Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga
team-logoHamburger SV
Volksparkstadion
team-logoMainz 05
Book Hamburger SV vs Mainz 05 Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs Mainz 05: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Hamburger SV
Mainz 05
Bundesliga

Hamburger SV menghadapi Mainz 05 di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Hamburger SV menghadapi Mainz 05 pada Minggu, 6 September 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Kedua tim memasuki laga awal musim ini dengan target meraih poin penting untuk membangun momentum positif di kasta tertinggi. Pertemuan Bundesliga sebelumnya pada Februari 2026 berakhir imbang 1-1 di Mewa Arena.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs Mainz 05, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Hamburger SV vs Mainz 05 digelar di Volksparkstadion, Hamburg.

crest
Bundesliga - Pekan 2
Volksparkstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 di Volksparkstadion, ikuti saluran resmi dan tepercaya berikut:

  • Tempat membeli: Kunjungi portal tiket resmi Hamburger SV (hsv.de).
  • Toko Tiket Resmi Hamburger SV (Saluran Utama)
    • Prioritas anggota: Anggota resmi klub HSV mendapatkan akses lebih awal ke penjualan tiket kandang sebelum dirilis untuk publik umum.
    • Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa akan dijual untuk umum sekitar 2 hingga 4 pekan sebelum hari pertandingan.
  • Alokasi tandang resmi Mainz 05 (untuk suporter tim tamu)
    • Tempat membeli: Jika mendukung Mainz 05, beli melalui portal tiket resmi 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
    • Seksi: Suporter tim tamu duduk di blok pengunjung yang ditentukan (Gastbereich) di Volksparkstadion.
    • Pasar sekunder: Jika opsi utama habis terjual, tiket terdaftar di mesin pencari tiket dan platform sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs Mainz 05?

Harga tiket untuk Hamburger SV vs. Mainz 05 di Volksparkstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan apakah Anda membeli langsung atau melalui pasar sekunder:

Harga resmi langsung (Toko Tiket HSV)

  • Area berdiri (Stehplatz):€16 - €22
  • Tempat duduk standar (Sitzplatz):€30 - €85 (bervariasi menurut tingkat, sudut, atau pandangan tengah)
  • VIP & Hospitality:€200+

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Jika membeli melalui platform penjualan kembali terverifikasi atau marketplace agregator:

  • Harga awal: Kursi entry-level di tingkat atas mulai dari sekitar $55 - $65 (~€50 - €60).   
  • Rata-rata tempat duduk: Tingkat bawah standar (Unterrang) dan pandangan tengah berkisar antara $85 - $185 (~€78 - €170).
  • Tempat duduk premium: Baris tengah bawah atau bagian lini tengah berkisar antara $200 - $450+.

Hamburger SV vs Mainz 05 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hamburger SV vs Mainz 05

Hamburger SV menatap laga ini dengan catatan pramusim dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Toulouse pada 15 Agustus, sementara sepekan sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Lille. Kekalahan dari Everton dan Rapid Wien menjadi titik terendah dalam jadwal pemanasan mereka. HSV mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan delapan kali, yang menunjukkan organisasi pertahanan mereka perlu diperketat saat sepakbola kompetitif kembali bergulir.

Mainz 05 tampil tajam sepanjang pramusim, dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan sekali imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas AFC Bournemouth pada 15 Agustus, dan mereka juga membukukan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Paris FC. Hasil imbang 3-3 melawan Udinese menjadi satu-satunya momen tim asuhan Fischer kehilangan poin. Mainz mencetak 13 gol dalam lima laga persahabatan sambil hanya kebobolan empat kali, catatan yang menunjukkan unit serang yang terasah dengan baik jelang musim baru.

HSV

HSV - Performa

EVE
K1-2
LIL
S2-2
TFC
M1-2
VEL
M0-3
BVB
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
M05

M05 - Performa

UDI
S3-3
PAR
M4-0
BOU
M2-1
KRI
M0-9
SCP
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Hamburger SV vs Mainz 05: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, ketika Mainz menjamu HSV di Bundesliga pada 20 Februari 2026. Sebelumnya, Hamburger SV memberi Mainz kekalahan telak 4-0 di Volksparkstadion pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir yang tercatat, masing-masing tim meraih satu kemenangan, dengan tiga hasil imbang melengkapi rekor head-to-head tersebut.

Head to Head

Hamburger SVSeriMainz 05
1
3
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
4
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
7Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Hamburger SV vs Mainz 05

Di tabel Bundesliga, Hamburger SV saat ini berada di posisi ke-10, dengan Mainz 05 dua tingkat di bawah mereka di urutan ke-12.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google