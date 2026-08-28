Cara mendapatkan tiket Getafe vs Malaga: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Getafe akan menghadapi Malaga pada Rabu, 20 September 2026 di Coliseum, Getafe.

Getafe unggul dalam rekor pertemuan terbaru, setelah memenangi tiga dari lima bentrokan LaLiga terakhir melawan Málaga, termasuk kemenangan kandang 1-0 di Coliseum pada Januari 2018. Getafe memasuki laga ini dengan harapan membangun momentum, sementara Málaga berupaya memperbaiki performa tandang mereka dan naik di klasemen setelah awal musim.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Getafe vs Malaga, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Getafe vs Malaga di LaLiga?

Getafe vs Malaga berlangsung di Coliseum, Getafe. Periksa daftar siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 08.00 Coliseum

Bagaimana cara membeli tiket Getafe vs Malaga di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Getafe vs Málaga di Estadio Coliseum, Getafe, Anda dapat memperolehnya melalui opsi tiket resmi dan sekunder berikut:

Situs Resmi Getafe CF: Karena Getafe adalah tim tuan rumah, tiket untuk publik umum dirilis langsung melalui portal tiket resmi di situs utama Getafe CF (entradas.getafecf.com). Penjualan umum biasanya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan.

Loket Estadio Coliseum (Taquillas): Anda dapat membeli tiket secara langsung di loket stadion di Estadio Coliseum, Getafe, menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Alokasi Tandang Resmi Málaga CF: Jika Anda mendukung Málaga CF di sektor tim tamu, tiket didistribusikan langsung melalui bagian tiket resmi Málaga (entradas.malagacf.com) untuk anggota resmi klub dan pemegang tiket musiman.

Pasar Sekunder & Agregator: Jika kursi resmi habis terjual, platform tiket sekunder dan situs perbandingan seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari berbagai opsi di seluruh stadion.

Berapa harga tiket Getafe vs Malaga di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Getafe vs Málaga bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui loket resmi klub dengan harga nominal atau lewat platform jual kembali sekunder.

Tiket Resmi Langsung (Harga Nominal):

Kisaran Tiket Umum: Sekitar €30 hingga €75 melalui saluran tiket resmi Getafe CF. Fondo (Belakang Gawang): €30 hingga €40 . Lateral (Tribune Samping): €40 hingga €60 . Tribuna (Tribune Utama): €60 hingga €80 .

Platform Jual Kembali Sekunder:

Harga Awal: Di marketplace tiket sekunder seperti StubHub, harga umumnya dimulai dari sekitar €120 hingga €160 untuk tempat duduk standar karena permintaan dan biaya pemrosesan. Harga Rata-rata Jual Kembali: Biasanya berada di kisaran €150 hingga €220 di berbagai kategori tempat duduk umum.

Paket VIP & Hospitalitas:

Tempat duduk premium dengan akses hospitalitas dimulai dari sekitar €180 hingga €300+ per tiket.



Getafe vs Malaga di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Getafe vs Malaga

Getafe meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan LaLiga 1-0 atas Racing Santander pada 23 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Partizan Beograd 3-1 dalam kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Titik terendah dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-0 dari Deportivo Alaves pada 15 Agustus. Getafe mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut. Hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Tottenham Hotspur juga menjadi bagian dari rangkaian itu.

Malaga meraih satu poin dari dua pertandingan LaLiga mereka, dengan catatan lima laga yang menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna pada 24 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Atletico Madrid dalam laga pembuka LaLiga. Hasil pramusim termasuk imbang 2-2 melawan Fulham dan kemenangan 4-2 atas Al-Arabi, meski kekalahan 2-1 dari AD Ceuta FC juga masuk dalam rangkaian tersebut.

Getafe vs Malaga: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 19 Mei 2018, ketika Getafe menang 1-0 di kandang Malaga. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya dimainkan di LaLiga, Getafe membukukan tiga kemenangan sementara Malaga tidak meraih satu pun, dengan dua pertandingan berakhir dengan kemenangan Getafe di Coliseum, termasuk kemenangan kandang 1-0 pada Januari 2018. Hasil terbaik Malaga dalam data ini adalah kemenangan kandang 3-0 pada Februari 2016, meski selain itu Getafe mendominasi pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua tim.