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Premier League
team-logoHull City
The MKM Stadium
team-logoAston Villa
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Cara mendapatkan tiket Hull City vs Aston Villa: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Hull City ingin mempertahankan performa kandang impresif mereka di MKM Stadium

Laga Premier League pertama Hull City dalam satu dekade tak bisa berjalan lebih baik lagi, saat mereka memulangkan Manchester United yang sangat difavoritkan dari MKM Stadium pada pekan pembuka musim. Mereka akan kembali bermain di kandang pada Sabtu, 5 September, ketika Aston Villa datang sebagai tamu, dan Anda bisa hadir untuk melihat apakah Tigers bisa kembali mengaum.

Oli McBurnie menjadi pahlawan Hull saat meraih kemenangan play-off bersejarah di Wembley pada Mei, tetapi justru dua bek yang mencuri perhatian untuk tim asuhan Sergej Jakirovic dalam kemenangan perdana mereka di Premier League musim baru ini. Semi Ajayi membawa mereka unggul dan rekrutan pemecah rekor klub, Nobel Mendy, menggandakan keunggulan mereka.

Hull City membutuhkan hampir tiga bulan untuk mencatatkan dua kemenangan kandang saat terakhir kali bermain di Premier League. Para pendukung setia mereka tentu berharap kali ini tidak selama itu. Mampukah mereka meraih kemenangan kandang lain atas Villa?

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket Hull City vs Aston Villa, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal laga Premier League Hull City vs Aston Villa?

Hull City akan menghadapi Aston Villa di MKM Stadium, Hull, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST.

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Premier League - Pekan 3
The MKM Stadium

Cara membeli tiket Premier League Hull City vs Aston Villa

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada tetap mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Hull City vs Aston Villa?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribune bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan sudah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

HUL

HUL - Performa

SGE
K2-0
NCE
S0-0
MUN
M2-0
STK
M1-1
COV
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
AVL

AVL - Performa

FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
ARS
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Hull CitySeriAston Villa
1
3
1
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Hull City badge
Hull City
HUL
2
FT
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FT
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FT
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Hull City vs Aston Villa

5-4-1
Hull City crest
Hull City
HUL
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesS. AjayiS. AjayiL. CoyleL. CoyleN. MendyN. Mendyteam-logoL. Gourna-DouathR. SlaterR. SlaterM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnieZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenM. CashM. CashT. MingsT. Mingsteam-logoG. HemmingsB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
5-4-1
Hull City

Susunan Pemain Utama

Aston Villa

Pemain Pengganti

Manajer

  • S. Jakirovic
  • U. Emery
Hull City

Cedera dan Larangan Bermain

Aston Villa

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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