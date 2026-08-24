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Cara mendapatkan tiket Getafe vs Celta Vigo: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan mendadak, dan lainnya

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Getafe menghadapi Celta Vigo di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Getafe akan menghadapi Celta Vigo pada Senin, 7 September 2026 di Coliseum, Getafe.

Pertemuan terakhir mereka pada Februari 2026 berakhir imbang 0-0 di venue yang sama. Getafe unggul tipis secara historis dalam rekor pertemuan kedua tim, dengan 11 kemenangan berbanding 9 milik Celta Vigo dari 30 pertemuan sebelumnya.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Getafe vs Celta Vigo, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Getafe vs Celta Vigo akan berlangsung di Coliseum, Getafe, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu resmi yang tercantum di atas.

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LaLiga - Pekan 4
Coliseum

Cara membeli tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo

1. Portal Tiket Resmi Getafe CF Metode paling aman untuk mendapatkan kursi reguler adalah langsung melalui klub tuan rumah, Getafe CF:

  • Pemesanan online: Akses bagian tiket pertandingan di situs resmi Getafe CF. Pilih laga 7 September melawan Celta Vigo, tentukan tribun Anda (Fondo, Tribuna, atau Lateral), lalu selesaikan pendaftaran.
  • Waktu rilis: Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 2 minggu sebelum hari pertandingan.
  • Di stadion: Jika pertandingan belum habis terjual, sisa tiket masuk umum bisa dibeli di loket Estadio Coliseum (Taquillas) di Getafe hingga kick-off.

2. Paket VIP & Hospitality Untuk tempat duduk yang lebih baik, santapan pra-pertandingan, atau akses lounge:

  • Pesan tiket VIP atau korporat langsung melalui departemen komersial Getafe di situs resmi mereka.
  • Agen perjalanan olahraga resmi dan platform hospitality juga menawarkan paket yang mencakup tiket pertandingan serta akomodasi hotel lokal.

3. Platform Tiket Sekunder Jika opsi tiket reguler habis di saluran resmi:

  • Marketplace sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari pemegang tiket musiman.
  • Pastikan Anda membandingkan harga, memeriksa metode pengiriman (e-ticket seluler atau tiket fisik), dan meninjau detail lokasi kursi sebelum membeli.

Berapa harga tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Harga tiket untuk pertandingan Getafe vs. Celta Vigo pada 7 September 2026 di Estadio Coliseum bervariasi tergantung apakah Anda membeli melalui saluran resmi atau platform jual kembali sekunder:

1. Tiket resmi langsung (harga normal)

  • Kisaran tiket reguler: Sekitar £25 hingga £65 (€30 hingga €75).
  • Faktor harga: Harga tiket standar melalui portal resmi Getafe CF bergantung pada lokasi kursi:
    • Fondo (di belakang gawang): ~£25 - £35
    • Lateral (tribun samping): ~£35 - £50
    • Tribuna (tribun utama): ~£50 - £65

2. Platform Jual Kembali Sekunder

  • Harga awal: Sekitar £100 hingga £155 (€120 hingga €180 / $131+) untuk opsi termurah di situs jual kembali.
  • Harga jual kembali rata-rata: Sekitar £175 hingga £235 di marketplace tiket sekunder utama seperti StubHub, tergantung permintaan dan pilihan tempat duduk.

3. Paket VIP & Hospitality

  • Tiket hospitality: Biasanya mulai dari £150 hingga £250+ per tiket, termasuk kursi pertandingan di area tengah, akses lounge, serta makanan/minuman pra-pertandingan.

Getafe vs Celta Vigo LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Getafe vs Celta Vigo

Getafe meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Partizan Beograd dalam kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 3-0 dari Deportivo Alaves di LaLiga pada 15 Agustus. Dari lima pertandingan tersebut, Getafe mencetak enam gol dan kebobolan sembilan.

Lima pertandingan terakhir Celta Vigo semuanya merupakan laga persahabatan, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan SSC Napoli pada 8 Agustus. Mereka juga mengalahkan Sassuolo 4-1 dan bermain imbang 2-2 melawan Academico Viseu serta Braga. Celta mencetak 10 gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

GET

GET - Performa

ALA
K3-0
PBE
M3-1
SAN
M1-0
PBE
K2-1
OSA
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CEL

CEL - Performa

NAP
S1-1
VAL
S0-0
OSA
K1-2
ATH
K0-2
RSO
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Getafe vs Celta Vigo: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 0-0 di Coliseum pada 1 Februari 2026 di LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, Celta Vigo menang dua kali, Getafe menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Kemenangan Celta termasuk skor 2-0 di kandang pada Agustus 2025 dan kemenangan 1-0 di Coliseum pada November 2024.

Head to Head

GetafeSeriCelta Vigo
2
1
2
LaLiga
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Getafe
GET
0
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Celta Vigo
CEL
0
FT
LaLiga
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Celta Vigo
CEL
0
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Getafe
GET
2
FT
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
FT
6Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Getafe vs Celta Vigo

Di klasemen LaLiga saat ini, Getafe berada di posisi ke-19 sementara Celta Vigo menempati posisi ke-12.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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