Hapoel Beer Sheva menjamu Juventus pada Kamis, 10 Desember 2026, di Stadionul Rapid-Giulesti, Bukares.

Pertandingan Liga Europa UEFA ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Hapoel Beer Sheva dan Juventus. Dengan pekan pertandingan keenam membawa konsekuensi besar bagi kelolosan dan penentuan unggulan, kedua klub menghadapi tekanan masing-masing untuk tampil baik menjelang berakhirnya fase liga.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Hapoel Beer Sheva vs Juventus, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Europa Hapoel Beer Sheva vs Juventus dimulai?

Hapoel Beer Sheva vs Juventus berlangsung di Stadionul Rapid-Giulesti, Bukares, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 12.45 Stadionul Rapid-Giulesti

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Hapoel Beer Sheva vs Juventus?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Liga Europa Hapoel Beer Sheva vs Juventus mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pembelian langsung melalui portal tiket resmi Hapoel Beer Sheva atau Juventus merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi dari alokasi klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa Hapoel Beer Sheva vs Juventus?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Liga Europa Hapoel Beer Sheva vs Juventus:

1. Kanal resmi klub

Tribun sisi panjang standar: Harga mulai sekitar €52.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket dengan harga termurah: Umumnya mulai sekitar €140 hingga €215.

Liga Europa Hapoel Beer Sheva vs Juventus: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hapoel Beer Sheva dan Juventus

Hapoel Beer Sheva kesulitan tampil konsisten dan belum menang dalam lima pertandingan terakhir, dengan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-0 dari OFI Crete di Liga Europa. Sebelumnya di kompetisi yang sama, mereka juga kalah 4-0 dari Union St. Gilloise. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali. Satu-satunya poin mereka berasal dari hasil imbang 0-0 melawan Dinamo Zagreb.

Juventus datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 di kandang Fiorentina dalam ajang Serie A. Sebelumnya, mereka menang 2-1 atas AZ Alkmaar di Liga Europa dan 2-0 atas Napoli di Serie A. Tim asal Turin itu mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam periode tersebut, meski kekalahan di kandang Genoa masih menjadi noda dalam rangkaian hasil yang selebihnya menunjukkan peningkatan.

Hapoel Beer Sheva vs Juventus: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Hapoel Beer Sheva dan Juventus.