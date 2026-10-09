Cara mendapatkan tiket Getafe vs Rayo Vallecano: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Getafe akan menghadapi Rayo Vallecano pada Senin, 19 Oktober 2026 di Coliseum, Getafe.

Rayo Vallecano sedikit lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terbaru, setelah tidak terkalahkan dalam enam laga terakhir melawan Getafe (3 kemenangan, 3 hasil imbang). Pertandingan antara kedua tim ini secara historis merupakan duel bertahan dengan skor rendah, dengan empat dari lima pertemuan terakhir mereka menghasilkan di bawah 2,5 gol.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Getafe vs Rayo Vallecano, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Getafe vs Rayo Vallecano di LaLiga?

Getafe vs Rayo Vallecano akan kick-off di Coliseum, Getafe, pada Senin, 19 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 9 19 Okt 2026 - 15.00 Coliseum

Bagaimana cara membeli tiket Getafe vs Rayo Vallecano di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Getafe vs Rayo Vallecano di Estadio Coliseum, ikuti langkah-langkah utama dan tips berikut:

1. Situs resmi klub

Kunjungi situs resmi Getafe CF. Masuk ke bagian tiket (Entradas) di situs resmi Getafe. Tiket untuk pertandingan standar LaLiga umumnya mulai dijual 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan untuk publik umum.

2. Loket stadion

Jika tiket tidak habis terjual secara online, Getafe akan membuka loket fisik mereka (Taquillas) di Estadio Coliseum. Anda bisa membeli sisa tiket secara langsung pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan itu sendiri, dengan syarat membawa identitas resmi (KTP atau paspor).

3. Platform penjualan kembali sekunder

Jika pertandingan terjual habis melalui saluran resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari pemegang tiket musiman.

Berapa harga tiket Getafe vs Rayo Vallecano di LaLiga?

Harga tiket untuk Getafe vs Rayo Vallecano di Estadio Coliseum bervariasi tergantung apakah Anda membelinya langsung melalui saluran resmi klub atau platform tiket sekunder:

1. Harga resmi Getafe CF (nilai nominal)

Saat membeli langsung dari loket resmi atau situs web Getafe CF, tiket masuk umum biasanya berada dalam kisaran €30 hingga €80:

Fondo (di belakang gawang): €30 – €40

Lateral (tribun samping): €40 – €65

Tribuna (tribun utama): €60 – €80

VIP & Hospitality: €180 – €300+ per tiket

2. Platform penjualan kembali sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub akan berfluktuasi berdasarkan permintaan, harga dinamis, dan biaya layanan:

Harga jual kembali awal: Sekitar €120 – €150 untuk kursi masuk umum.

Kisaran rata-rata jual kembali: Biasanya €140 – €220 di berbagai tribun umum.

Getafe vs Rayo Vallecano di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Getafe vs Rayo Vallecano

Getafe meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan hanya mengumpulkan lima poin dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Real Betis, dan mereka juga kalah 1-0 dari Osasuna sebelumnya dalam rangkaian itu. Dua hasil imbang, keduanya 1-1, didapat saat menghadapi Deportivo de A Coruna dan Celta Vigo. Getafe mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rayo Vallecano meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Espanyol, setelah sebelumnya kalah 4-1 dari Real Madrid. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Rayo menang 3-2 atas Racing Santander dan imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves. Mereka mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan 10 gol.

Getafe vs Rayo Vallecano: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Mei 2026, ketika Rayo Vallecano menang 2-0 di Coliseum. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 saat Rayo menjamu Getafe pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Rayo mencatat dua kemenangan sementara Getafe tidak meraih satu pun, dengan tiga pertandingan berakhir imbang, dan total lima laga tersebut menghasilkan gabungan lima gol.