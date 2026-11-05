UEFA Nations League kembali bergulir saat Hungaria bersiap menjamu Irlandia Utara dalam laga internasional menarik di Puskás Aréna, Budapest. Kedua tim Eropa ini bersaing memperebutkan poin penting demi promosi dalam fase grup yang kompetitif.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai tanggal pertandingan, kategori harga tiket, dan cara memesan tempat duduk.

Kapan sepak mula Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B?

Hungaria menghadapi Irlandia Utara di Puskas Arena, Budapest, dengan sepak mula dijadwalkan untuk pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B ini.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Puskas Arena

Di mana membeli tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal penjualan tiket Federasi Sepak Bola Hungaria, MLSZ Tickets, yang menangani penjualan tiket standar untuk masyarakat umum pada laga internasional kandang di Budapest. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di portal tersebut agar dapat membeli tiket tempat duduk standar begitu penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi terjual habis atau sektor tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan tiket kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Hungaria vs Irlandia Utara?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi mulai sekitar €20 hingga €30 untuk tempat duduk kategori umum di Puskás Aréna.

Di pasar tiket sekunder seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €55 ketika alokasi tiket standar dari penjualan resmi habis.

Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Hungaria vs Irlandia Utara

Hungaria datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan W-W-D-W-L dalam rentang tersebut. Tim asuhan Rossi mengalahkan Kazakhstan 3-1 dan Finlandia 2-1 dalam dua laga teranyar, dengan mencetak lima gol hanya dari kedua pertandingan itu. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian tersebut terjadi saat melawan Irlandia di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025, ketika mereka kalah 3-2. Dalam lima pertandingan itu, Hungaria mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali, menunjukkan ancaman dalam serangan sekaligus sejumlah kelemahan di lini belakang.

Catatan Irlandia Utara dalam lima laga terakhir adalah W-D-L-W-L. Tim asuhan O'Neill mengalahkan Guinea 1-0 pada Juni sebelum kalah 3-1 dari Prancis. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Wales pada awal tahun. Hasil mereka di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan inkonsistensi serupa: kemenangan 1-0 atas Luksemburg diimbangi kekalahan 2-0 dari Italia. Irlandia Utara mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Hungaria vs Irlandia Utara: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2022, ketika Hungaria menang 1-0 dalam laga persahabatan di Belfast. Dari lima pertemuan terakhir, Hungaria memiliki rekor yang lebih baik secara keseluruhan dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kemenangan untuk Irlandia Utara. Satu-satunya kemenangan Irlandia Utara terjadi pada laga kualifikasi Piala Eropa 2014, ketika mereka mengalahkan Hungaria 2-1 di Budapest.