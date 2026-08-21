TSG 1899 Hoffenheim akan menghadapi Borussia Dortmund pada Sabtu, 5 September 2026, di PreZero Arena, Sinsheim.

Hoffenheim akan berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang setelah meraih kemenangan 2-1 atas Dortmund dalam pertemuan liga sebelumnya di venue yang sama pada April 2026. Sementara itu, Borussia Dortmund berupaya membangun momentum sejak awal pada musim baru setelah finis di peringkat keempat liga musim lalu.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs Borussia Dortmund, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Bundesliga?

Hoffenheim vs Borussia Dortmund berlangsung di SNP Arena, Sinsheim. Periksa daftar siaran resmi di wilayah Anda untuk detail waktu kick-off yang telah dikonfirmasi.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 09.30 SNP Arena

Cara membeli tiket Bundesliga Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Untuk mendapatkan tiket secara ketat hanya melalui platform resmi klub, ikuti saluran berikut:

Tiket kandang resmi

TSG Hoffenheim Ticketcenter: TSG Hoffenheim mengelola alokasi tribune kandang secara langsung melalui toko online utama mereka.

Penjualan umum: Penjualan terbuka resmi biasanya dimulai 4 hingga 6 pekan sebelum kick-off melalui portal klub.

Marketplace penjualan ulang sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan listing yang tersedia, meski harga umumnya dinaikkan di atas nilai nominal resmi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga Hoffenheim vs Borussia Dortmund?

Harga tiket nilai nominal untuk pertandingan Bundesliga di PreZero Arena milik TSG 1899 Hoffenheim umumnya bervariasi berdasarkan tingkat dan kategori tempat duduk:

Harga resmi nilai nominal

Tiket berdiri: Biasanya berkisar dari €14 hingga €19 tergantung konsesi dan alokasi.

Tiket duduk: Tempat duduk kategori standar umumnya dimulai dari sekitar €20 hingga €28 untuk kursi tingkat bawah/atas, dengan tempat duduk sentral premium berkisar hingga €50 hingga €70 untuk laga besar seperti Borussia Dortmund.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Lima pertandingan terakhir Hoffenheim menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, semuanya di ajang uji coba pramusim. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur, setelah kalah 3-0 dari lawan yang sama sehari sebelumnya. Sebelumnya pada pramusim, mereka mencatat kemenangan meyakinkan, termasuk menang 4-1 atas Greuther Fuerth dan 3-1 melawan Holstein Kiel. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan delapan gol.

Lima hasil uji coba terakhir Borussia Dortmund menunjukkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir 2-2 melawan Roma, sementara mereka juga kalah 2-3 dari Arsenal dalam uji coba pramusim. Satu-satunya kemenangan diraih atas FC Tokyo. Dortmund mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan gol, yang menunjukkan tim asuhan Kovac masih harus membenahi lini pertahanan sebelum sepak bola kompetitif dimulai.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada 18 April 2026, dengan Hoffenheim menang 2-1 di SNP Arena dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Hoffenheim menang dua kali, Dortmund dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Lima pertandingan itu menghasilkan total 16 gol, dengan kedua tim menunjukkan kemampuan mencetak gol baik di kandang maupun tandang.

Klasemen Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Di tabel Bundesliga, Hoffenheim menutup musim sebelumnya di peringkat ke-11, sementara Borussia Dortmund mengakhiri musim di posisi keempat.