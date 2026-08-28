Hamburger SV akan menghadapi FC Koeln pada Sabtu, 19 September 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Kedua tim sebelumnya bertemu pada Maret 2026, dengan bermain imbang ketat 1-1 di venue yang sama persis. Hamburger SV akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan poin-poin penting pada awal musim ini.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Hamburger SV vs FC Koeln, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Hamburger SV vs FC Koeln di Bundesliga?

Hamburger SV vs FC Koeln akan kick-off di Volksparkstadion, Hamburg, dengan pertandingan ini berlangsung sebagai bagian dari musim Bundesliga 2026/27.

Bundesliga - Pekan 4 19 Sep 2026 - 09.30 Volksparkstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs FC Koeln?

Anda dapat membeli tiket untuk pertandingan Hamburger SV vs 1. FC Köln melalui platform resmi dan sekunder:

Toko Tiket Resmi HSV: Karena Hamburger SV menjadi tuan rumah pertandingan ini di Volksparkstadion, tiket terutama tersedia melalui situs tiket resmi HSV (hsv.de/tickets). Anggota klub mendapatkan akses prapenjualan prioritas sebelum tiket tersisa masuk ke penjualan umum.

Official Ticket Exchange (Zweitmarkt): Jika pertandingan habis terjual melalui penjualan umum, HSV mengoperasikan bursa tiket resmi sekunder di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

Alokasi Suporter Tandang (FC Köln): Suporter tamu FC Köln dapat membeli tiket sektor tandang yang dialokasikan melalui portal anggota resmi 1. FC Köln (fc.de), asalkan mereka terdaftar sebagai anggota klub.

Marketplace Sekunder: Platform tiket sekunder seperti StubHub sering mencantumkan tiket pertandingan yang dijual kembali, meski pembelian langsung melalui kanal resmi klub sangat disarankan untuk menjamin akses masuk dan menghindari biaya markup.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs FC Koeln?

Harga tiket untuk Hamburger SV vs 1. FC Köln di Volksparkstadion bergantung pada apakah Anda membelinya langsung dari klub dengan harga nominal atau melalui platform penjualan kembali sekunder.

Harga Tiket Resmi Harga Nominal (HSV Ticket Shop)

Area Berdiri (Nordtribüne / Stehplatz): Sekitar €16 - €22.

Tempat Duduk Standar (Unterrang & Oberrang): Sekitar €30 - €76 tergantung sektor dan pandangan.

Paket Hospitality & VIP: Sekitar €220 - €450+ termasuk akses lounge, katering, dan kursi premium di area tengah.

Marketplace Sekunder & Penjualan Kembali

Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga jual kembali untuk laga spesifik ini biasanya dimulai dari sekitar:

Kursi Level Masuk / Ketersediaan Termurah: Mulai dari sekitar €58 - €92 untuk tempat duduk kategori dasar.

Kursi Rata-rata Tribun Bawah / Area Tengah Lapangan: Berkisar dari €93 - €175.

Listing Premium & Pemesanan Mendadak: Berkisar dari €186 - €326+ untuk pandangan sentral yang dekat dengan lapangan.

Hamburger SV vs FC Koeln Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Hamburger SV vs FC Koeln

Hamburger SV mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas SC Verl di DFB-Pokal pada 24 Agustus, hasil yang memberi mereka awal percaya diri untuk aksi kompetitif. Sebelumnya di pramusim, HSV bermain imbang 2-2 dengan Lille dan mengalahkan Toulouse 2-1, meski kekalahan 2-1 dari Everton menunjukkan masih ada pekerjaan yang harus dibereskan di lini pertahanan. Dalam lima pertandingan itu, Rothosen mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali.

FC Koeln datang dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka. Yang terbaru adalah kemenangan 2-1 atas Wuerzburger Kickers di DFB-Pokal pada 24 Agustus. Koeln juga mencatatkan kemenangan beruntun atas Real Sociedad di pramusim, menang 2-1 dan 2-0, serta bermain imbang 2-2 dengan Hertha Berlin. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini adalah kemenangan uji coba 8-0 atas Bergisch Gladbach, yang menunjukkan produktivitas serangan mereka. Koeln telah mencetak 15 gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Hamburger SV vs FC Koeln: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Bundesliga pada 14 Maret 2026, ketika Hamburger SV dan FC Koeln bermain imbang 1-1 di Volksparkstadion. Sebelumnya, Koeln memberi HSV kekalahan telak 4-1 di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Koeln memiliki catatan head-to-head yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik HSV, sementara satu laga lainnya berakhir imbang.