKM): Harga tiket masuk umum standar untuk dewasa per pertandingan Premier League di kandang Hull City berkisar antara £24 hingga £45 , bergantung pada kategori kursi dan zona tempat duduk di stadion. Harga tiket dengan potongan tarif dan tiket anak-anak lebih rendah.

Pendukung tim tamu (pendukung Brentford): Tiket tim tamu tunduk pada batas harga wajib Premier League, yakni maksimal £30 untuk pendukung dewasa.

2. Pasar tiket sekunder

Untuk pertandingan ini, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub biasanya mulai dari sekitar £90 hingga £190 . Kursi premium atau di bagian tengah lebih mahal ketika alokasi tiket resmi habis.

Hull City vs Brentford di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hull City dan Brentford

Dalam lima pertandingan terakhirnya, Hull City mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Pada laga teranyar, mereka kalah 2-1 dari Newcastle United di Premier League. Dalam rentang ini, mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Chelsea di liga. Satu-satunya kemenangan Hull City dalam periode tersebut diraih saat bertandang ke Coventry City dengan skor 1-0. Dalam lima laga liga pada periode ini, Hull mencetak empat gol dan kebobolan tiga kali, sementara kekalahan dari Sunderland di Carabao Cup menambah catatan kekalahan mereka.

Performa terkini Brentford mencakup dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Chelsea di Premier League. Mereka juga bermain imbang 2-2 di kandang Bournemouth dalam laga liga. Brentford menang 2-1 saat bertandang ke Reading di Carabao Cup dan dua kali bermain imbang di liga, termasuk hasil 1-1 di kandang Leeds United. Tim asuhan Andrews menunjukkan konsistensi di berbagai kompetisi sepanjang periode ini.

Hull City vs Brentford: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Februari 2020, ketika Hull City menjamu Brentford di Championship dan kalah 1-5. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya di Championship, Brentford memiliki rekor lebih baik. Kedua tim juga bermain imbang pada Agustus 2019 dan Mei 2018. Satu-satunya kemenangan Hull dalam rangkaian ini terjadi pada Desember 2018, dengan skor 2-0 di kandang. Brentford mencetak banyak gol dalam pertemuan kedua tim, yakni 13 gol dalam lima laga tersebut.