Hoffenheim akan menjamu Bayer Leverkusen pada Minggu, 25 Oktober 2026 di SNP Arena, Sinsheim.

Secara historis, Bayer 04 Leverkusen lebih unggul dalam rivalitas ini, dengan meraih 21 kemenangan dibandingkan 9 milik Hoffenheim dari 36 pertemuan head-to-head sebelumnya. Pertandingan antara kedua tim ini secara tradisional berlangsung cepat dan menghasilkan banyak gol, dengan rata-rata lebih dari 3 gol per laga serta kedua tim rutin mencetak gol.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hoffenheim vs Bayer Leverkusen, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen akan kick-off di SNP Arena, Sinsheim, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 7 25 Okt 2026 - 10.30 SNP Arena

Bagaimana cara membeli tiket Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Berikut adalah opsi utama untuk membeli tiket pertandingan TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga di PreZero Arena (SNP Arena):

1. Toko tiket resmi TSG Hoffenheim

Situs klub: Opsi paling langsung adalah membeli langsung melalui portal tiket online resmi TSG Hoffenheim.

Prioritas anggota: Anggota resmi klub mendapatkan akses prioritas lebih awal sebelum sisa tiket dibuka untuk umum.

2. Alokasi resmi tim tamu (pendukung Bayer Leverkusen)

Sektor tim tamu: Suporter yang mendukung Leverkusen dapat membeli tiket jatah sektor tim tamu secara langsung melalui Toko Tiket Bayer 04 Leverkusen resmi.

3. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk laga Bundesliga mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Harga tiket untuk TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen di PreZero Arena (SNP Arena) bervariasi tergantung kategori tempat duduk serta status usia/konsesi:

1. Tiket resmi klub (harga normal)

Tiket berdiri (Stehplätze / blok tim tamu G1 & G2):

Harga penuh: €15 - €18 Konsesi / tarif diskon: €12 - €17

Tempat duduk blok keluarga (blok U & V):

Anak-anak (hingga 14 tahun): €12 - €20 Paket bundel dewasa: €30 - €45

Tiket tempat duduk standar (Sitzplätze):

Kategori 2 / sudut & tingkat atas: €30 - €65 Kategori 1 / tribun utama & sisi panjang tingkat bawah: €65 - €115+

VIP & hospitality korporat:

Harga berkisar dari €100 - €250+ per orang tergantung akses lounge dan paket katering.



2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Tiket berdiri / masuk umum : Mulai dari sekitar €33 - €55

Tiket tempat duduk reservasi : Berkisar dari €70 - €200+ tergantung permintaan dan lokasi kursi.

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hoffenheim vs Bayer Leverkusen

Hoffenheim memenangkan satu dan kalah dalam empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, sebuah rangkaian hasil yang menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi Ilzer. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 di markas Paderborn di Bundesliga, dan mereka juga kalah 2-0 dari OFI Crete di Liga Europa. Kemenangan kandang 2-1 atas VfB Stuttgart menjadi satu-satunya hasil positif mereka dalam periode ini. Hoffenheim mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan sebelas.

Leverkusen membukukan catatan terbaru yang lebih meyakinkan, dengan memenangkan tiga dari lima laga terakhir mereka dan hanya kalah sekali. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 4-0 atas Union Berlin, dan setelah itu mereka menang 2-0 atas RB Leipzig pada pertandingan terakhir. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini adalah kekalahan 3-2 dari Elversberg pada awal periode tersebut. Leverkusen mencetak sembilan gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan itu.

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 17 Januari 2026, ketika Hoffenheim menang 1-0 di kandang dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Leverkusen unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Hoffenheim, meski TSG menunjukkan bahwa mereka mampu merebut poin dari lawan mereka di SNP Arena.