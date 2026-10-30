Hoffenheim menjamu Schalke 04 pada Minggu, 8 November 2026, di SNP Arena, Sinsheim.

Hoffenheim unggul dalam rekor pertemuan dengan 14 kemenangan, berbanding 9 kemenangan milik Schalke 04, sementara 7 laga berakhir imbang. Hoffenheim memenangi tiga pertemuan kompetitif terakhir melawan Schalke, termasuk kemenangan 2-0 di liga dan 3-0 di DFB-Pokal pada musim 2022–23.

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Kapan pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs Schalke 04 dimulai?

Pertandingan Hoffenheim vs Schalke 04 dimulai di SNP Arena, Sinsheim, pada Minggu, 8 November 2026.

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 13.30 SNP Arena

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs Schalke 04?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara TSG Hoffenheim dan FC Schalke 04, suporter biasanya memiliki beberapa pilihan utama, bergantung pada ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal resmi klub

Hoffenheim (suporter tuan rumah): Karena Hoffenheim menjadi tuan rumah di PreZero Arena, Sinsheim, tiket dapat dicari langsung melalui toko tiket daring resmi TSG Hoffenheim. Untuk laga kandang, anggota klub biasanya mendapat kesempatan membeli lebih dahulu sebelum penjualan dibuka untuk umum.

Karena Hoffenheim menjadi tuan rumah di PreZero Arena, Sinsheim, tiket dapat dicari langsung melalui toko tiket daring resmi TSG Hoffenheim. Untuk laga kandang, anggota klub biasanya mendapat kesempatan membeli lebih dahulu sebelum penjualan dibuka untuk umum. Schalke 04 (suporter tim tamu): Suporter tim tamu yang ingin duduk di sektor khusus tamu dapat memeriksa S04 Ticketshop milik FC Schalke 04. Anggota klub mendapat akses pertama ke jatah tiket tandang.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs Schalke 04?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bundesliga antara TSG Hoffenheim dan FC Schalke 04 berdasarkan kategori resmi klub dan daftar harga terkini di pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Kategori 3 (Blok S1 & S2): Harga tiket standar untuk dewasa mulai sekitar €18,00 , sedangkan tiket anak-anak tersedia dengan harga sekitar €15,00 .

Harga tiket standar untuk dewasa mulai sekitar , sedangkan tiket anak-anak tersedia dengan harga sekitar . Blok keluarga (Blok U & V): Harga tiket sektor keluarga sekitar €29,00 untuk dewasa dan €18,00 untuk anak-anak.

Harga tiket sektor keluarga sekitar untuk dewasa dan untuk anak-anak. Kategori 2B (Blok R & T): Harga kursi kategori standar sekitar €37,00 untuk dewasa dan €21,00 untuk anak-anak.

Harga kursi kategori standar sekitar untuk dewasa dan untuk anak-anak. Kategori 2A (Blok B-F & O-Q): Harga kursi kategori menengah sekitar €52,00 untuk dewasa dan €39,00 untuk anak-anak.

Harga kursi kategori menengah sekitar untuk dewasa dan untuk anak-anak. Kategori 1B (Blok I & N): Harga kursi premium di sisi lurus tribun bawah atau atas sebesar €80,00 untuk dewasa dan €39,00 untuk anak-anak.

Harga kursi premium di sisi lurus tribun bawah atau atas sebesar untuk dewasa dan untuk anak-anak. Kategori 1A (Blok J-M): Harga kursi utama di bagian tengah tribun utama sebesar €90,00 untuk dewasa (dengan tarif diskon sekitar €88,00 ) dan €39,00 untuk anak-anak.

Harga kursi utama di bagian tengah tribun utama sebesar untuk dewasa (dengan tarif diskon sekitar ) dan untuk anak-anak. Pengguna kursi roda & pendamping: Harga tempat duduk yang dapat diakses sebesar €18,00.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket termurah / tribun atas: Harga mulai sekitar €30,00 hingga €40,00 untuk sektor tribun atas atau sudut stadion.

Harga mulai sekitar untuk sektor tribun atas atau sudut stadion. Kursi standar di sisi panjang lapangan: Harga kursi di tepi lapangan umumnya berkisar antara €75,00 hingga €150,00 , bergantung pada blok dan jaraknya dari lapangan.

Harga kursi di tepi lapangan umumnya berkisar antara , bergantung pada blok dan jaraknya dari lapangan. Penjualan kembali tiket premium & paket hospitality: Harga kursi tengah yang banyak diminati atau paket hospitality dapat naik dari €170,00 hingga melampaui €350,00, bergantung pada permintaan pasar.

Bundesliga Hoffenheim vs Schalke 04: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hoffenheim vs Schalke 04

Hoffenheim menyambut laga ini dengan performa buruk setelah hanya meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 atas VfB Stuttgart di Bundesliga. Setelahnya, Hoffenheim kalah dari Paderborn, OFI Crete di Liga Europa, Borussia Dortmund, dan FC Köln. Dalam lima laga tersebut, Hoffenheim mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali, catatan yang mencerminkan kesulitan mereka menemukan kestabilan di lini pertahanan.

Schalke 04 berada dalam situasi yang lebih positif menjelang laga ini. Schalke tidak terkalahkan dalam tiga dari lima pertandingan terakhir, bermain imbang 0-0 melawan Bayern Munich dan Elversberg di Bundesliga, serta menang 1-3 di kandang Union Berlin. Dua kemenangan dalam laga persahabatan melawan Oberhausen dan Austria Lustenau melengkapi rangkaian hasil yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri di bawah Muslic, meski hasil di liga masih beragam.

Hoffenheim vs Schalke 04: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2023, ketika Hoffenheim mengalahkan Schalke 2-0 dalam laga Bundesliga di SNP Arena. Dalam lima pertemuan terakhir, Hoffenheim memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Schalke, sementara satu pertandingan juga dimenangi Hoffenheim di DFB-Pokal. Kelima laga itu menghasilkan total 24 gol, menunjukkan bahwa pertemuan kedua tim secara historis berlangsung terbuka dan menghasilkan banyak gol.