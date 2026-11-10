Holstein Kiel menjamu FC Köln pada Selasa, 1 Desember 2026 di Holstein Stadion, Kiel.

Pertemuan paling bersejarah di antara mereka terjadi dalam play-off promosi/degradasi Bundesliga pada Mei 2021. Saat itu, Köln membalikkan ketertinggalan dari leg pertama dengan kemenangan telak 5-1 di Kiel untuk memastikan tempat di kasta tertinggi. Kedua tim juga bertemu di DFB-Pokal pada 29 Oktober 2024, ketika Köln menang meyakinkan 3-0 di RheinEnergieStadion.

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Kapan pertandingan Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal dimulai?

Pertandingan Holstein Kiel vs FC Köln dimulai di Holstein Stadion, Kiel, pada Selasa, 1 Desember 2026.

DFB-Pokal - 1/8 1 Des 2026 - 12.00 Holstein Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa portal tiket resmi Holstein Kiel dan 1. FC Köln untuk penjualan awal bagi anggota, tahap penjualan untuk umum, serta jatah tiket di tribune tim tamu.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri: Umumnya mulai dari sekitar €17 .

Umumnya mulai dari sekitar . Tiket tribun duduk: Mulai dari sekitar €35 hingga sekitar €55.

Pasar penjualan kembali tiket

Tiket tribun berdiri yang dijual kembali: Mulai dari sekitar €125 hingga €139 .

Mulai dari sekitar . Tiket tribun duduk yang dijual kembali: Mulai dari sekitar €159, sementara kursi premium atau di kategori tertinggi ditawarkan seharga €199 atau lebih.

Holstein Kiel vs FC Koeln di DFB-Pokal: Semua yang perlu diketahui

Performa Holstein Kiel vs FC Koeln

Holstein Kiel mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Greuther Fürth di 2. Bundesliga pada 1 November. Sebelumnya, mereka mengalahkan Hoffenheim dengan agregat 1-1 di DFB-Pokal dan lolos berkat hasil tersebut, serta mengalahkan Dynamo Dresden 3-0 di liga. Dalam lima pertandingan itu, Kiel mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali.

FC Köln mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 5-0 atas Union Berlin di DFB-Pokal pada 27 Oktober. Penampilan terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Union Berlin di Bundesliga pada 1 November. Köln mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut, mencerminkan skuad yang mampu menuntaskan perlawanan lawan ketika situasinya mendukung.

Holstein Kiel vs FC Koeln: Rekor pertemuan terbaru

Kedua tim terakhir bertemu pada Oktober 2024, ketika Köln menang 3-0 dalam laga kandang di DFB-Pokal. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Köln memiliki rekor keseluruhan lebih baik, termasuk kemenangan 5-1 dalam play-off kualifikasi Bundesliga pada Mei 2021 dan kemenangan 4-0 di 2. Bundesliga pada Maret 2019. Satu-satunya kemenangan Kiel dalam rangkaian itu terjadi pada leg pertama play-off 2021 tersebut, dengan skor 1-0, serta hasil imbang 1-1 pada Oktober 2018.