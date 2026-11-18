Getafe menjamu Inter Club d'Escaldes pada Kamis, 10 Desember 2026, di Coliseum, Getafe.

Pertandingan di Estadio Coliseum ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Getafe dan Inter Club d'Escaldes di kompetisi Eropa. Laga pekan kelima fase liga Liga Konferensi UEFA 2026/27 ini penting bagi kedua tim yang berupaya naik di klasemen.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Getafe vs Inter Club d'Escaldes, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Getafe vs Inter Club d'Escaldes di Liga Konferensi dimulai?

Getafe vs Inter Club d'Escaldes dimulai di Coliseum, Getafe, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Coliseum

Bagaimana cara membeli tiket Getafe vs Inter Club d'Escaldes di Liga Konferensi?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Getafe vs Inter Club d'Escaldes di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Getafe CF untuk mendapatkan tiket dari alokasi awal pertandingan, penjualan bagi anggota klub, dan penjualan untuk umum di loket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Getafe vs Inter Club d'Escaldes di Liga Konferensi?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Getafe vs Inter Club d'Escaldes di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar di tingkat bawah: biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €50.

Pilihan kursi premium atau blok tribun utama bagian tengah: umumnya berkisar antara €70 hingga €120.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan awal klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi reguler: Mulai dari sekitar €480 hingga €600.

Blok premium atau kursi VIP: Rata-rata sekitar €700 hingga €820 ke atas.

Getafe vs Inter Club d'Escaldes di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Getafe dan Inter Club d'Escaldes

Getafe menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Villarreal di LaLiga. Mereka juga kalah 1-0 dari Brighton di Liga Konferensi. Di sisi lain, Getafe mengalahkan Sevilla 3-1 di liga dan meraih kemenangan 2-3 atas UB Lebrijana di kandang lawan dalam Copa del Rey. Dalam lima pertandingan tersebut, Getafe mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali.

Inter Club d'Escaldes belum menang, meraih tiga hasil imbang, dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Sporting Escaldes di kasta tertinggi Andorra, sementara sepekan sebelumnya mereka kalah 2-1 dari FK Crvena Zvezda di Liga Konferensi. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Penya Encarnada d'Andorra dan 1-1 dengan FC Santa Coloma. Escaldes mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam rentang lima pertandingan itu.

Getafe vs Inter Club d'Escaldes: Rekor pertemuan terbaru

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Getafe dan Inter Club d'Escaldes. Laga ini mungkin menjadi pertemuan kompetitif pertama yang tercatat antara kedua tim.