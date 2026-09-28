Para penggemar sepakbola Tbilisi yang penuh gairah tengah bersorak gembira, karena mereka bisa menyaksikan Georgia memainkan dua laga internasional kandang dalam rentang empat hari pada September ini.

Setelah laga pembuka UEFA Nations League melawan Irlandia Utara di ibu kota Georgia, Jvarosnebi (The Crusaders) kemudian menghadapi Ukraina di Boris Paichadze Dinamo Arena pada Senin, 28 September, dalam Matchday 2 fase liga kompetisi tersebut. Anda bisa memesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Selain Irlandia Utara dan Ukraina, Georgia juga satu grup dengan Hungaria (Grup 2 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut kandang dan tandang selama fase liga, dengan total enam pertandingan.

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League digelar?

Georgia vs Ukraina berlangsung di Boris Paichadze Dinamo Arena (Tbilisi), pada Senin, 28 September dengan jadwal kick-off pukul 20.00 (GET).

UEFA Nations League B - Pekan 2 28 Sep 2026 - 12.00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Cara membeli tiket Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League pertama kali dijual pada akhir Agustus.

Untuk Tribun Umum dan Suporter Georgia: Federasi Sepakbola Georgia menjual tiket utama stadion secara online secara eksklusif melalui portal tiket resmi Georgia (Biletebi.ge).

Untuk Tribun Tandang Ukraina: Ukrainian Association of Football menangani alokasi untuk suporter tandang (Sektor 9 dan 10) secara langsung.

Jika ingin mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, fans juga dapat membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, berkisar dari GEL 20 hingga GEL 100 (lari Georgia), atau sekitar €6-€33.

Struktur harga resmi dibagi ke dalam empat tingkat berbeda berdasarkan lokasi tempat duduk dan visibilitas lapangan:

Kategori 4 - GEL 20 (€6)

Kategori 3 - GEL 40 (€13)

Kategori 2 - GEL 70 (€23)

Kategori 1 - GEL 100 (€33)

Boris Paichadze Dinamo Arena diatur ke dalam tingkat menonton sepakbola standar:

Kategori 1 & 2 (Tribun Samping Bawah & Atas) : Ini adalah bagian premium yang berada di sepanjang sisi utama lapangan, menawarkan pandangan paling jelas terhadap jalannya pertandingan.

Kategori 3 & 4 (Belakang Gawang) : Kategori yang lebih murah ini berada di belakang gawang pada tribun bawah maupun atas.

Zona Suporter Tandang : Asosiasi Sepakbola Ukraina mengonfirmasi bahwa sektor khusus untuk suporter tandang berada di Sektor 9 dan 10 (diakses melalui Pintu Masuk H dari Jalan Metreveli).

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Boris Paichadze Dinamo Arena

Boris Paichadze Dinamo Arena, yang awalnya dibuka sebagai Dinamo Stadium pada 1936, adalah stadion terbesar dan paling terkenal di Georgia. Terletak di jantung ibu kota, Tbilisi, stadion ini memiliki kapasitas 54.549 kursi. Stadion ini menjadi kandang kebanggaan FC Dinamo Tbilisi, tim nasional sepakbola Georgia, dan tim nasional rugby union Georgia.

Pada era 1970-an, Dinamo Tbilisi menjadi sangat sukses dan untuk menampung penonton yang terus bertambah, stadion ini dibangun ulang sepenuhnya pada 1976.

Setelah Georgia meraih kemerdekaan, stadion ini diganti namanya untuk menghormati Boris Paichadze, pahlawan pencetak gol legendaris era 1940-an, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain sepakbola terbaik Georgia.

Pada 2006, stadion ini menjalani modernisasi besar-besaran. Untuk memenuhi standar keselamatan dan UEFA, stadion ini diubah menjadi stadion dengan seluruh kursi. Hal ini secara drastis mengurangi kapasitas dari angka lamanya yang menjulang ke format saat ini.

Momen-momen berkesan di Boris Paichadze Dinamo Arena:

Menenggelamkan Liverpool (1979) : Dinamo Tbilisi menjamu kekuatan besar Eropa, Liverpool, dalam pertandingan European Cup. Dinamo menghancurkan Liverpool 3-0. Meski kapasitas resmi lebih rendah, laporan lokal menyebut 110.000 penonton yang mencengangkan memadati stadion dengan berdiri di lorong dan jalur jalan kaki. Ini menjadi rekor kehadiran tertinggi sepanjang masa di stadion tersebut.

Lautan Obor (1981) : Setelah Dinamo Tbilisi memenangi European Cup Winners' Cup 1980-81 yang bergengsi di Jerman, mereka pulang ke rumah untuk merayakannya. Lebih dari 80.000 fans memenuhi stadion sambil memegang obor menyala untuk menyambut para pahlawan mereka dalam perayaan ikonik yang bercahaya.

Duel Sesama Spanyol (2015) : Arena ini menjadi sorotan sepakbola dunia ketika menjadi tuan rumah UEFA Super Cup 2015. Laga seru tersebut memperlihatkan Barcelona mengalahkan Sevilla 5-4 di hadapan stadion yang penuh sesak.

Mahakarya Ayah-Anak: Stadion ini merupakan keajaiban arsitektur langka yang awalnya dibangun oleh seorang ayah (Archil Kurdiani) pada 1936, lalu sepenuhnya dibayangkan ulang oleh ayah yang sama dengan bekerja bersama putranya yang seorang arsitek (Gia Kurdiani), 40 tahun kemudian.

Cara menuju ke sana

Karena Boris Paichadze Dinamo Arena berada di kawasan komersial pusat yang sibuk tepat di utara pusat kota Tbilisi, transportasi umum sangat disarankan dibanding mengemudi.

Dengan Metro (Kereta Bawah Tanah): Metro Tbilisi murah (GEL 1), cepat, dan menghindari kemacetan pada hari pertandingan.

Station Square (Vagzalis Moedani): Ini adalah hub utama tempat First Line (Red Line) dan Saburtalo Line (Green Line) bertemu. Keluar dari stasiun, berjalanlah di Tevedore Megvedeli Street, belok kiri ke Tsabadze Street, dan Anda akan melihat stadion.

Dengan Bus: Banyak bus kota berhenti tepat di luar stadion atau dalam jarak jalan kaki lima menit.

Bus 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431, dan 476 berhenti tepat di dekat stadion atau dekat hub Metro Tsereteli. Jika bepergian dari area pusat, bus 31 dan 37 melaju langsung dari Rustaveli Avenue ke Station Square.

Dengan Kereta: Jika Anda datang dari luar Tbilisi (seperti Batumi, Kutaisi, atau Gori), Anda dapat naik kereta regional. Turun di Tbilisi Central Railway Station di Station Square. Stadion berada hanya beberapa blok di utara peron, sehingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10 menit.

Dengan Mobil: Mengemudi sendiri umumnya tidak dianjurkan karena kemacetan parah dan parkir yang terbatas pada hari acara. Tidak ada area parkir publik khusus di arena, tetapi Anda dapat memarkir kendaraan di area parkir Tbilisi Central Station dan berjalan kaki menempuh sisa jarak ke stadion.

Pertandingan Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Georgia vs Ukraina: Performa terkini

Peringkat FIFA: Georgia (#72) vs Kosovo (#33)

Georgia berusaha mempertahankan laju tak terkalahkan mereka di kandang sepanjang 2026, setelah bermain imbang dalam laga uji coba melawan Israel dan Rumania serta meraih kemenangan atas Bahrain di Tbilisi sejak Maret tahun ini. Kekalahan kandang terakhir mereka terjadi melawan Spanyol (0-4) dalam kualifikasi Piala Dunia pada November lalu.

Ukraina bangkit dengan baik dari kekalahan mengecewakan mereka dari Swedia di play-off Piala Dunia, dengan meraih kemenangan uji coba atas Albania dan Polandia pada Maret.

Georgia vs Ukraina: Rekor head-to-head terkini

Georgia belum pernah mengalahkan Ukraina, dengan rekor pertemuan keseluruhan kedua tim mencatat 7 kemenangan untuk Ukraina, 4 hasil imbang, dan 0 kemenangan untuk Georgia dari 11 pertemuan sebelumnya. Ukraina mencetak total 17 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara Georgia mencetak 6 gol.

Selama kampanye UEFA Nations League 2024–25, kedua tim bermain imbang 1-1 saat bertemu di Georgia, dan Ukraina meraih kemenangan 1-0 (di Polandia) saat mereka bertemu lagi sebulan kemudian.

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Northern Ireland NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 M 2 Ukraine UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 M 3 Georgia GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 K 4 Hungary HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 K Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



