Getafe menjamu Atlético Madrid pada Minggu, 22 November 2026, di Coliseum, Getafe.

Dalam pertemuan terakhir mereka di LaLiga pada Maret 2026, Atlético Madrid menang tipis 1-0. Kemenangan kompetitif terakhir Getafe atas rivalnya dari ibu kota itu terjadi dalam laga LaLiga yang berlangsung ketat pada Maret 2025.

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Kapan laga Getafe vs Atlético Madrid di LaLiga dimulai?

Laga Getafe vs Atlético Madrid dimulai pada Minggu, 22 November 2026, di Coliseum, Getafe.

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 15.00 Coliseum

Bagaimana cara membeli tiket Getafe vs Atlético Madrid di LaLiga?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Getafe vs Atlético Madrid di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web resmi klub. Untuk laga kandang di Coliseum, Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Getafe CF. Untuk laga tandang atau distribusi tiket LaLiga secara umum, situs web resmi Atlético Madrid menyediakan pilihan tiket reguler dan paket layanan VIP.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Getafe vs Atlético Madrid di LaLiga?

Berikut rincian kisaran harga tiket untuk pertandingan Getafe vs Atlético Madrid di LaLiga mendatang, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar: Biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €50 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi sisi lapangan dan tribun bawah: Umumnya berkisar antara €120 hingga €250 .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP dan layanan khusus: Paket layanan eksklusif klub berkisar antara €250 hingga €500 ke atas per orang, dengan kursi premium berbantalan dan akses ke ruang tunggu.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Pilihan harga lebih rendah / terjangkau: Mulai dari sekitar €190 hingga €220 untuk kursi di tribun atas atau belakang gawang.

Mulai dari sekitar untuk kursi di tribun atas atau belakang gawang. Kursi sisi lapangan dan kursi premium yang dijual kembali: Berkisar antara €350 hingga €650 ke atas , bergantung pada ketersediaan tiket dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.

Berkisar antara , bergantung pada ketersediaan tiket dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan. Harga rata-rata di pasar: Antara €300 dan €600 ke atas, bergantung pada lokasi persis blok kursi dan ketersediaannya.

Getafe vs Atlético Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Getafe dan Atlético Madrid

Getafe hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terakhirnya berakhir imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano di LaLiga, sementara kekalahan kandang 3-0 dari Barcelona pada awal Oktober menjadi salah satu titik terendah dalam rangkaian hasil terbarunya. Dalam lima laga itu, tim asuhan Bordalas mencetak empat gol dan kebobolan enam kali, catatan yang mencerminkan rapuhnya pertahanan mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Atlético Madrid datang dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya, mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali. Hasil terakhirnya adalah imbang 1-1 saat bertandang ke Stuttgart di Liga Champions. Sebelumnya, mereka mengalahkan Espanyol 1-0 di LaLiga. Kemenangan 2-0 atas Manchester United di Liga Champions dan kemenangan 2-1 atas Real Madrid semakin menunjukkan kualitas yang ditampilkan tim asuhan Simeone di berbagai kompetisi.

Getafe vs Atlético Madrid: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Atlético menang 1-0 di kandang dalam laga LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Atlético Madrid unggul jauh dengan empat kemenangan berbanding satu milik Getafe. Satu-satunya kemenangan Getafe itu diraih dalam laga LaLiga pada Maret 2025. Laga persahabatan pramusim pada Juli 2026 juga berakhir 4-1 untuk Atlético, semakin menegaskan kesenjangan antara kedua tim dalam pertemuan-pertemuan terakhir.