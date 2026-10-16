Getafe menjamu Sevilla pada Minggu, 1 November 2026, di Coliseum, Getafe.

Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Sevilla lebih unggul dengan tiga kemenangan, sementara Getafe menang sekali. Pada pertemuan terakhir mereka di liga pada Februari 2026, Sevilla meraih kemenangan tipis 1–0 di kandang Getafe, Estadio Coliseum.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Getafe vs Sevilla, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Getafe vs Sevilla di LaLiga dimulai?

Laga Getafe vs Sevilla berlangsung di Coliseum, Getafe, pada Minggu, 1 November 2026.

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 08.00 Coliseum

Bagaimana cara membeli tiket Getafe vs Sevilla di LaLiga?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Getafe vs Sevilla di LaLiga, Anda memiliki beberapa pilihan, bergantung pada ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Getafe CF (atau Sevilla FC jika mencari tempat duduk di sektor pendukung tim tamu). Ini merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, meski ketersediaannya sangat bergantung pada periode penjualan untuk umum dan status keanggotaan klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Getafe vs Sevilla di LaLiga?

Harga tiket pertandingan Getafe vs Sevilla di LaLiga bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / tempat duduk standar: Harga biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €50 untuk tempat duduk dengan pemandangan standar di belakang gawang atau tribun atas, dan dapat mencapai €90 hingga €150 untuk tempat duduk di bagian tengah sisi lapangan (Tribuna atau Lateral), bergantung pada ketersediaan di blok tertentu.

Harga untuk anggota klub / pemegang tiket musiman: Anggota klub kerap mendapat kesempatan membeli lebih awal dengan harga diskon, sedangkan tiket yang dijual untuk umum dikenai harga standar sesuai kategorinya.

Paket VIP dan fasilitas premium: Harga biasanya berkisar antara €250 hingga €500+ per orang, mencakup tempat duduk premium dengan bantalan, akses makanan dan minuman, serta akses ke ruang tunggu eksklusif.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk standar dan sudut stadion: Harga awal tercantum sekitar €65 hingga €80 untuk sektor tribun atas atau sudut stadion.

Tempat duduk di sisi lapangan dan tribun bawah: Tempat duduk premium di tribun bawah atau area yang banyak diminati umumnya berharga antara €120 dan €250 .

Harga rata-rata di pasar: Harga tiket rata-rata berkisar antara €200 hingga €450+ , bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan tingkat permintaan tiket secara keseluruhan.

Getafe vs Sevilla di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Getafe dan Sevilla

Getafe mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Malaga, tetapi dalam rentang yang sama mereka juga kalah 1-0 dari Real Betis dan 1-0 dari Osasuna. Dalam lima laga tersebut, Getafe mencetak lima gol dan kebobolan empat, dengan hasil imbang melawan Deportivo de A Coruna dan Celta Vigo menjadi satu-satunya sumber poin lainnya.

Sevilla meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Barcelona, sementara mereka juga kalah 1-3 dari Atletico Madrid. Kemenangan atas Deportivo de A Coruna dan Valencia, serta hasil imbang di kandang Espanyol, melengkapi rangkaian lima laga dengan delapan gol dicetak dan delapan gol kebobolan.

Getafe vs Sevilla: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Sevilla menang 1-0 di Coliseum dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Getafe meraih kemenangan 2-1 di kandang Sevilla pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Sevilla menang tiga kali dan Getafe sekali, sementara satu laga berakhir imbang tanpa gol pada Februari 2025.