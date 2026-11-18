Heart of Midlothian menjamu Borac Banja Luka pada Kamis, 10 Desember 2026, di Tynecastle Park, Edinburgh.

Belum ada pertemuan antara Heart of Midlothian dan Borac Banja Luka yang tercatat di kompetisi Eropa, sehingga laga ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub. Hearts menghadapi pertandingan ini dengan performa yang tidak stabil setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka di Conference League dimulai?

Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka akan dimulai di Tynecastle Park, Edinburgh, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 Tynecastle Park

Bagaimana cara membeli tiket Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka di Conference League?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka di Conference League:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui kanal resmi Hearts. Ini merupakan cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi selama masih tersedia.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka di Conference League?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka di Conference League:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Sekitar €30 hingga €55.

Sekitar Tiket dengan harga khusus (lansia / dewasa muda / anak-anak): Sekitar €15 hingga €35.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket kategori umum yang dijual kembali: Biasanya mulai dari sekitar €45 hingga €70 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi premium / di sisi panjang lapangan: Harganya dapat berkisar dari €90 hingga lebih dari €150.

Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka

Hearts menghadapi pertandingan ini setelah hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Pada laga terbarunya, Hearts kalah telak 5-2 dari Falkirk di Premiership. Mereka juga kalah 3-1 dari Thun pada pertandingan Conference League sebelumnya. Dalam lima laga tersebut, Hearts mencetak delapan gol dan kebobolan dua belas kali, catatan yang mencerminkan ketidakstabilan performa mereka belakangan ini.

Catatan terbaru Borac Banja Luka lebih bervariasi, tetapi sedikit lebih menjanjikan, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pada pertandingan terbarunya, mereka menang meyakinkan 4-1 atas Radnik Bijeljina di Premier League, meski sepekan sebelumnya kalah 2-0 dari Mjaellby di Conference League. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga terakhir.

Heart of Midlothian vs Borac Banja Luka: Rekor pertemuan terbaru

Menurut data yang tersedia, belum ada pertemuan antara Heart of Midlothian dan Borac Banja Luka yang tercatat. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub.