Hamburger SV menghadapi Mainz 05 pada Minggu, 6 September 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Kedua tim memasuki laga awal musim ini dengan target meraih poin penting untuk membangun momentum positif di kasta tertinggi. Pertemuan Bundesliga sebelumnya pada Februari 2026 berakhir imbang 1-1 di Mewa Arena.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs Mainz 05, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Hamburger SV vs Mainz 05 digelar di Volksparkstadion, Hamburg.

Bundesliga - Pekan 2 6 Sep 2026 - 09.30 Volksparkstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 di Volksparkstadion, ikuti saluran resmi dan tepercaya berikut:

Tempat membeli: Kunjungi portal tiket resmi Hamburger SV ( hsv.de ).

Toko Tiket Resmi Hamburger SV (Saluran Utama)

Prioritas anggota: Anggota resmi klub HSV mendapatkan akses lebih awal ke penjualan tiket kandang sebelum dirilis untuk publik umum. Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa akan dijual untuk umum sekitar 2 hingga 4 pekan sebelum hari pertandingan.

Alokasi tandang resmi Mainz 05 (untuk suporter tim tamu)

Tempat membeli: Jika mendukung Mainz 05, beli melalui portal tiket resmi 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Seksi: Suporter tim tamu duduk di blok pengunjung yang ditentukan ( Gastbereich ) di Volksparkstadion.

Pasar sekunder: Jika opsi utama habis terjual, tiket terdaftar di mesin pencari tiket dan platform sekunder seperti StubHub .



Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Harga tiket untuk Hamburger SV vs. Mainz 05 di Volksparkstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan apakah Anda membeli langsung atau melalui pasar sekunder:

Harga resmi langsung (Toko Tiket HSV)

Area berdiri ( Stehplatz ): €16 - €22

Tempat duduk standar ( Sitzplatz ): €30 - €85 (bervariasi menurut tingkat, sudut, atau pandangan tengah)

VIP & Hospitality:€200+

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Jika membeli melalui platform penjualan kembali terverifikasi atau marketplace agregator:

Harga awal: Kursi entry-level di tingkat atas mulai dari sekitar $55 - $65 (~€50 - €60).

Rata-rata tempat duduk: Tingkat bawah standar ( Unterrang ) dan pandangan tengah berkisar antara $85 - $185 (~€78 - €170).

Tempat duduk premium: Baris tengah bawah atau bagian lini tengah berkisar antara $200 - $450+ .

Hamburger SV vs Mainz 05 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hamburger SV vs Mainz 05

Hamburger SV menatap laga ini dengan catatan pramusim dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Toulouse pada 15 Agustus, sementara sepekan sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Lille. Kekalahan dari Everton dan Rapid Wien menjadi titik terendah dalam jadwal pemanasan mereka. HSV mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan delapan kali, yang menunjukkan organisasi pertahanan mereka perlu diperketat saat sepakbola kompetitif kembali bergulir.

Mainz 05 tampil tajam sepanjang pramusim, dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan sekali imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas AFC Bournemouth pada 15 Agustus, dan mereka juga membukukan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Paris FC. Hasil imbang 3-3 melawan Udinese menjadi satu-satunya momen tim asuhan Fischer kehilangan poin. Mainz mencetak 13 gol dalam lima laga persahabatan sambil hanya kebobolan empat kali, catatan yang menunjukkan unit serang yang terasah dengan baik jelang musim baru.

Hamburger SV vs Mainz 05: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, ketika Mainz menjamu HSV di Bundesliga pada 20 Februari 2026. Sebelumnya, Hamburger SV memberi Mainz kekalahan telak 4-0 di Volksparkstadion pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir yang tercatat, masing-masing tim meraih satu kemenangan, dengan tiga hasil imbang melengkapi rekor head-to-head tersebut.

Klasemen Hamburger SV vs Mainz 05

Di tabel Bundesliga, Hamburger SV saat ini berada di posisi ke-10, dengan Mainz 05 dua tingkat di bawah mereka di urutan ke-12.