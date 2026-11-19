Hamburger SV menjamu Schalke 04 pada Jumat, 11 Desember 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Pertemuan kompetitif mereka dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar berlangsung di 2. Bundesliga, ketika kedua klub sama-sama absen selama beberapa tahun dari kasta tertinggi. Laga-laga itu berlangsung ketat, termasuk dua hasil imbang 2-2 pada musim 2024–25. Pertemuan terakhir mereka pada April 2025 di Veltins-Arena juga berlangsung dramatis dan berakhir imbang 2-2, dengan Schalke merebut satu poin lewat gol pada menit-menit akhir meski bermain dengan sepuluh orang.

Simak panduan GOAL untuk mendapatkan tiket Hamburger SV vs Schalke 04, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs Schalke 04 dimulai?

Hamburger SV vs Schalke 04 berlangsung di Volksparkstadion, Hamburg, pada Jumat, 11 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 11 Des 2026 - 14.30 Volksparkstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs Schalke 04?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs Schalke 04:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan aman adalah membeli langsung melalui portal tiket resmi Hamburger SV untuk sektor pendukung tuan rumah atau FC Schalke 04 untuk jatah pendukung tim tamu. Karena laga ini mempertemukan dua klub besar dengan basis pendukung tradisional yang sangat luas, tiket di kanal penjualan resmi biasanya habis dengan sangat cepat.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan pendukung membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs Schalke 04?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs Schalke 04:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (Stehplatz): €19–€25.

€19–€25. Kategori 4 / Tribun atas: €35–€50.

€35–€50. Kategori 3 / Tribun bawah dan tengah: €50–€70.

€50–€70. Kategori 1 dan 2 / Kursi utama: €70–€90+.

€70–€90+. Paket VIP / hospitality: €250–€500+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Area berdiri / Sudut tribun atas: €130–€160.

€130–€160. Kursi standar (Kategori 2 dan 3): €175–€260.

€175–€260. Kursi utama (Kategori 1): €280–€400+.

€280–€400+. Penjualan kembali tiket VIP dan hospitality: €500–€800+.

Hamburger SV vs Schalke 04 di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Hamburger SV vs Schalke 04

Hamburger SV mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, HSV menang 3-1 atas Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, HSV mengalahkan VfB Stuttgart 1-0, tetapi menelan dua kekalahan beruntun dari Eintracht Frankfurt, masing-masing dengan skor 1-3 di DFB-Pokal dan 1-3 di Bundesliga. Dalam lima pertandingan itu, HSV mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali.

Schalke 04 hanya meraih satu poin dari lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Pada laga terbarunya, Schalke kalah 1-2 dari Hoffenheim di Bundesliga. Sebelumnya, Schalke kalah 0-2 dari RB Leipzig dan tersingkir dari DFB-Pokal oleh Dynamo Dresden. Dalam lima pertandingan tersebut, Schalke hanya mencetak dua gol dan kebobolan enam kali.

Hamburger SV vs Schalke 04: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 19 April 2025 di 2. Bundesliga, ketika Schalke dan HSV bermain imbang 2-2 di VELTINS-Arena. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya di 2. Bundesliga, tidak ada tim yang mendominasi. Catatannya mencakup dua hasil imbang dan satu kemenangan HSV, dengan hasil-hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan ini. Kemenangan terbesar HSV dalam rangkaian data tersebut adalah hasil 5-3 di Volksparkstadion pada Juli 2023.