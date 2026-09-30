Hamburger SV akan menghadapi VfB Stuttgart pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di Volksparkstadion, Hamburg.

Secara historis, dua klub tradisional Jerman ini memiliki rivalitas panjang di kasta tertinggi, dengan Stuttgart unggul dalam rekor keseluruhan pertemuan. Bentrokan Bundesliga terbaru mereka pada April 2026 berakhir dengan kemenangan kandang meyakinkan 4-0 untuk Stuttgart di MHP Arena.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hamburger SV vs VfB Stuttgart?

Hamburger SV vs VfB Stuttgart akan kick-off di Volksparkstadion, Hamburg, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 6 17 Okt 2026 - 09.30 Volksparkstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs VfB Stuttgart?

Membeli tiket untuk pertandingan Hamburger SV vs VfB Stuttgart mengharuskan Anda melalui saluran distribusi resmi klub atau marketplace sekunder yang terverifikasi.

Penjualan resmi klub (direkomendasikan)

Karena Hamburger SV adalah tim tuan rumah untuk laga ini di Volksparkstadion, tiket resmi dikelola melalui portal tiket HSV.

Toko Tiket Resmi HSV: Buat akun di situs tiket resmi HSV. Ini adalah satu-satunya saluran resmi untuk membeli tiket pertandingan primer langsung dari klub dengan harga normal.

Tahapan penjualan: Penjualan tiket dilakukan dalam fase yang terstruktur:

Anggota klub: Anggota resmi HSV mendapatkan akses prioritas untuk membeli tiket lebih dulu selama periode prapenjualan. Pemegang tiket musiman: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mungkin mendapatkan akses untuk membeli tambahan kursi individual. Penjualan umum: Sisa inventaris tiket akan dibuka untuk suporter non-anggota.

Pertukaran Tiket Resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan terjual habis saat penjualan umum, HSV mengoperasikan platform jual ulang resmi klub di portal tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali tiket pertandingan tunggal secara legal dengan harga normal.

Sektor tandang VfB Stuttgart: Jika Anda mendukung Stuttgart dan ingin duduk di blok suporter tim tamu, tiket sektor tandang dialokasikan melalui portal tiket resmi VfB Stuttgart ( vfb.de/tickets ) secara ketat hanya untuk anggota VfB dan klub suporter yang terdaftar.

Marketplace sekunder & jual ulang: Jika alokasi resmi primer terjual habis sepenuhnya, platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan tiket pasar sekunder.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs VfB Stuttgart?

Harga tiket untuk pertandingan Hamburger SV vs VfB Stuttgart di Volksparkstadion biasanya bervariasi tergantung kategori, area tempat duduk, dan jalur pembelian:

Tiket resmi reguler (harga primer):

Area berdiri (Stehplatz): €16 hingga €20 Area duduk (Sitzplatz - standar/tribun atas): €35 hingga €60 Area duduk (Sitzplatz - premium/tribun bawah): €65 hingga €90+

Jual ulang tiket resmi (Zweitmarkt): Dijual langsung melalui platform resmi HSV dengan harga normal, dengan struktur harga yang sama seperti penjualan primer, ditambah biaya pemrosesan standar.

Marketplace sekunder: Jika tiket terjual habis melalui saluran resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar, sering kali dimulai dari sekitar €70 hingga €120 untuk kursi dasar dan meningkat jauh lebih tinggi untuk ketersediaan premium atau pembelian menit akhir.

Hamburger SV vs VfB Stuttgart Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hamburger SV vs VfB Stuttgart

Hamburg meraih satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-0 di markas RB Leipzig di Bundesliga, setelah sepekan sebelumnya kalah 0-5 di kandang dari Mainz 05. Satu-satunya titik terang dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas SC Verl di DFB-Pokal. Hamburg mencetak lima gol dan kebobolan empat belas gol dalam lima pertandingan tersebut, sebuah catatan yang mencerminkan besarnya kesulitan yang sedang mereka hadapi.

Stuttgart meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 di markas Hoffenheim, setelah sebelumnya menang 3-1 atas Viking di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Stuttgart mengalahkan Cologne 4-1 di Bundesliga sebelum menelan kekalahan 1-5 dari Bayern Munich. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak tiga belas gol dan kebobolan sepuluh gol.

Hamburger SV vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 12 April 2026, saat Stuttgart menang 4-0 di kandang dalam ajang Bundesliga. Sebelum itu, Hamburg menang 2-1 di Volksparkstadion pada November 2025. Dalam lima pertandingan terakhir yang terdokumentasi antara kedua tim, Stuttgart memimpin dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Hamburg, dengan satu hasil imbang.