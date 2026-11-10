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Cara mendapatkan tiket Holstein Kiel vs FC Koeln: Harga tiket DFB-Pokal, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Holstein Kiel
FC Koeln
DFB-Pokal

Holstein Kiel menghadapi FC Koeln di DFB-Pokal. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Holstein Kiel menjamu FC Köln pada Selasa, 1 Desember 2026 di Holstein Stadion, Kiel.

Pertemuan paling bersejarah di antara mereka terjadi dalam play-off promosi/degradasi Bundesliga pada Mei 2021. Saat itu, Köln membalikkan ketertinggalan dari leg pertama dengan kemenangan telak 5-1 di Kiel untuk memastikan tempat di kasta tertinggi. Kedua tim juga bertemu di DFB-Pokal pada 29 Oktober 2024, ketika Köln menang meyakinkan 3-0 di RheinEnergieStadion.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Holstein Kiel vs FC Köln, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal dimulai?

Pertandingan Holstein Kiel vs FC Köln dimulai di Holstein Stadion, Kiel, pada Selasa, 1 Desember 2026.

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DFB-Pokal - 1/8
Holstein Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Periksa portal tiket resmi Holstein Kiel dan 1. FC Köln untuk penjualan awal bagi anggota, tahap penjualan untuk umum, serta jatah tiket di tribune tim tamu.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket tribun berdiri: Umumnya mulai dari sekitar €17.
  • Tiket tribun duduk: Mulai dari sekitar €35 hingga sekitar €55.

Pasar penjualan kembali tiket

  • Tiket tribun berdiri yang dijual kembali: Mulai dari sekitar €125 hingga €139.
  • Tiket tribun duduk yang dijual kembali: Mulai dari sekitar €159, sementara kursi premium atau di kategori tertinggi ditawarkan seharga €199 atau lebih.

Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal: Semua yang perlu diketahui

Performa Holstein Kiel vs FC Koeln

Holstein Kiel mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Greuther Fürth di 2. Bundesliga pada 1 November. Sebelumnya, mereka mengalahkan Hoffenheim dengan agregat 1-1 di DFB-Pokal dan lolos berkat hasil tersebut, serta mengalahkan Dynamo Dresden 3-0 di liga. Dalam lima pertandingan itu, Kiel mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali.

FC Köln mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 5-0 atas Union Berlin di DFB-Pokal pada 27 Oktober. Penampilan terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Union Berlin di Bundesliga pada 1 November. Köln mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut, mencerminkan skuad yang mampu menuntaskan perlawanan lawan ketika situasinya mendukung.

HSK

HSK - Performa

BSC
S0-0
DOD
M3-0
TSG
M1-1
GFT
K1-0
ABI
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
KOE

KOE - Performa

SGE
K1-0
S04
S0-0
FCU
M5-0
FCU
S1-1
B04
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Holstein Kiel vs FC Koeln: Rekor pertemuan terbaru

Kedua tim terakhir bertemu pada Oktober 2024, ketika Köln menang 3-0 dalam laga kandang di DFB-Pokal. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Köln memiliki rekor keseluruhan lebih baik, termasuk kemenangan 5-1 dalam play-off kualifikasi Bundesliga pada Mei 2021 dan kemenangan 4-0 di 2. Bundesliga pada Maret 2019. Satu-satunya kemenangan Kiel dalam rangkaian itu terjadi pada leg pertama play-off 2021 tersebut, dengan skor 1-0, serta hasil imbang 1-1 pada Oktober 2018.

Head to Head

Holstein KielSeriFC Koeln
1
1
3
DFB-Pokal
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
3
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
FT
Bundesliga Qualification
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
5
FT
Bundesliga Qualification
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
FT
2. Bundesliga
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
4
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
FT
2. Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
1
FT
3Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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