Liga Negara UEFA kembali menghadirkan laga menarik saat Georgia menjamu Hungaria di Boris Paichadze Dinamo Arena yang ikonis di Tbilisi. Kedua negara terus menanjak dalam sepakbola Eropa, menjadikan pertemuan fase grup ini penting bagi kedua tim yang memburu poin untuk promosi.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai lokasi pertandingan, kategori harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan laga Georgia vs Hungaria di Liga Negara UEFA B dimulai?

Georgia vs Hungaria berlangsung di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, dengan waktu sepak mula dijadwalkan untuk pertandingan Grup 2 Liga Negara UEFA B ini.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Di mana membeli tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket resmi dijual langsung melalui portal tiket Federasi Sepakbola Georgia, yang menangani penjualan reguler untuk pertandingan internasional kandang di Tbilisi. Suporter sebaiknya membuat akun di portal resmi lebih awal agar bisa mendapatkan tiket saat penjualan umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis terjual atau tempat duduk di bagian stadion tertentu tidak tersedia, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Georgia vs Hungaria?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €10 hingga €30 untuk tempat duduk umum di Boris Paichadze Dinamo Arena, bergantung pada kategori tribun.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai sekitar €234 ketika alokasi tiket standar untuk umum di portal resmi habis terjual.

Georgia vs Hungaria di Liga Negara UEFA B: Semua yang perlu diketahui

Performa Georgia vs Hungaria

Georgia menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 2-0 atas Bahrain dalam pertandingan persahabatan pada 5 Juni 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Rumania tiga hari sebelumnya. Sebelumnya pada 2026, mereka menang 2-0 di kandang Lituania dan bermain imbang 2-2 dengan Israel. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini terjadi saat takluk 2-1 dari Bulgaria pada kualifikasi Piala Dunia November 2025, yang mengakhiri perjalanan mereka di babak kualifikasi.

Hungaria juga mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Kazakhstan dalam laga persahabatan pada 9 Juni 2026, setelah mengalahkan Finlandia 2-1 hanya beberapa hari sebelumnya. Hasil positif lainnya adalah imbang tanpa gol melawan Yunani pada Maret 2026 dan kemenangan 1-0 atas Slovenia. Kekalahan terakhir mereka adalah hasil 3-2 melawan Irlandia pada kualifikasi Piala Dunia November 2025.

Georgia vs Hungaria: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2001, ketika Georgia mengalahkan Hungaria 3-1 di Tbilisi dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat antara kedua negara berlangsung tiga bulan sebelumnya, pada Juni 2001, saat Hungaria menang 4-1 di kandang sendiri dalam rangkaian kualifikasi yang sama. Kedua tim masing-masing meraih satu kemenangan dari dua pertemuan yang tercatat.