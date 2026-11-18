Hajduk Split menjamu FC Nordsjaelland pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadion Poljud, Split.

HNK Hajduk Split dan FC Nordsjælland berasal dari tradisi sepakbola Eropa yang sangat berbeda. Hajduk memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kekuatan bersejarah Kroasia, sementara Nordsjælland telah membangun reputasi modern sebagai penghasil talenta terkemuka di Denmark. Sebelum pertemuan mereka di Liga Konferensi UEFA, kedua klub belum pernah bertemu secara resmi di kompetisi besar Eropa, sehingga pertandingan mereka menjadi pertemuan lintas negara yang baru.

Simak panduan GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Hajduk Split vs FC Nordsjaelland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Hajduk Split vs FC Nordsjaelland di Liga Konferensi dimulai?

Hajduk Split vs FC Nordsjaelland berlangsung di Stadion Poljud, Split, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 Stadion Poljud

Bagaimana cara membeli tiket Hajduk Split vs FC Nordsjaelland di Liga Konferensi?

Berikut pilihan untuk mendapatkan dan membeli tiket pertandingan Liga Konferensi antara Hajduk Split dan FC Nordsjaelland:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat mencari tiket dari penjualan resmi melalui situs web dan portal tiket resmi HNK Hajduk Split. Anggota klub biasanya mendapat kesempatan membeli lebih awal serta pilihan harga diskon.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Hajduk Split vs FC Nordsjaelland di Liga Konferensi?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Konferensi antara Hajduk Split dan FC Nordsjaelland:

1. Kanal resmi klub

Tribun umum / belakang gawang (utara & selatan): Biasanya berkisar antara €15 hingga €25.

Biasanya berkisar antara Tribun samping (timur & barat, blok luar): Biasanya berkisar antara €25 hingga €45 .

Biasanya berkisar antara . Tribun barat bagian tengah & area VIP: Umumnya berharga mulai dari €50 hingga lebih dari €100.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali termurah / blok sudut: Biasanya mulai dari sekitar €60 hingga €85.

Biasanya mulai dari sekitar Kursi standar kelas menengah: Kerap berkisar antara €90 hingga €130.

Kursi premium / kursi tengah dengan pandangan jelas: Harganya sering mencapai €150 hingga €300 lebih.

Hajduk Split vs FC Nordsjaelland di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Hajduk Split vs FC Nordsjaelland

Hajduk Split menyongsong pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-0 atas Osijek di HNL. Dalam rentang itu, mereka juga meraih kemenangan 5-0 atas HNK Gorica. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Lincoln Red Imps di Liga Konferensi, dengan skor 1-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Hajduk mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga kali.

FC Nordsjaelland mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 6-1 di kandang Randers FC dalam Liga Super Denmark, meski tak lama sebelumnya mereka kalah 2-0 dari Monaco di Liga Konferensi. Dalam periode yang sama, Nordsjaelland bermain imbang 1-1 dengan Silkeborg dan kalah 3-2 dari FC Midtjylland. Mereka mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Hajduk Split vs FC Nordsjaelland: Catatan pertemuan terakhir

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Hajduk Split dan FC Nordsjaelland.