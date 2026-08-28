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Cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs VfB Stuttgart: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Hoffenheim menghadapi VfB Stuttgart di Bundesliga. Berikut cara untuk mendapatkan tiket Anda

Hoffenheim akan menghadapi VfB Stuttgart pada Sabtu, 12 September 2026 di SNP Arena, Sinsheim.

Pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026 berakhir dengan hasil imbang 3-3 yang mendebarkan di venue yang sama. Secara keseluruhan, rekor pertemuan sedikit memihak Stuttgart, meski laga-laga di Sinsheim rutin berjalan sulit diprediksi bagi kedua tim.  

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs VfB Stuttgart, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart?

Hoffenheim vs VfB Stuttgart akan kick-off di SNP Arena, Sinsheim. Periksa daftar siaran di wilayah Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di teritori Anda.

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Bundesliga - Pekan 3
SNP Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart pada 12 September 2026, Anda memiliki dua opsi utama:

  • Kanal resmi klub: Cara paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui portal tiket online resmi TSG Hoffenheim, karena mereka adalah tim tuan rumah yang menggelar pertandingan ini di PreZero Arena, Sinsheim. Suporter tim tamu juga bisa mengecek toko tiket resmi VfB Stuttgart untuk penjualan alokasi suporter tandang, meski ini sering kali mengharuskan keanggotaan resmi klub.
  • Pasar sekunder & agregator: Jika alokasi resmi telah habis terjual, tiket tersedia di platform penjualan kembali tiket dan situs perbandingan seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart?

Biaya tiket untuk pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart pada 12 September 2026 bervariasi tergantung lokasi kursi, kategori tiket, dan apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder:

  • Tiket resmi dengan harga nominal: Tiket standar yang dibeli langsung melalui kanal resmi klub biasanya mulai dari sekitar £15 hingga £20 untuk tiket area berdiri (Stehplatz). Tiket tempat duduk (Sitzplatz) umumnya berada di kisaran £30 hingga £70, tergantung seberapa dekat posisi Anda ke lapangan atau tribun tengah.
  • Pasar sekunder & agregator: Di platform penjualan kembali pihak ketiga dan agregator tiket (seperti StubHub), harga berfluktuasi berdasarkan permintaan. Tiket pasar sekunder level masuk saat ini mulai dari sekitar £40 hingga £85, dengan kursi premium atau kursi sentral tingkat bawah mencapai £100 hingga £150+ per tiket.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hoffenheim vs VfB Stuttgart

Hoffenheim menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Erzgebirge Aue di DFB-Pokal pada 22 Agustus, kemenangan piala yang meyakinkan setelah hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Tottenham Hotspur. Sebelumnya pada pramusim mereka mengalahkan Karlsruher SC 3-0 dan Holstein Kiel 3-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Hoffenheim mencetak 12 gol dan kebobolan delapan.

Stuttgart juga membawa catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan ke laga ini. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 4-0 di DFB-Pokal di kandang Hansa Rostock pada 21 Agustus, meski hasil itu dibayangi cedera yang dialami dalam pertandingan tersebut. Stuttgart bermain imbang 2-2 melawan Paris FC pada akhir Juli dan kalah 1-0 dari Fulham dalam laga persahabatan pada 15 Agustus. Mereka mencetak 16 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan delapan, sebuah pola yang menunjukkan tim asuhan Hoeness bisa ditembus di lini belakang.

TSG

TSG - Performa

TOT
K3-0
TOT
S2-2
AUE
M0-4
KOE
K3-2
BVB
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
VFB

VFB - Performa

FUL
K1-0
HRO
M0-4
FCB
K5-1
KOE
M4-1
VIK
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Hoffenheim vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Hoffenheim dan Stuttgart bermain imbang 3-3 di SNP Arena dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, pertemuan Bundesliga pada Desember 2025 di markas Stuttgart berakhir tanpa gol. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir antara kedua tim, tidak ada satu pun yang mampu membangun dominasi, dengan catatan memperlihatkan dua hasil imbang, satu kemenangan Stuttgart, dan dua hasil imbang lainnya, termasuk skor 1-1 pada Februari 2025 dan 1-1 pada Oktober 2024. Kemenangan terbaru dalam data ini menjadi milik Stuttgart, yang mengalahkan Hoffenheim 3-0 di Sinsheim pada Maret 2024.

Head to Head

HoffenheimSeriVfB Stuttgart
0
4
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FT
5Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Hoffenheim vs VfB Stuttgart

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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