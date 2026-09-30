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Cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs VfB Stuttgart: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Bundesliga

Hamburger SV menghadapi VfB Stuttgart di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Hamburger SV akan menghadapi VfB Stuttgart pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di Volksparkstadion, Hamburg.

Secara historis, dua klub tradisional Jerman ini memiliki rivalitas panjang di kasta tertinggi, dengan Stuttgart unggul dalam rekor keseluruhan pertemuan. Bentrokan Bundesliga terbaru mereka pada April 2026 berakhir dengan kemenangan kandang meyakinkan 4-0 untuk Stuttgart di MHP Arena.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hamburger SV vs VfB Stuttgart?

Hamburger SV vs VfB Stuttgart akan kick-off di Volksparkstadion, Hamburg, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

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Bundesliga - Pekan 6
Volksparkstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs VfB Stuttgart?

Membeli tiket untuk pertandingan Hamburger SV vs VfB Stuttgart mengharuskan Anda melalui saluran distribusi resmi klub atau marketplace sekunder yang terverifikasi.

Penjualan resmi klub (direkomendasikan)

Karena Hamburger SV adalah tim tuan rumah untuk laga ini di Volksparkstadion, tiket resmi dikelola melalui portal tiket HSV.

  • Toko Tiket Resmi HSV: Buat akun di situs tiket resmi HSV. Ini adalah satu-satunya saluran resmi untuk membeli tiket pertandingan primer langsung dari klub dengan harga normal.
  • Tahapan penjualan: Penjualan tiket dilakukan dalam fase yang terstruktur:
    1. Anggota klub: Anggota resmi HSV mendapatkan akses prioritas untuk membeli tiket lebih dulu selama periode prapenjualan.
    2. Pemegang tiket musiman: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mungkin mendapatkan akses untuk membeli tambahan kursi individual.
    3. Penjualan umum: Sisa inventaris tiket akan dibuka untuk suporter non-anggota.
  • Pertukaran Tiket Resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan terjual habis saat penjualan umum, HSV mengoperasikan platform jual ulang resmi klub di portal tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali tiket pertandingan tunggal secara legal dengan harga normal.
  • Sektor tandang VfB Stuttgart: Jika Anda mendukung Stuttgart dan ingin duduk di blok suporter tim tamu, tiket sektor tandang dialokasikan melalui portal tiket resmi VfB Stuttgart (vfb.de/tickets) secara ketat hanya untuk anggota VfB dan klub suporter yang terdaftar.
  • Marketplace sekunder & jual ulang: Jika alokasi resmi primer terjual habis sepenuhnya, platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan tiket pasar sekunder.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs VfB Stuttgart?

Harga tiket untuk pertandingan Hamburger SV vs VfB Stuttgart di Volksparkstadion biasanya bervariasi tergantung kategori, area tempat duduk, dan jalur pembelian:

  • Tiket resmi reguler (harga primer):
    • Area berdiri (Stehplatz): €16 hingga €20
    • Area duduk (Sitzplatz - standar/tribun atas): €35 hingga €60
    • Area duduk (Sitzplatz - premium/tribun bawah): €65 hingga €90+
  • Jual ulang tiket resmi (Zweitmarkt): Dijual langsung melalui platform resmi HSV dengan harga normal, dengan struktur harga yang sama seperti penjualan primer, ditambah biaya pemrosesan standar.
  • Marketplace sekunder: Jika tiket terjual habis melalui saluran resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar, sering kali dimulai dari sekitar €70 hingga €120 untuk kursi dasar dan meningkat jauh lebih tinggi untuk ketersediaan premium atau pembelian menit akhir.

Hamburger SV vs VfB Stuttgart Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hamburger SV vs VfB Stuttgart

Hamburg meraih satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-0 di markas RB Leipzig di Bundesliga, setelah sepekan sebelumnya kalah 0-5 di kandang dari Mainz 05. Satu-satunya titik terang dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas SC Verl di DFB-Pokal. Hamburg mencetak lima gol dan kebobolan empat belas gol dalam lima pertandingan tersebut, sebuah catatan yang mencerminkan besarnya kesulitan yang sedang mereka hadapi.

Stuttgart meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 di markas Hoffenheim, setelah sebelumnya menang 3-1 atas Viking di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Stuttgart mengalahkan Cologne 4-1 di Bundesliga sebelum menelan kekalahan 1-5 dari Bayern Munich. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak tiga belas gol dan kebobolan sepuluh gol.

HSV

HSV - Performa

VEL
M0-3
BVB
K2-0
M05
K0-5
RBL
K5-0
KOE
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
VFB

VFB - Performa

FCB
K5-1
KOE
M4-1
VIK
M3-1
TSG
K2-1
BVB
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Hamburger SV vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 12 April 2026, saat Stuttgart menang 4-0 di kandang dalam ajang Bundesliga. Sebelum itu, Hamburg menang 2-1 di Volksparkstadion pada November 2025. Dalam lima pertandingan terakhir yang terdokumentasi antara kedua tim, Stuttgart memimpin dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Hamburg, dengan satu hasil imbang.

Head to Head

Hamburger SVSeriVfB Stuttgart
1
0
4
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FT
Bundesliga Qualification
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FT
Bundesliga Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
FT
Club Friendlies
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FT
5Gol yang Dicetak14
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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