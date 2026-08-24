Getafe akan menghadapi Celta Vigo pada Senin, 7 September 2026 di Coliseum, Getafe.

Pertemuan terakhir mereka pada Februari 2026 berakhir imbang 0-0 di venue yang sama. Getafe unggul tipis secara historis dalam rekor pertemuan kedua tim, dengan 11 kemenangan berbanding 9 milik Celta Vigo dari 30 pertemuan sebelumnya.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Getafe vs Celta Vigo, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Getafe vs Celta Vigo akan berlangsung di Coliseum, Getafe, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu resmi yang tercantum di atas.

LaLiga - Pekan 4 7 Sep 2026 - 13.00 Coliseum

Cara membeli tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo

1. Portal Tiket Resmi Getafe CF Metode paling aman untuk mendapatkan kursi reguler adalah langsung melalui klub tuan rumah, Getafe CF:

Pemesanan online: Akses bagian tiket pertandingan di situs resmi Getafe CF. Pilih laga 7 September melawan Celta Vigo, tentukan tribun Anda ( Fondo , Tribuna , atau Lateral ), lalu selesaikan pendaftaran.

Waktu rilis: Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 2 minggu sebelum hari pertandingan.

Di stadion: Jika pertandingan belum habis terjual, sisa tiket masuk umum bisa dibeli di loket Estadio Coliseum ( Taquillas ) di Getafe hingga kick-off.

2. Paket VIP & Hospitality Untuk tempat duduk yang lebih baik, santapan pra-pertandingan, atau akses lounge:

Pesan tiket VIP atau korporat langsung melalui departemen komersial Getafe di situs resmi mereka.

Agen perjalanan olahraga resmi dan platform hospitality juga menawarkan paket yang mencakup tiket pertandingan serta akomodasi hotel lokal.

3. Platform Tiket Sekunder Jika opsi tiket reguler habis di saluran resmi:

Marketplace sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari pemegang tiket musiman.

Pastikan Anda membandingkan harga, memeriksa metode pengiriman (e-ticket seluler atau tiket fisik), dan meninjau detail lokasi kursi sebelum membeli.

Berapa harga tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Harga tiket untuk pertandingan Getafe vs. Celta Vigo pada 7 September 2026 di Estadio Coliseum bervariasi tergantung apakah Anda membeli melalui saluran resmi atau platform jual kembali sekunder:

1. Tiket resmi langsung (harga normal)

Kisaran tiket reguler: Sekitar £25 hingga £65 (€30 hingga €75) .

Faktor harga: Harga tiket standar melalui portal resmi Getafe CF bergantung pada lokasi kursi:

Fondo (di belakang gawang): ~£25 - £35 Lateral (tribun samping): ~£35 - £50 Tribuna (tribun utama): ~£50 - £65



2. Platform Jual Kembali Sekunder

Harga awal: Sekitar £100 hingga £155 (€120 hingga €180 / $131+) untuk opsi termurah di situs jual kembali.

Harga jual kembali rata-rata: Sekitar £175 hingga £235 di marketplace tiket sekunder utama seperti StubHub , tergantung permintaan dan pilihan tempat duduk.

3. Paket VIP & Hospitality

Tiket hospitality: Biasanya mulai dari £150 hingga £250+ per tiket, termasuk kursi pertandingan di area tengah, akses lounge, serta makanan/minuman pra-pertandingan.

Getafe vs Celta Vigo LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Getafe vs Celta Vigo

Getafe meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Partizan Beograd dalam kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 3-0 dari Deportivo Alaves di LaLiga pada 15 Agustus. Dari lima pertandingan tersebut, Getafe mencetak enam gol dan kebobolan sembilan.

Lima pertandingan terakhir Celta Vigo semuanya merupakan laga persahabatan, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan SSC Napoli pada 8 Agustus. Mereka juga mengalahkan Sassuolo 4-1 dan bermain imbang 2-2 melawan Academico Viseu serta Braga. Celta mencetak 10 gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Getafe vs Celta Vigo: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 0-0 di Coliseum pada 1 Februari 2026 di LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, Celta Vigo menang dua kali, Getafe menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Kemenangan Celta termasuk skor 2-0 di kandang pada Agustus 2025 dan kemenangan 1-0 di Coliseum pada November 2024.

Klasemen Getafe vs Celta Vigo

Di klasemen LaLiga saat ini, Getafe berada di posisi ke-19 sementara Celta Vigo menempati posisi ke-12.