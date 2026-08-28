Hoffenheim akan menghadapi VfB Stuttgart pada Sabtu, 12 September 2026 di SNP Arena, Sinsheim.

Pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026 berakhir dengan hasil imbang 3-3 yang mendebarkan di venue yang sama. Secara keseluruhan, rekor pertemuan sedikit memihak Stuttgart, meski laga-laga di Sinsheim rutin berjalan sulit diprediksi bagi kedua tim.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs VfB Stuttgart, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart?

Hoffenheim vs VfB Stuttgart akan kick-off di SNP Arena, Sinsheim. Periksa daftar siaran di wilayah Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di teritori Anda.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 09.30 SNP Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart pada 12 September 2026, Anda memiliki dua opsi utama:

Kanal resmi klub: Cara paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui portal tiket online resmi TSG Hoffenheim, karena mereka adalah tim tuan rumah yang menggelar pertandingan ini di PreZero Arena, Sinsheim. Suporter tim tamu juga bisa mengecek toko tiket resmi VfB Stuttgart untuk penjualan alokasi suporter tandang, meski ini sering kali mengharuskan keanggotaan resmi klub.

Pasar sekunder & agregator: Jika alokasi resmi telah habis terjual, tiket tersedia di platform penjualan kembali tiket dan situs perbandingan seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart?

Biaya tiket untuk pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart pada 12 September 2026 bervariasi tergantung lokasi kursi, kategori tiket, dan apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder:

Tiket resmi dengan harga nominal: Tiket standar yang dibeli langsung melalui kanal resmi klub biasanya mulai dari sekitar £15 hingga £20 untuk tiket area berdiri (Stehplatz). Tiket tempat duduk (Sitzplatz) umumnya berada di kisaran £30 hingga £70 , tergantung seberapa dekat posisi Anda ke lapangan atau tribun tengah.

Pasar sekunder & agregator: Di platform penjualan kembali pihak ketiga dan agregator tiket (seperti StubHub), harga berfluktuasi berdasarkan permintaan. Tiket pasar sekunder level masuk saat ini mulai dari sekitar £40 hingga £85 , dengan kursi premium atau kursi sentral tingkat bawah mencapai £100 hingga £150+ per tiket.

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Performa Hoffenheim vs VfB Stuttgart

Hoffenheim menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Erzgebirge Aue di DFB-Pokal pada 22 Agustus, kemenangan piala yang meyakinkan setelah hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Tottenham Hotspur. Sebelumnya pada pramusim mereka mengalahkan Karlsruher SC 3-0 dan Holstein Kiel 3-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Hoffenheim mencetak 12 gol dan kebobolan delapan.

Stuttgart juga membawa catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan ke laga ini. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 4-0 di DFB-Pokal di kandang Hansa Rostock pada 21 Agustus, meski hasil itu dibayangi cedera yang dialami dalam pertandingan tersebut. Stuttgart bermain imbang 2-2 melawan Paris FC pada akhir Juli dan kalah 1-0 dari Fulham dalam laga persahabatan pada 15 Agustus. Mereka mencetak 16 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan delapan, sebuah pola yang menunjukkan tim asuhan Hoeness bisa ditembus di lini belakang.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Hoffenheim dan Stuttgart bermain imbang 3-3 di SNP Arena dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, pertemuan Bundesliga pada Desember 2025 di markas Stuttgart berakhir tanpa gol. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir antara kedua tim, tidak ada satu pun yang mampu membangun dominasi, dengan catatan memperlihatkan dua hasil imbang, satu kemenangan Stuttgart, dan dua hasil imbang lainnya, termasuk skor 1-1 pada Februari 2025 dan 1-1 pada Oktober 2024. Kemenangan terbaru dalam data ini menjadi milik Stuttgart, yang mengalahkan Hoffenheim 3-0 di Sinsheim pada Maret 2024.