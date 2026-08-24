Getafe akan menghadapi Deportivo de A Coruna pada Minggu, 13 September 2026 di Coliseum, Getafe.

Dalam riwayat pertemuan terbaru mereka, Getafe unggul dengan enam kemenangan dibandingkan satu kemenangan Deportivo di semua kompetisi. Pertemuan terakhir di kasta tertinggi liga di Coliseum berakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-0 untuk Getafe.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Getafe vs Deportivo de A Coruna, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Getafe vs Deportivo de A Coruna?

Getafe vs Deportivo de A Coruna berlangsung di Coliseum, Getafe. Periksa daftar siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

LaLiga - Pekan 5 13 Sep 2026 - 12.30 Coliseum

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Getafe vs Deportivo de A Coruna?

Untuk membeli tiket pertandingan Getafe vs Deportivo de La Coruña di Estadio Coliseum pada 13 September 2026, ikuti kanal pembelian utama berikut:

1. Kanal resmi Getafe CF (penjualan utama)

Situs resmi: Tiket dirilis langsung melalui portal tiket di situs resmi Getafe CF. Penjualan untuk publik umum biasanya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan.

Loket stadion (Taquillas): Anda bisa membeli tiket fisik di loket Estadio Coliseum di Getafe pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, selama kursi masih tersedia.

2. LaLiga resmi & outlet resmi

Portal tiket LaLiga: Pertandingan kasta tertinggi Spanyol menjual akses tiket masuk umum melalui situs tiket pusat LaLiga, yang mengarahkan ke alokasi utama resmi.

Outlet mitra: Platform penjualan tiket resmi seperti Marca Entradas sering menjual kursi utama hari pertandingan secara langsung.

3. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket utama habis terjual, bursa tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan inventaris penjualan kembali menjelang rilis umum resmi.

Berapa harga tiket LaLiga Getafe vs Deportivo de A Coruna?

Harga tiket untuk Getafe vs Deportivo de A Coruna bervariasi tergantung apakah Anda membelinya langsung melalui loket klub atau lewat agregator tiket sekunder.

Harga tiket utama langsung dari Getafe CF berkisar antara £25 hingga £60 (€30 hingga €70) untuk pertandingan kandang standar LaLiga di Estadio Coliseum, tergantung apakah Anda duduk di belakang gawang atau di tribun tengah samping.

Opsi penjualan kembali dan marketplace sekunder seperti StubHub biasanya dimulai dari sekitar £75 hingga £135 untuk kursi tiket masuk umum.

Kursi premium atau kategori dengan permintaan tinggi di platform sekunder rata-rata berada di kisaran £170 dan £230 , tergantung pada kedekatan dengan hari pertandingan dan ketersediaan tiket secara keseluruhan.

Getafe vs Deportivo de A Coruna LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Getafe vs Deportivo de A Coruna

Lima pertandingan terakhir Getafe menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Racing Santander di LaLiga pada 23 Agustus, setelah kemenangan 3-1 pada kualifikasi Conference League atas Partizan Beograd. Kekalahan 3-0 dari Deportivo Alaves menjadi titik terendah dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Getafe mencetak enam gol dan kebobolan enam gol, dengan dua laga kompetitif mereka menghasilkan empat dari total gol tersebut.

Lima pertandingan terakhir Deportivo de A Coruna menghasilkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Elche di LaLiga pada 17 Agustus. Mereka mengalahkan Genoa 1-0 dalam laga persahabatan pada 8 Agustus dan bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina dua hari sebelumnya. Kekalahan 1-0 dari Real Madrid melengkapi rangkaian tersebut. Deportivo mencetak lima gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Getafe vs Deportivo de A Coruna: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 28 Februari 2018, ketika Getafe menjamu Deportivo dan menang 3-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Getafe mengoleksi tiga kemenangan berbanding satu milik Deportivo, dengan satu hasil imbang. Kedua tim juga bertemu pada September 2017, ketika Deportivo menang 2-1 di kandang, dan bermain imbang tanpa gol pada Desember 2015.

Klasemen Getafe vs Deportivo de A Coruna

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Getafe berada di posisi kedelapan dan Deportivo de A Coruna di posisi kesepuluh.