Hoffenheim menjamu Bayern Munich pada Minggu, 13 Desember 2026 di SNP Arena, Sinsheim.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Allianz Arena pada 8 Februari 2026, Bayern tampil dominan dalam menyerang dan mengalahkan Hoffenheim dengan nyaman 5-1. Keberhasilan terbaru Hoffenheim yang paling menonjol atas Bayern terjadi dalam kemenangan dramatis 4-2 pada pekan terakhir musim 2023-24.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Hoffenheim vs Bayern Munich, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga dimulai?

Hoffenheim vs Bayern Munich dimulai di SNP Arena, Sinsheim, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 13 Des 2026 - 11.30 SNP Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hoffenheim vs Bayern Munich?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs Bayern Munich:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi TSG Hoffenheim: Untuk pertandingan yang digelar di Sinsheim, Anda dapat memeriksa toko tiket daring Hoffenheim. Klub biasanya membuka penjualan awal bagi anggota sebelum menjual sisa kursi kepada masyarakat umum.

Untuk pertandingan yang digelar di Sinsheim, Anda dapat memeriksa toko tiket daring Hoffenheim. Klub biasanya membuka penjualan awal bagi anggota sebelum menjual sisa kursi kepada masyarakat umum. Portal tiket resmi & bursa tiket FC Bayern: Untuk pertandingan yang digelar di Munich, laga dengan permintaan tinggi seperti Bayern vs Hoffenheim biasanya cepat terjual habis melalui undian tiket awal. Namun, anggota klub dapat mengakses Bursa Tiket resmi FC Bayern, tempat pemegang tiket musiman dan anggota menjual kembali tiket dengan aman sesuai harga nominal menjelang pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Hoffenheim vs Bayern Munich?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bundesliga Hoffenheim vs Bayern Munich:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar kategori 2 (tribun atas/sisi panjang): Biasanya berkisar antara €35 hingga €70 .

Biasanya berkisar antara . Kursi standar kategori 1 (tribun bawah sisi panjang): Biasanya berharga antara €75 dan €80 .

Biasanya berharga antara . Area berdiri (Stehplatz): Biasanya berharga sekitar €15 hingga €20 .

Biasanya berharga sekitar . Paket VIP & hospitality: Umumnya berkisar antara €300 hingga €800 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar/sisi pendek: Biasanya mulai sekitar €110 hingga €135 .

Biasanya mulai sekitar . Tiket sisi panjang dan tribun bawah premium: Harganya meningkat ke kisaran €250 hingga €500 lebih .

Harganya meningkat ke kisaran . Harga jual kembali saat permintaan memuncak: Rata-ratanya dapat dengan mudah mencapai €450 hingga €600 lebih.

Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Hoffenheim vs Bayern Munich

Hoffenheim meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang 2-1 atas Schalke di Bundesliga. Sebelumnya dalam rentetan lima laga tersebut, mereka juga mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0. Namun, kekalahan beruntun dari Werder Bremen dan Holstein Kiel, dengan kekalahan dari Holstein Kiel terjadi lewat adu penalti di DFB-Pokal, menunjukkan bahwa inkonsistensi masih menjadi masalah. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali.

Bayern Munich meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di kandang Mainz dalam laga Bundesliga. Mereka juga mengalahkan Atletico Madrid 2-0 di Liga Champions. Hasil imbang 2-2 di kandang Borussia Dortmund menjadi satu-satunya laga ketika Bayern kehilangan poin dalam rentetan tersebut. Bayern mencetak 13 gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu, yang menunjukkan produktivitas serangan mereka.

Hoffenheim vs Bayern Munich: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Bayern Munich mengalahkan Hoffenheim 5-1 di Munich. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern menang empat kali dan Hoffenheim sekali, yakni kemenangan kandang 4-2 pada Mei 2024. Bayern mencetak 18 gol dalam lima pertandingan itu, sedangkan Hoffenheim mencetak delapan gol.