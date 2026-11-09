UEFA Nations League kembali menghadirkan pertandingan menarik saat Georgia menjamu Hungaria di Boris Paichadze Dinamo Arena yang ikonis di Tbilisi. Kedua negara terus menanjak dalam sepakbola Eropa, sehingga laga fase grup ini penting bagi keduanya untuk meraih poin demi promosi.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai lokasi pertandingan, kategori harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B dimulai?

Georgia vs Hungaria berlangsung di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, dengan waktu sepak mula yang dijadwalkan untuk pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B ini.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Di mana membeli tiket Georgia vs Hungaria?

Tiket resmi dijual langsung melalui portal tiket Federasi Sepakbola Georgia, yang mengelola penjualan reguler untuk pertandingan kandang tim nasional di Tbilisi. Penggemar sebaiknya membuat akun di portal resmi lebih awal agar dapat memperoleh tiket saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis atau tempat duduk di sektor stadion tertentu tidak tersedia, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Georgia vs Hungaria?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi berkisar antara €10 dan €30 untuk tempat duduk kategori umum di Boris Paichadze Dinamo Arena, bergantung pada kategori sektor.

Di pasar penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket masuk mulai sekitar €234 ketika alokasi tiket reguler kategori umum di kanal resmi habis terjual.

Georgia vs Hungaria di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Georgia vs Hungaria

Georgia memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Bahrain dalam pertandingan persahabatan pada 5 Juni 2026, setelah bermain imbang 1-1 melawan Rumania tiga hari sebelumnya. Sebelumnya pada 2026, mereka menang 2-0 di kandang Lithuania dan bermain imbang 2-2 melawan Israel. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini terjadi saat menghadapi Bulgaria di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Kekalahan 2-1 itu mengakhiri kiprah mereka di babak kualifikasi.

Hungaria juga memiliki catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 3-1 atas Kazakhstan dalam pertandingan persahabatan pada 9 Juni 2026, beberapa hari setelah menang 2-1 atas Finlandia. Hasil imbang tanpa gol melawan Yunani pada Maret 2026 dan kemenangan 1-0 atas Slovenia melengkapi deretan hasil positif mereka belakangan ini. Kekalahan terakhir mereka adalah hasil 3-2 dari Irlandia di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.

Georgia vs Hungaria: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2001, ketika Georgia mengalahkan Hungaria 3-1 di Tbilisi dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat antara kedua negara berlangsung tiga bulan sebelumnya, pada Juni 2001, ketika Hungaria menang 4-1 di kandang dalam rangkaian kualifikasi yang sama. Masing-masing tim meraih satu kemenangan dari dua pertemuan yang tercatat.